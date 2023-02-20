«Между тюрьмой и рингом». Надежда американского бокса оказался на краю пропасти!

2023 год уже получается невероятно богатым на топовые события из мира бокса. И очень часто появляются новости о готовящихся суперпоединках. 15 февраля состоится огненный бой, в котором зарубятся Райан Гарсия (23-0, 19 KO) и Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO). Американские звёзды встретятся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперники сразятся в промежуточном весе – 61,7 кг. Видимо, промоутеры решили любой ценой провести этот поединок, который может стать одним из последних в карьере невероятного нокаутёра Дэвиса.

Райан Гарсия в свои 24 года обладает колоссальным опытом. Он дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. И пока остаётся непобеждённым. Более того, на протяжении длительного времени Райан выступал в лёгком весе, перебравшись на категорию выше лишь в 2020-м. И с тех пор Гарсия активно колотит полусредний дивизион. В 2022 году он успел провести два поединка. Сначала получилось единогласным решением победить Эммануэля Таго, а затем в шестом раунде вырубить Хавьера Фортуну. Теперь его ждёт самое жёсткое испытание за всю карьеру.

Джервонте Дэвису – 28 лет, но он уже суперзвезда и одна из главных надежд американского бокса. Боец имеет сумасшедший рекорд, лишь дважды он побеждал не нокаутами. Поэтому и теперь Джервонта намерен вколотить соперника в канвас. А главное — Дэвис успел заработать огромное количество регалий. Сейчас лютый нокаутёр является чемпионом мира во втором полулёгком, лёгком и первом полусреднем дивизионе. Но предстоящий поединок может стать одним из последних в карьере.

Джервонта имеет огромные проблемы с законом. Совсем недавно ему были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Ту ситуацию получилось замять, однако легче не стало. Дэвис признал себя виновным в деле о совершении ДТП. Во-первых, в нём пострадали четыре человека. Во-вторых, сам Джервонта испугался и скрылся с места происшествия. В-третьих, на момент аварии боксёр не имел права находиться за рулём, так как был лишён водительского удостоверения. Всё это говорит о том, что суперзвезда может получить солидный срок.



Поединок Дэвиса и Гарсии может войти в историю американского бокса сразу по нескольким причинам. Скорее всего, один из невероятных талантов лишится заветного нолика в графе «поражения». Нужно понимать, что шанс ничейного исхода – мизерный. А ещё Джервонта может провести последний бой перед заключением в тюрьму. И это может поставить жирный крест на карьере невероятного нокаутёра.