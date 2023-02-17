Ай да Туйнов! Обещал снести голову соперника и играючи разбил турецкого боксёра

17 февраля проходит грандиозный боксёрский вечер PRAVDA Old School Boxing в Москве. В одном из самых захватывающих поединков между собой столкнулись россиянин Влад Туйнов и его соперник из Турции Ферди Алтун. Наш боксёр готовился к совершенно другому оппоненту, но организаторы заменили его в самый последний момент. Поэтому пришлось крайне непросто в подготовке. Но поединок получился огненным и оправдал все ожидания.

Подогревать атмосферу соперники начали ещё накануне. Влад устроил настоящее шоу во время стердауна. Сначала он сделал львиный рык и начал танцевать перед лицом оппонента, делая ложные замахи. А затем Туйнов неожиданно сошёлся с турком лоб в лоб. Первым оттолкнул соперника именно россиянин, который продемонстрировал всю свою недоброжелательность. Алтун решил не терпеть и ответил таким же трюком. Было понятно, что оба выйдут в ринг максимально заряженными!

С самого первого раунда соперники бросились друг на друга и начали накидывать размашистые удары. Но как только турок совершил ошибку, Влад моментально его наказал. Он отправил соперника на настил, выкинув точнейший удар. Правда, тот быстро пришёл в себя. И Алтун понял, что нужно идти ва-банк, поскольку россиянин поймал кураж. Он бросился в ожесточённый размен, оппоненты обменивались тяжелейшими попаданиями. И Ферди снова оказался в нокдауне.

Было заметно, что Туйнов идеально ведёт поединок и тотально доминирует. Поэтому никого вообще не удивило, что Влад продолжил попадать точно в голову соперника. И Алтун оказался в третьем нокдауне буквально за минуту. Чистая победа! Россиянин в интервью обещал разбить соперника и своё слово сдержал.

После такой красивой победы Влад был в отличном расположении духа. Но при этом он продолжает думать о продолжении карьеры, поэтому вызвал следующего соперника. Туйнов рассчитывает получить от организации бой с Горьяном Славески. Тем самым, который разбил россиянина Евгения «Моряка» Курданова на голых кулаках. И Влад решительно настроен взять реванш за соотечественника.