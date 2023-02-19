«Страшный момент, когда нужно добивать». Туйнов — о милосердии Газиева и травме Наврузова

17 февраля состоялся яркий боксёрский вечер PRAVDA Old School Boxing в Москве. Россиянин Влад Туйнов играючи разбил соперника из Турции Ферди Алтуна. Мы поговорили с нашим талантом о поединке, жуткой травме Гаджи «Автомата» Наврузова и достойном поступке Шамиля Газиева.

– Как прошёл поединок с Ферди Алтуном? Были ли какие-то подводные камни, которые остались за рамками телевизионного эфира?

– Организация прекрасная. Всё проведение шикарно было сделано. Очень красивая площадка, очень красивые выходы бойцов. Это было приятно. Приглашали известных людей, которые работают над популяризацией спорта. Огромное спасибо рэперу CYGO за то, что сделал такой выход для меня. Мне было приятно, было за честь с ним познакомиться. Мы с ним пообщались и перед поединком, и после него, очень хороший и добрый человек.



Во время поединка всё проходило очень-очень хорошо. Я смог увидеть соперника. Понимал, что та установка, которую мы делали с командой, она приносит плоды. Я знал, что мне нужно делать, увидел то, что и ожидал от соперника. Всё то, что я отрабатывал во время тренировочного процесса, я также показывал это в социальных сетях, сработало. Хорошо смог нокаутировать соперника, подобрав правильные комбинации, те подходы, которые нарабатывались.



Был один момент, который не понравился моему тренеру. Он хочет его откорректировать, я услышал. Сам увидел момент, когда чуть-чуть сбил соперника с ног, но не смог точно донести удары. Именно мощью своей и силой снёс соперника. Этот момент мы исправим. Найду новые ключи, чтобы ещё правильнее уметь подбирать что-то под соперника.



– А с чем связан выбор песни «Panda E» рэпера CYGO?

– Я раньше уже слышал эту песню. В определённый момент времени она была очень популярна у молодёжи. Мне было интересно открыть для себя эту песню. С ней у меня связаны только приятные воспоминания, встречи с друзьями, проведение времени. И когда мне сказали, что есть возможность выйти под эту песню, я был очень рад. И я очень благодарен, что мне дали познакомиться лично с человеком, которого я слушаю и вижу.



– Рассматриваете ли вы возможность реванша с Ферди Алтуном, насколько он вам интересен?

– Честно могу сказать, я прекрасно понимаю, что такое узнать о бое за 10 дней. Я знаю, что такое – не суметь полностью изучить своего соперника. Возможно, где-то Алтун немного недооценил меня, недосмотрел бои. Через экран это передаётся немного по-другому. Скорость сложнее рассчитать, понять, насколько плотно соперник может ударить. Возможно, с его стороны была лёгкая недооценка. Но, думаю, после стердауна он понял, что нужно сосредоточиться. Я физически очень сильный спортсмен. Возможно, он недооценил меня, не подумал, что будет мощь.



Если он смотрел бой с Оливейрой, то увидел, что я быстрый. Но насколько мощный, не смог понять. Быстрые сближения сработали, быстрый заход и раздёргивание соперника в момент нанесения акцентированного удара в голову. Дёргал соперника вниз и потом его пробивал. Поэтому он просто не увидел ту атаку, которую я сделал.

– Сразу после боя вы вызвали Славески. Вы вызвали его именно с точки зрения реванша за Евгения «Моряка» Курданова? Или это просто интересный соперник, с которым хочется зарубиться?

– Для меня он в принципе интересен. Это боец, который является основным претендентом на титул BKFC в весовой категории до 80 кг. Я понимаю, что, если мне строить планы на выступление в этой организации, мне нужно понимать, что за ребята там боксируют. И это отличная возможность заявить о себе в BKFC.

Выиграв у их основного претендента, я смогу сказать, что я очень-очень хорош и в кулачке готов показать очень многое. Потому что правила BKFC схожи с боксом. Из-за площадки, из-за того, что там большой ринг. Все бои проходят по пять раундов по две минуты. И там нужно уметь рассчитывать момент нанесения удара. Поэтому я смогу очень хорошо показать себя со Славески.



– Это будут сразу голые кулаки или ещё один поединок по правилам бокса?

– Я думаю, это будут правила бокса. Славески также является профессиональным боксёром, у него есть рекорд. И почему бы нам не подраться именно по боксу, а в BKFC мы сможем ещё и встретиться на кулаках.



– То, что было во время стердауна с Алтуном – импровизация или заранее продуманный момент?

– Я понимал, что бой нужно немного качнуть, привлечь внимание, сделать обсуждение. Многие недооценивали моего соперника, думали, что я добуду лёгкую победу. Я не могу сказать, что это была лёгкая победа, потому что у меня были сложности в плане подготовительного процесса. Пришлось немного поболеть, потому что съездил на съёмки. Пришлось восстанавливаться, выходил не в стопроцентной форме. Не понимал до конца, как получится дышать, что после болезни будет с моими дыхательными возможностями. Я кашлял, был насморк, было сложно. Нос мог забиться в любой момент, я бы просто устал.

Скорость соперника немного удивила в начале, но я сразу сконтрил. Я понимал, что он быстрый парень, он пытался обманывать. Но я это читал и прекрасно понимал, что будет делать соперник. На моменте разведки я быстро двигался и ударил.



– После первого нокдауна Алтун бросился ожесточённо рубиться. Не было опасений, что он выкинет лаки-панч?

– Он донёс два боковых удара. Скажу так, он нанёс их точно, в височную часть. Но не было такого, что он смог как-то удивить. Я понимал, что контролировал этот момент на ногах, то что он идёт зарубаться. Делал удары на противоходах. У меня получалось доносить удары до цели. После этого сработала излюбленная тактика моего тренера – это забегания. Я забежал и нанёс удар левой рукой – это второй нокдаун. Соперник также этот момент не увидел. Увлёкся в рубке и на развороте потерял концентрацию. В этот момент он не увидел мой удар.



После второго нокдауна я понял, что нужно немного успокоиться, не идти вперёд. Был момент, когда мы зарубились, я не смог правильно исполнить момент донесения удара. После чего успокоился, сделал фокус и ударил комбинацию. Это то, что мы отрабатывали на «лапы», серийные комбинации – три-четыре, по два удара. Это очень сложно прочитать для любого соперника. Потому что очень точечно я пробиваю, соперникам очень сложно.



– Гаджи «Автомат» Наврузов и его жуткая травма… Как вы оцениваете решение бразильской команды не отказываться от лоу-киков, о чём просил россиянин?

– Думаю, что бразильский спортсмен выбирал максимально удобные для себя условия. Он понимал, что его мощь именно в ногах, ими он сильно пробивает. Я до последнего не понимал, как Гаджи умеет работать ногами. В боксе мы его знаем, слышал, что он выступал по тайскому боксу. Но думаю, что он не так много работал ножками, из того, что я видел на его отработках. Я понимал, что с ногами могут быть проблемы.



Очень жалко, что получилась такая травма. Я посмотрел на повторах, как же сильно выгнулся локоть… Жуткая травма, желаю ему скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы у Гаджи всё было хорошо, чтобы он не обращал внимания на хейтеров и не думал об этом.

Права на видео принадлежат РЕН ТВ. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале «Ушатайка»

– После такой травмы можно вернуться физически. А насколько сложно после такого драться с моральной точки зрения?

– Думаю, что у него есть поддержка. Он трудится, работает, давно выступает в этом деле. И я надеюсь, что он успокоится в своём моральном и психологическом состоянии и всё будет хорошо. Будет работать, трудиться дальше, тренироваться, вкладывать в это душу и выступать.



– Шамиль Газиев провёл очередной бой в Brave. Он вырубил соперника, но судья почему-то решил не останавливать поединок, приглашал добить оппонента. Были ли у вас конфликты с рефери на этом фоне?

– Это очень страшный момент, когда тебе дают бить, бить и бить своего соперника. У меня такое было в организации Glory, это был второй поединок против поляка. Я очень хорошо попал во втором раунде, просто избивал соперника боковыми ударами. Из-за того, что много бил соперника, сильно устать пришлось. В третьем раунде я уже понимал, что я вообще не хочу бить сильно, вижу, что человек не в состоянии. У соперника была деревянная голова, невероятная держалка, он просто терпел.



Ты бьёшь, бьёшь… И понимаешь, что тебе жалко человека, потому что ему будет плохо. Я слышал после боя с Оливейрой, у нас номера были рядом, что болит голова потом. И человек просто кричит. Это такой момент, когда сильно пропускают соперники. У меня такое в жизни раза четыре было, когда сильно бил оппонентов. Но из-за того, что все воины, их не хотят снимать. И тяжело видеть, как травмируются ребята.



Судьи должны в какие-то моменты раньше останавливать поединки, если видят, что человек не в состоянии продолжать поединок. Но я думаю, что рефери виднее, они рядом там.

(Трансляции Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

– Какие у вас планы на будущее, чем хотите заняться в ближайшее время?

– Сейчас общаюсь по поводу боя в организации Rage. Есть предложение подраться по кикбоксингу. Возможны и поединки по профессиональному боксу. Организация PRAVDA готова организовать пять боёв. А я готов боксировать и выступать. В боксе пока у тебя нет 10-0, о тебе никто и ничего не будет говорить. Нужно продолжать набивать бои и заявлять о себе в профессиональном боксе. Если хочешь выиграть титул чемпиона, нужно развиваться, проводить поединки, чувствовать и идти по рейтингу.



– Рассчитываете ли вы отдохнуть от тренировок, провести время с родными?

– Мой братишка занимается рядом со мной. Можно сказать, что я практически всё время провожу с семьёй, она меня очень сильно поддерживает. А тренировочный процесс нужно держать, практически каждый месяц выступаю. Нужно выдерживать себя в определённом ритме. Поэтому сразу приступлю к тренировочному процессу. Больше будет акцент на проработку ног. Последние три поединка были по боксу, ножками нужно дорабатывать, нарабатывать удары, тренировать элементы.