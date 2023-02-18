Звезда поп-ММА получил жуткую травму. Гаджи «Автомат» «сломался» на 15-й секунде боя

Накануне в Минске проходил очередной турнир из серии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На этого раз звёздные бойцы поп-ММА и кулачных боёв сошлись в ринге по правилам кикбоксинга. В соглавном поединке россиянин Гаджи Наврузов по прозвищу «Автомат» встречался с бразильцем Фернандо Родригесом. И всё перед этим поединком говорило о том, что проводить его не нужно.

Во время подготовительного периода Гаджи получил травму ноги. Для такой дисциплины как кикбоксинг это травма была критичной изначально. Поскольку одним из основных приёмов во время боя является лоу-кик. Напомним, Фернандо уже одерживал победу над «Автоматом» в августе 2022 года. Но тогда бойцы сражались по правилам ММА и победу бразильцу принесло решение судей.



Команда Наврузова пыталась договориться с Родригесом даже не о переносе поединка, а об изменении правил его ведения. Без лоу-киков, по факту, предложение было за боксёрский бой. На чём атлеты договорились, нам не ведомо. Вот только первые же секунды боя показали, что бразилец проигнорировал данную просьбу.



Заряженный на победу Наврузов начал с яркого перфоманса и вышел в ринг в костюме чародея и исполнил зажигательный танец. Всё в лучших традициях «Автомата». Но сам реванш получился быстрым и трагическим. Бойцы даже разогреться толком не успели. На 15-й секунде поединка первым же результативным действием повалил Наврузова на настил ринга.

Права на видео принадлежат РЕН-ТВ. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале «Ушатайка».

Гаджи бросился в атаку, пытаясь достать челюсть оппонента размашистым ударом с левой, но нарвался на жёсткий лоу-кик, тот самый, против которых он выступал ещё до боя. Равновесие было потеряно и Гаджи упал. Как оказалось, крайне неудачно. Непроизвольный крик боли заставил зал замолчать, а гримаса боли на лицу «Автомата» говорила о том, насколько всё плохо.



Правая рука, на которую упал россиянин, повисла как плеть, что говорило о серьёзных проблемах. Ни медик, который пытался заморозить её, ни судья, сразу не смогли понять, насколько серьёзной была ситуация.



«Пришла информация, что кость сломана в нескольких местах. Как я вижу на снимке, осколки в двух местах. Доктора в клинике сказали, что впервые видят такую травму. Говорят, что нужно срочно отправить его в Москву на операцию», — передают коллеги из «СЭ» слова наставника Наврузова Руслана Кривуши.



Мы желаем нашему бойцу скорейшего выздоровления и продолжения его яркой карьеры.