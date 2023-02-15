«Фёдор Емельяненко может обрести вторую жизнь в боксе». Беседа с российским талантом

17 февраля в Москве состоится очередной боксёрский вечер от промоушена PRAVDA Old School Boxing. Одним из главных действующих лиц станет российский кикбоксёр Влад Туйнов. Он зарубится с турецким бойцом Ферди Алтуном. Влад достиг больших успехов в кикбоксинге, а теперь покоряет боксёрские вершины и намерен стать лучшим на планете. Мы поговорили с Владом о предстоящем поединке, главных спортивных событиях февраля и жизни за пределами ринга.

– Расскажите, как проходит подготовка к предстоящему бою с Ферди Алтуном?

– Всё складывалось хорошо. После моего последнего поединка в организации PRAVDA против Джонатана Оливейры мы уже понимали, что будем боксировать на следующем турнире. Начали готовиться, подводиться, особенно не было никакого отдыха. Начали работать с подготовкой, прошли этап физподготовки. После этого меня пригласили на небольшие съёмки в Москву, я посетил их.

По возвращении домой произошло не самое лучшее, что могло бы случиться. Я подхватил какой-то вирус, поднялась температура 40°С. Пытались восстановиться, сбить температуру. И в этот же момент у меня сменился соперник. Изначально был турецкий кикбоксёр Видат Ходук, но у него возникли какие-то сложности.

После этого я стал более-менее хорошо себя чувствовать, подвосстановился. Мы снова приступили к тренировочному процессу, тренировались, работали. И буквально на прошлой неделе у меня снова поднялась температура. Восстанавливаемся, пытаемся привести меня в рабочее состояние. Думаю, к бою буду готов. Как говорится, то, что не убивает, делает нас сильнее. Буду злее, буду жаждать наказать своего оппонента и лопнуть его голову, как грецкий орех.

– В связи с заменой соперника успели ли вы отсмотреть его, найти сильные и слабые стороны?

– Да, огромное спасибо организатором. Они вовремя и заблаговременно нас предупредили, дали имя и фамилию. Они помогли понять нам, с кем предстоит встретиться. Начали сразу проводить разбор с моей командой. Мы понимаем, что наш оппонент является базовым боксёром. Он выходец из этого вида спорта. Мне приходится выходить на его территорию. Но у нас есть большой опыт работы руками. Мой тренер очень мастеровитый, он много знает о профессиональном боксе. Мы хорошо смогли его разобрать, подметить его слабые стороны. Будем пытаться обыгрывать на этих моментах нашего оппонента, искать бреши в его обороне.

Думаю, что для моего соперника станут самой большой сложностью моя скорость, моя огневая мощь. Он может меня недооценивать, не до конца понимать, что можно ждать от такого боксёра. Я постараюсь удивить его на чужой площадке. Заставлю его остерегаться каждого моего действия, каждой атаки. Буду стараться раздёргивать его, обманывать, как я это делал в своём первом поединке против Джулиана Лейна. Я постоянно дёргал, контролировал ситуацию, чем мешал своему сопернику. Просто не дал понять, откуда и под каким углом буду бить, сосредоточиться. В кикбоксинге есть дистанция ног. Я могу держаться очень далеко от соперника, но за счёт своей скорости быстро сближаться с оппонентом и заставать его врасплох. Думаю, для моего турецкого оппонента это будет очень большой сложностью.

Владислав Туйнов Фото: из личного архива Владислава Туйнова

– Почему именно Glory считается самой крутой кикбоксёрской организацией? Что отличает её от всех конкурентов?

– У меня была возможность находиться в этой организации. Я знаю, что это такое, изнутри. Понимаю, насколько это сильная организация в плане проведения турниров, поединков. К сожалению, был момент, который случился у многих организаций, когда начался коронавирус. Произошла небольшая пауза. В Glory в этот момент немного сбавили обороты и могли отстать от ONE Championship.

Считаю, что ONE Championship – лидирующая организация в мировом кикбоксинге, потому что они собрали очень громкие имена, топовых спортсменов, платят высокие гонорары и проводят крутые Гран-при. Они разыгрывают свой титул среди сильнейших. У Glory произошёл небольшой спад. Сейчас они наращивают темп и пытаются вернуться в тот ритм, в котором они находились ранее.

Glory – очень хорошая организация. Но когда я в ней находился, было очень сложно в плане работы внутренней системы. Ты пытаешься понять, когда у тебя будет поединок, тебя кормят обещаниями. После этого ты сидишь около семи-восьми месяцев без боёв. Ты вообще не понимаешь, на что тебе жить и что делать дальше. И тут тебе говорят – бой через месяц. И ты не можешь от этого отказаться, ты ждал этого очень долго. И если ты отказываешься, например, из-за травмы, не успеваешь подготовиться, твой контракт, как бесконечная волокита, может продлиться на полгода. И тогда ты осядешь там на очень долгий срок, снова будешь сидеть без боёв.

Когда попал в организацию Glory и два года находился там по контракту, я был не очень сильно доволен той работой, которую она выполняет. Было очень много сложностей. И я был безумно счастлив, когда освободился от контракта с Glory, стал свободным агентом и понял, что мне нужно расти в плане медийного уровня внутри своей страны. Начался коронавирус, я потерял очень многих европейских спонсоров. И понял, что нужно делать медиаразвитие именно в России.

– После кикбоксинга вы перешли в кулачные бои? Чем было вызвано такое решение? Почему именно организация Top Dog?

– У меня как раз закончился контракт с Glory. Он завершился в тот момент, когда был коронавирус. Я не мог выезжать на территорию Европы проводить поединки. Турниров не было. Пришлось адаптироваться, находить варианты. И в тот момент очень сильную популярность набирала кулачка.

Моему тренеру как-то позвонил Денис Сиденко – судья организации Top Dog. Мы с Денисом были знакомы ещё с кикбоксинга. Он судил мои поединки, мы были в очень хороших отношениях. Могу сказать, что сейчас мы являемся хорошими друзьями. И Денис сказал моему тренеру, чтобы тот предложил ребятам, желающим выступить в кулачке, побоксировать в организации Top Dog. Андрей Владимирович на тот момент сказал ему: «Денис, я так понимаю, ты хочешь услышать, что Влад будет драться в кулачке?» Денис сказал: «Нет. Какие кулачные бои. Влад — настоящий профессионал. Зачем ему этот мордобой? Собачьи бои». Но на тот момент я уже около трёх месяцев отсматривал бои в организации Top Dog, смотрел возможных соперников в весовой категории и выбирал, с кем хочу подраться.

После этого мы с моим тренером Андреем Владимировичем Чадиным сели за стол переговоров. Обсудили, будем ли вообще пробовать себя в кулачных боях. Для нас основной целью были рост, популяризация внутри своей страны. Кулачка была возможностью развиваться быстро, резко, продвигать себя с помощью социальных сетей.

Мы понимали, что если заходить на кулаки, то нужно драться с лучшим. На тот момент лучшим был Махмуд Мусалов – брат Хайбулы. И я сказал, что готов драться с ним, что закончу бой досрочно, мы заявим о себе на всю страну и будем продвигаться.



На тот момент произошла такая ситуация, что у меня украли социальные сети. С помощью них я жил, имел спонсоров, зарабатывал, делал рекламу, мог хоть как-то держаться на плаву. Это сделали ребята из Ливана и Палестины. Мои социальные сети ранее были развиты больше именно в европейских странах. Эти ребята были моими фанатами. Однажды я боксировал в Германии. Так получилось, что я просто не смог с ними сфотографироваться. Этот человек обиделся на меня, сидел и на протяжении года отслеживал мои социальные сети. После этого он всё взломал и украл. Я просто остался без понимания, что делать дальше. Коронавирус, нет боёв, нет заработка в плане спонсоров. И я пытался вернуть социальные сети, писал в техподдержку, объяснял ситуацию.

Это было бессмысленно, не было никакого отклика, до того момента, пока этот человек не начал пытаться вымогать деньги на благотворительность. Я раньше собирал ребёнку помощь на коляску, так как это было необходимо, чтобы его здоровье можно было поддерживать. Чтобы его родители могли с ним выходить на улицу и гулять, чтобы он мог начать жить лучше. Я смог помочь этому ребёнку, мы всё собрали, всё сделали. Этот мошенник взял сайт фонда, переделал и поставил свои реквизиты, чем вымогал деньги у европейских пользователей. Мне начали писать об этом люди, я пытался объяснить им, что это неправда. Человек достал довольно большую сумму, но я дозвонился до техподдержки и смог удалить свои социальные сети окончательно.

Сейчас я не могу создать страницу на своё имя. Мне приходится вести социальные сети через группу моей команды – JokeTeam. Очень рад, что в какой-то момент это произошло. Жалко, что кто-то был обманут. Но я перед всеми извинился и попытался объяснить ситуацию, которая произошла. И мне стало гораздо проще делиться информацией о себе в массах, потому что этим всем начала заниматься команда, а я полностью ушёл в процесс тренировок, подготовки к поединкам, подведения себя к оптимальной готовности. У меня есть команда, которая помогает мне рассказывать о себе, делать качественный контент, чтобы люди могли интересоваться моей личностью.

Если люди хотят найти меня в социальных сетях, они могут ввести JokeTeam. Там логотип в виде собаки. Это моё любимое животное, которое меня поддерживает, помогает мне, даёт стимул расти, развиваться, работать. Оно очень сильно меня мотивирует, поэтому стало лицом – флагманом нашей команды.

По поводу Top Dog. У меня получилось зайти туда ярко. В дебютном поединке удалось привлечь к себе большую аудиторию. И эта тенденция роста в социальных сетях продолжила развиваться. Почему выбрали Top Dog? Во-первых, потому что Денис Сиденко предложил выступить, он был там рядом, мы с ним были знакомы. Поэтому было проще туда зайти. На тот момент Hardcore носил больше хайп-формат. Много стычек, потасовок, неспортивного. Именно поэтому мы выбрали Top Dog. Это было больше похоже на профессиональную организацию, спортивную историю. Я не говорю, что сейчас Hardcore остался в том состоянии, в котором был ранее. Он поменялся и стал более профессиональным, с более профессиональным подходом. Это очень круто, что организация развивается, становится лучше и совершенствуется.

– Когда перебирались в кулачку, не было ли мысли попробовать себя в MMA?

– Очень часто задают вопрос, почему ещё не попробовал себя в смешанных единоборствах. Ранее, в детстве, за что я благодарен своему тренеру, он учил нас, что мы всегда должны быть разноплановыми спортсменами, должны уметь быстро подстраиваться под правила, по которым нам предстоит боксировать. Мы выступали не только по кикбоксингу, но и по боксу, рукопашному бою, универсальному бою, смешанным единоборствам. Однако это было в более юношеском возрасте.

На самом деле я не сильно уделял внимание борьбе, больше работал над техническими навыками ударной техники. Меня притягивает та динамика, которую я вижу в ударных единоборствах, где не так много борьбы. Я получаю от этого очень большое удовольствие. Не исключаю, что когда-нибудь могу попробовать себя в смешанных единоборствах. Но на данный момент меня интересует кикбоксинг. Это достижение всех целей, которые я перед собой ставлю. Хочу стать 15-кратным чемпионом мира по кикбоксингу. На данный момент – шестикратный. Хочу постараться стать чемпионом мира по боксу и забрать пояс BKFC в кулачных боях.

– В боксе у вас самые серьёзные планы?

– Да, во-первых, я с самого малого возраста любовался на боксёрские поединки. Я помню те моменты, когда ты просыпаешься перед школой в пять утра, включаешь Первый канал. И там показывали бои Кости Цзю, Виталия Кличко, Александра Поветкина. И эта ностальгия у меня в душе. Мне хочется, чтобы мои бои так же показывали. Чтобы люди приковывались к экранам во всей стране, во всём мире. Смотрели мои бои по профессиональному боксу и наслаждались красивой техникой ударов руками, говорили, что он умеет круто и красиво боксировать, показывать зрелищные поединки. У меня есть цель, и я постараюсь её достигнуть. Постараюсь радовать своими красивыми и зрелищными выступлениями.

Владислав Туйнов (в центре) Фото: из личного архива Владислава Туйнова

– Есть ли люди, на которых вы ориентируетесь в мире бокса?

– Мой тренер учил меня с малого возраста, чтобы я не создавал для себя кумира. Он говорил: «Если ты создашь для себя кумира, то будешь на кого-то похож. Ты будешь копировать технику, брать что-то от него самое лучшее. К тебе можно будет найти ключики». Он учил меня смотреть на разных спортсменов, брать от них лучшие элементы, те, что приносят максимальный результат, переносить в свою технику и совершенствовать это, становиться неуязвимым. Именно этого я и придерживаюсь.

Благодаря правильным словам и правильным объяснениям тренер стал для меня настоящим кумиром, настоящим гуру в этом спорте. Я всегда слушаю то, что он мне говорит. У нас с ним прекрасный тандем. В каких-то моментах во время поединка мне достаточно его взгляда, чтобы понять, что мне нужно делать. Именно поэтому мы каждый раз подбираем технические элементы именно с его точки зрения. Поэтому для меня кумиром всегда будет мой тренер, который каждый день ищет возможности совершенствовать себя, развиваться и делать меня только лучше.

В плане боксёров, которых я смотрю… Я смотрю весь профессиональный бокс, все те события, которые происходят по календарному плану. Стараюсь искать для себя что-то новое, чтобы совершенствоваться. На данный момент примером для многих российских спортсменов является Дмитрий Бивол. Есть Артур Бетербиев. Это те боксёры, кто сейчас задаёт тенденции в профессиональном боксе, стиль и красоту. Я смотрю на них, беру самое лучшее и наслаждаюсь их выступлениями.

– Возможный поединок Бивола и Бетербиева. Каким вы его видите?

– Думаю, это будет очень равный, близкий поединок. Если честно, не хотел бы, чтобы эти два парня встречались. Хотел бы, чтобы спортивная карьера разводила их максимально долго. Это два представителя российской школы бокса. И я хотел бы видеть этих звёзд на мировом уровне. Что они будут держать пояса и создавать конкуренцию для любого иностранного спортсмена.

– А какие у вас ожидания от боя Тайсона Фьюри и Александра Усика?

– Это очень интересный поединок. У Тайсона Фьюри будет очень большое преимущество в габаритах, у Усика – в скорости. Но бойцовский IQ Фьюри очень высокий. Это очень терпеливый спортсмен, он может упасть от очень жёсткого удара, подняться, взять себя в руки, перешагнуть через все жизненные сложности, с которыми он встречался. Мы знаем, насколько он мог завести себя в плачевную ситуацию. Никто не думал, что он оттуда выберется. Но этот человек поднимался с колен, вставал и начинал всё заново. При этом добивался наилучших результатов.

Тайсон Фьюри имеет больше преимуществ в этом бою. Благодаря своему IQ, размаху рук, тяжести ударов. Усик сыплет больше в любительской манере в плане бокса. Он накидывает много серий, делает много обманных движений. Но это работа накоротке и с минимальным уроном для соперника. Я не знаю, насколько судьи будут считать попадания Усика, если Фьюри будет доминировать в плане нанесения ущерба. У Александра есть сложности в достижении цели в плане нокаута. А Тайсон Фьюри готов, если зацепит соперника, постараться довести дело до конца.

Эпатажность Фьюри в плане громких слов и привлечения внимания может быть более интересна аудитории. И насколько Александр может быть интересен организаторам в качестве чемпиона – большой вопрос. Мне кажется, Тайсон Фьюри может забрать этот поединок.

Владислав Туйнов Фото: Glory Boxing

– Тайсон Фьюри также может провести поединок с Фрэнсисом Нганну. Как вы оцениваете перспективу такого боя?

– Я слышал эти новости и слышал правила. Что хотели проводить поединок в клетке, в четырёхунцевых перчатках. Что Майк Тайсон будет в качестве судьи. Это будет чем-то невообразимым. С помощью таких правил и такого формата мы сможем соединить две аудитории – бокса и MMA. Это сможет привлечь большое внимание любителей смешанных единоборств и дать новый толчок в развитии. Если поединок состоится, то для большинства спортсменов это будет только плюсом. Бойцы смогут понять, что можно кидать вызовы, стремиться и развиваться. Нужно просто пахать и работать, и всё будет достижимо.

– Что думаете про приглашение Нганну в российские промоушены? Как оцениваете ту сумму в $ 10 млн, которую он запросил от Анатолия Сульянова?

– Если мы говорим именно о боксёрском поединке, то мы знаем гонорары Флойда Мейвезера, который много получал. Думаю, что $ 10 млн для бокса – не столь большие деньги. Хоть Нганну и не является базовым боксёром, он настоящая звезда спорта. Те достижения, которых он добился в MMA, его история и наследие чемпиона UFC. Он доказал всем, что настоящий трудяга. Боец, который готов стремиться к своей цели. Думаю, ценник, который он назвал для приезда в Россию, разумный.

Он прекрасно знает того соперника, что ему хотят дать, – Сослана Асбарова. Это очень опасный соперник для любого спортсмена в мире. Мы видели, что он сделал с Дмитрием Кудряшовым, Джоэлом Шойгрином. Это тот человек, который может своим ударом осадить даже Нганну. В плане своего бойцовского IQ он может превзойти Фрэнсиса. Поэтому и была названа такая сумма, чтобы российская сторона не смогла предоставить эту финансовую возможность. Думаю, с помощью таких заявлений Нганну ловит хайп, привлекает ещё больший интерес к своей персоне, таким образом поднимает себе ценник.

Владислав Туйнов (справа) Фото: Glory Boxing

– Получилось ли у вас посмотреть UFC 284? Что можете сказать о поединке Махачева и Волкановски?

– Очень рад за Ислама, за то, что он смог одержать победу. Это была очень трудовая и волевая победа для него. Чувствовалось, что ему было непросто, потому что Волкановски – настоящий зверь, который готов идти, драться. Было видно, когда Ислам брал доминацию, забирался за спину, пытался выйти на удушающий, насколько это злило Волкановски. Он пытался разговаривать с Исламом, пытался вывести его на эмоции. Мне понравилось хладнокровие Ислама. То, как он оставался у себя в голове, со своим планом на бой. Я очень рад его победе.

Рад, что судьи выбрали победителем Ислама. Потому что мы знаем, что в последних поединках у российских спортсменов были трудности. Так было у Петра Яна с Шоном О’Мэлли. Анкалаев, который дрался с Блаховичем, у него тоже был ничейный результат, вызвавший много споров. И я переживал, что снова может случиться момент, какой-то апсет, который вызовет очень много скепсиса в плане судейского решения и у российской, и у иностранной аудитории. Но, слава богу, всё осталось на стороне Ислама, он остался чемпионом. А сейчас является лучшим бойцом в мире, потому что победил первого номера P4P. Поэтому очень рад за него, держал за него кулачки и болел!

– А если поставить себя на место судей, как бы вы оценили поединок, кого бы выбрали победителем?

– Я могу сказать точно, что у Ислама пошло всё не по плану в пятом раунде. Волкановски включился в полный режим доминации, и у Махачева возникли сложности. Возможно, смазанная концовка пятого раунда, когда Ислам лежал на спине и Волкановски пытался работать сверху, могла немного повлиять на общее ощущение аудитории. Могло показаться, что Ислам не в такой уж доминирующей манере забрал этот бой. Но если мы посмотрим раунды, где у Махачева получалось на более чётких точных попаданиях, на ударах руками, коленями цеплять Волкановски, наносить ему рассечения, на оттяжках оттаскивать его на джебах, попадать, цеплять. И мы видели, когда Ислам попадал, Александр кивал, улыбался. Показывал, мол, ты меня зацепил, но я пытаюсь взять реванш.

Всё показало и психологическое состояние: вот эти вот выкрикивания Волкановски, попытки разговаривать с Исламом, вывести его из себя. Это также показывало, что Махачев доминирует в этом поединке, контролирует бой. Потому что его соперник выходил из себя, переставал себя контролировать и начинал допускать ошибки. Я думаю, что у Ислама было гораздо больше контроля в плане борцовских навыков. Он постоянно делал переводы, контролировал спину. Борьба и попытки делать удушающие были за Исламом.

У Волкановски были только попытки быстрых входов в плане серий через спину, стойки на руках. И пара жёстких лоу-киков. Это единственное, что сделал Волкановски в этом бою. За это отдавать победу неправильно. Мы оцениваем не только ударные навыки, не только нанесённые удары, но и борьбу, потому что это смешанные единоборства. Ислам показал бóльшую доминацию в этом поединке.

Владислав Туйнов Фото: из личного архива Владислава Туйнова

– А что касается поединка другого россиянина – Зубайры Тухугова. Как ему справляться с весогонкой? Почему не помогает даже переход в другую весовую категорию?

– Я видел эту информацию. Читал, что Тухугов не смог войти в весовую категорию. Меня это очень сильно расстроило. Я раньше видел его бои, следил за его выступлениями в UFC. Очень жалко, что у парня происходят такие моменты, сбои в подготовительном этапе. Возможно, есть проблемы в плане здоровья, поэтому не получается сделать весовую категорию.

Подниматься сильно выше вряд ли стоит, он не такой большой в плане антропометрии. Возможно, нужно поработать со специалистами, нанять команду врачей, чтобы протестировать спортсмена, посмотреть на его анализы. Возможно, в этом и есть какая-то сложность. Либо стоит взять какую-то паузу от тренировочного процесса, последить за своим здоровьем и вернуться более сильным.

Если так будет продолжаться, UFC может не пойти навстречу и уволить хорошего спортсмена из нашей страны, который может доминировать и показывать зрелищные бои. Очень жаль, что он не смог одержать победу и отдал 30% гонорара. Но хочется пожелать ему только удачи, восстановления, прийти в хорошую форму, чтобы показывать более качественные выступления.

– Можно ли сказать, что нас в очередной раз обокрали? Ведь все иностранные журналисты отдавали победу именно Тухугову.

– Я думаю, что UFC приняла такое решение, потому что Тухугов провалил взвешивание. У него было преимущество в плане восстановления, он уже был на 1,5 килограмма больше оппонента. Возможно, UFC сделала ему минус балл ещё до поединка. Поэтому, возможно, и было принято такое решение.

– Какие у вас ожидания от предстоящего боя Петра Яна и Мераба Двалишвили? Победа будет означать для россиянина возможность выхода на очередной титульник со Стерлингом?

– Да, я думаю, победа россиянина будет означать выведение Петра Яна на трилогию со Стерлингом. Но это может быть очень-очень опасным противостоянием для Петра. Мы видели, что произошло в его крайнем поединке. UFC не идёт на уступки для Петра Яна. Организация не даёт ему возможности немного вернуться к стабильной работе в плане выступлений, победной серии. Она продолжает раз за разом давать ему очень опасных оппонентов.

Боюсь, это может повлиять на Петра Яна. Вновь сложный бой, что может ментально подломить россиянина. Но это очень опытный спортсмен, который может делать правильные выводы, у него есть очень грамотная команда, которая может настроить его морально. Они смогут поработать над навыками, подобрать ключи к предстоящему оппоненту.

Владислав Туйнов Фото: KLF

– Получилось ли у вас посмотреть последний бой Фёдора Емельяненко? Что скажете о поединке?

– Честно скажу, для меня больше всего было непонятно, почему команда Фёдора согласилась на такую сложность. Я о выступлении двух топовых спортсменов, Токова и Емельяненко, в одном карде. Представляю, насколько это было сложно — что одному, что другому. Переживания друг за друга перед поединками. Это могло повлиять на исход поединка Токова. Морально ему приходилось нервничать и переживать за своего старшего товарища.

В плане Фёдора… Это было одно из лучших завершений карьер, в плане того, что сделал Bellator. Сколько топовых спортсменов они пригласили, то, какую фотографию они после этого боя сделали, какие слова сказали. Жалко, что у Фёдора не получилось уйти на победе, но это показывает, что он настоящий воин. Он готов идти до конца и принимать самые сложные бои, он не готов встречаться с лёгкими соперниками.

Если честно, надеюсь, что Фёдор ещё не завершил с поединками. Верю, что он ещё выйдет в поп-сегмент в нашей стране. Возможно, это будет профессиональный бокс, возможен поединок с Дациком. Я слышал, что Вячеслав вызывал его отомстить за брата.

Думаю, у Фёдора есть прекрасная возможность попробовать себя в боксе, там что-то продемонстрировать. В его поединках случались сложности. Как только он падал на настил, соперники взрывались и доводили дело до конца, не давали Фёдору подняться. В боксе больше ударной техники, более простая дистанция. Это может быть ближе Фёдору, лучше подойти в плане темпа, динамики. Там он может обрести вторую жизнь.

Я бы хотел увидеть его бои в сегменте бокса. Там он сможет показать что-то интересное. Для меня Фёдор всегда будет кумиром. С самого малого возраста я смотрел за его выступлениями в Pride и мечтал биться на огромных аренах перед многотысячной аудиторией. Для меня было мечтой боксировать на огромных стадионах. Фёдор был одним из тех людей, кто заложил в меня эту мечту. Я шёл и пытался превратить её в реальность. И у меня это получалось.

– А не расстраивает ли вас то, что происходит в поп-сегменте с Александром Емельяненко?

– Я считаю, что Александру уже пора закончить с выступлениями в плане единоборств. Возможно, заняться какой-то другой деятельностью, найти что-то ещё, обрести новый смысл жизни, увидеть новое развитие для себя. То время, что он провёл в смешанных единоборствах, дало бы возможность проявить себя в качестве тренера какого-нибудь спортсмена, поделиться теми знаниями, которыми он обладает.

Мы видим, что есть проблемы со здоровьем, с реакцией. Организм говорит ему – хватит! И уже не нужно выступать. Я бы хотел, чтобы Александр отдохнул, восстановился, привёл себя в порядок, потому что есть моменты и сложности в его состоянии здоровья, с которыми нужно работать, чтобы помогать ему восстанавливаться. Если всё будет продолжаться так же, боюсь, что это может закончиться плачевно прямо на ринге. Не хочу, чтобы люди, которые своим примером кого-то мотивируют, тратили такое ощущение настолько безрассудно.

– Нет ли ощущения, что окружение использует Александра для заработка денег?

– Если честно, я думаю, что сам Александр понимает, что его карьера уже идёт наклонным спуском вниз, всё идёт к завершению. Сейчас его основная цель – максимальный заработок. Ему безразличен результат самих выступлений. Он хочет заработать денег на завершение карьеры, чтобы была финансовая возможность реализовать какой-нибудь бизнес. Чтобы за счёт этого жить, держаться и существовать. Если Александр думает именно так, то для него сейчас это единственная возможность заработать такие деньги и завершить карьеру. Если это делают люди, чтобы наживиться на его имени, то это ужасно. Но я надеюсь, что это не так. Надеюсь, окружение Емельяненко думает и заботится о нём. Если бы Александр не хотел боксировать, он бы, наверное, этого попросту не делал.

Владислав Туйнов Фото: vk.com/orionawards

– А сами вы до скольки лет хотели бы драться?

– Не хочу загадывать. Спорт довольно травматичен. Всегда можно получить травму, всегда есть возможность столкнуться со сложностями. Я хотел бы боксировать до 35 лет, реализовывать те цели, что ставлю перед собой. Если буду чувствовать, что есть огонь в глазах, огонь в душе, чтобы показывать красивые и яркие выступления, буду стараться драться. Но многое будет зависеть от моего морального состояния. Всё возможно.

– Что бы вы хотели сказать своим болельщикам перед предстоящим поединком?

– Хотел бы всех пригласить на просмотр турнира PRAVDA Old School Boxing на телеканале «Матч ТВ». Вы насладитесь красивым и ярким боксёрским выступлением в моём исполнении. Обещаю удивить всю аудиторию и любителей единоборств красивым и зрелищным нокаутом. Обещаю расколоть черепушку своего соперника!