«Махачева комарик укусил австралийский?» Сидельников — про Ислама и уход Фёдора

Легендарный Фёдор Емельяненко ушёл из спорта, но его команда Fedor Team продолжает активно функционировать. Мы поговорили с одним из её лидеров — Кириллом Сидельниковым. Знаменитый тяжеловес рассказал, почему после ухода Последнего Императора ему стало психологически проще, оценил громкий скандал с Исламом Махачевым и прокомментировал открытие нового зала единоборств в Березняках. Там Сидельников и дал нам интервью.

Кирилл Сидельников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Что вы можете сказать про открывшийся зал, какое впечатление он оставляет?

– Раньше у местных ребят не было возможности тренироваться, а теперь у них есть хороший зал. Причём он очень правильно сделан. Здесь все удобства, которые нужны бойцу. Для единоборств зал отличный. И борцовская составляющая есть. С одной стороны клетка, с другой стороны маты. Опасность минимизирована. Отличная кроссфит зона. На самом деле очень круто, на высшем уровне.

– Хотелось бы в детстве иметь такой зал?

– Я не совсем жалуюсь, что у нас были плохие залы. У нас просто было четыре стены и лежал ковёр. Нам этого хватало, чтобы становиться спортсменами. Здесь сейчас у детей полный карт-бланш, можно сказать так. Всё в их руках. Думаю, что здесь будут хорошие спортсмены, потому что здесь отличные ребята-тренеры. Я их знаю, пересекались в сборной по боевому самбо, с кем-то вместе выступали. Ребята прочувствовали всё это на себе. Поэтому я думаю, что всё будет хорошо.

– Теперь переходим к вам. Как самочувствие, нет ли информации по предстоящему сопернику?

– Пока ничего нет конкретного, да. Чувствую себя хорошо.



– Знаю, что вы никогда не просите себе соперников. А есть ли какой-то парень, с которым вы бы мечтали подраться?

– Нет. Мне всегда задавали этот вопрос, но у меня нет ответа. «Бой мечты» – его вообще нет для меня, уже перерос эти моменты.



– Вы продолжаете участвовать в турнирах по самбо, ставить рекорды. Не мешает ли это MMA?

– Сейчас будет проходить чемпионат России в Перми в конце февраля. Собираюсь принять участие. Это такой же вид спорта, как и MMA. На самом деле не мешает. Риск травмоопасности велик, да, но я это понимаю и осознанно подхожу. Мне это нравится. Это не просто «надо», мне самому это хочется и интересно.

– Как вы считаете, самбо в России продолжает развиваться?

– Да, у нас отличный президент Всероссийской федерации самбо, он уделяет этому большое количество времени. Я считаю, что всё отлично идёт. Рост самбо заметен, на самом деле.

Кирилл Сидельников Фото: РИА Новости

– Вы редко дерётесь в Bellator. У вас нет каких-то проблем с организаторами, недопонимания?

– Так получается, это просто стечение обстоятельств. Сейчас у меня травма, я прооперировал в декабре колено. Из-за этого по самбо выступлю, а для боёв нужно по другому готовиться. Всё-таки в самбо пятиминутный бой, а для смешанных единоборств нужно быть готовым на максимум. Колено может и не позволить. Поэтому не тороплюсь.



– Не было никогда желания попробовать себя в UFC? Там тяжеловесы очень быстро взлетают порой.

– Нет. Наверное, я уже возрастной. Мне 35 лет, многие говорят, что это совсем не возраст. Но я в этом спорте с 18 лет. Ты всё равно устаёшь и перегораешь 10 раз, пытаешься зажечься заново. Таких амбиций на UFC у меня пока нет.



– А что вы думаете про Сергея Павловича, он уже готов стать чемпионом?

– Да. Серёге я сейчас желаю удачи. Он хороший и добрый парень, открытый. И у него есть все данные стать чемпионом. Он очень сильно похож и на Фрэнсиса Нганну, и на Сириля Гана. На самом деле было бы интересно посмотреть на Серёгу против Нганну, да и с Сирилем. Точно бой бы не продлился все пять раундов. Один или два раунда точно.



– Знаю, что вы переживали за Фёдора Емельяненко, когда он проводил поединки, теперь будет полегче? Будете тратить меньше нервов?

– Да. Для меня последний бой был и с переживаниями, и с лёгкостью в душе. Ушла эпоха, ушла легенда. Но лёгкость от того, что уже не будешь больше переживать за своего близкого товарища.

– Фёдор мог рассчитывать на что-то, кроме лаки-панча?

– Конечно, мог. Фёдор до сих пор хорош в партере. Но и Бейдер в этом хорош. Он умеет контролировать. Американская школа борьбы даёт о себе знать. Контроль у него хороший. У Фёдора не получилось этому ничего противопоставить. Где-то, возможно, сказался и возраст, и травмы.



– Вы уже поговорили с Фёдором после боя?

– Нет, не разговаривал.



– А до скольки лет вы сами хотели бы выступать, хотя бы до 40?

– Как силы будут, так и будет. Сложный вопрос. Пока ещё вроде силы есть, пока ещё есть желание. Как это всё пропадёт, тогда и скажу: «Всё, хватит!»

– А чем дальше планируете заняться?

– Это сложный вопрос. Наверное, каждый спортсмен, который понимает, что скоро карьера может кончиться, просыпается с этими мыслями и засыпает. На всё воля божья. Пока, слава богу, всё складывается, будем смотреть дальше. Возможно, будут какие-то предложения. Я не люблю заглядывать в будущее. Но пока всё удачно в жизни складывается. Есть друзья, есть близкие – что-нибудь можно придумать.



– Как уход Фёдора повлияет на команду? Он будет уделять больше времени помощи, тренировкам?

– Да, скоро будут сборы в горах. Надеюсь, Фёдор будет там присутствовать. Одно его присутствие на тренировках – это уже огромная мотивация для всех ребят. Отдача от тренировки с ним намного больше, чем без него.

Кирилл Сидельников Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Скажите, что сделал Немков, чтобы так измениться между двумя боями с Андерсоном?

– Вадим не был плохо подготовлен, но он перепахал и устал в первом бою, он сам себя загнал. Ко второму бою он подошёл в другой психологической манере, готовился по-другому, сдерживал себя. Вадим – пахарь. Он пашет, пашет, пашет. И у него нет того контроля и точки стоп. Но он понял, что так не нужно. И мы видели, как это меняется в голове людей, что было видно по бою.



То же самое, что и про Анатолия Токова. Многие говорят: «Зачем он выходил драться с Джонни Эблином больной?» Но моё мнение, он показал отличный бой при его уровне подготовки и состояния здоровья. Да, проиграл, но на том состоянии, в котором он выходил, отлично себя показал. Хотел бы я посмотреть на этот бой, когда Анатолий выходил бы звенящий и полный сил, здоровый. Тогда всё было бы по-другому. Если Толя выйдет на второй бой идеально подготовленным, будет то же, что и с Кори Андерсоном.



– Ну и последний вопрос. Что вы думаете по скандалу с Исламом Махачевым и капельницами? Верите, что такое могло быть?

– Это всё глупости! У него брали кровь на допинг, а они берут острыми иглами. Это всё такая глупость. Может, комарик его укусил австралийский? Не пойман – не вор. Сейчас придумывать какие-то факторы, что у него красное пятнышко на руке, похожее на укол на вене – это бред. У меня когда берут кровь из вены, у меня постоянный синяк. И что, я наркоман, я колюсь? Это глупости.