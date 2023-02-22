«Я сейчас не с Украины и не из России». Крылов — самый аполитичный боец UFC

После громкого ивента UFC 284, где главными героями стали Ислам Махачев и Александр Волкановски, в лучшем промоушене мира началось некоторое затишье. Нет, турниры продолжаются, но они выглядят откровенно местечковыми по сравнению с номерными бойцовскими вечерами. Однако и там есть на что посмотреть: ранним утром 26 февраля состоится UFC Fight Night 220, в главном бою которого подерутся крутые полутяжеловесы — Никита Крылов и Райан Спэнн, идущие на сериях из двух побед.

В случае победы Крылов сможет намного ближе подобраться к титульному шансу. Парень по прозвищу Шахтёр — один из самых трудолюбивых в полутяжёлом дивизионе, но ему постоянно не хватает совсем чуть-чуть, чтобы считаться полноценным претендентом на титул. То подведут судьи, то Никита сам допустит грубую ошибку, как в поединке с Полом Крэйгом. Если же Крылов пройдёт опасного Спэнна, его будут считать как минимум теневым претендентом на пояс в полутяжёлом весе.

Любопытно, что Шахтёр — едва ли не самый аполитичный боец промоушена. Никита даже выступает без флага: возле его фамилии давно стоит серенький прямоугольник с изображением планеты. Крылов не комментирует никакие события, кроме спортивных, и принципиально не отвечает на острые вопросы. Дело в том, что в своё время Никита успел серьёзно обжечься на теме политики. Боец родился в Луганской области, но называл себя русским и планировал получить российский паспорт.

Никита Крылов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Неудивительно, что Крылов стал объектом массового хейта и даже травли со стороны украинских болельщиков. Соцсети Шахтёра были заполнены оскорблениями и угрозами, в том числе и в адрес его семьи. Некоторые российские фанаты тоже оказались недовольны действиями Никиты, который активно демонстрировал любовь к России, но не слишком торопился получать гражданство. Да и UFC осторожно относится к любым политическим высказываниям. И Крылов решил резко свернуть тему со своим гражданством.

«Я по факту не с Украины сейчас и не из России. Для меня не проблема будет подраться и с россиянином, и с украинцем, это наше ремесло, я к этому отношусь всегда с добром. Затея с российским паспортом? Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении», — рассказывал Крылов «Матч ТВ» ещё в 2020 году.

С тех пор в мире произошли куда более масштабные и сложные события, однако Никита продолжает твёрдо придерживаться своей тактики. Шахтёр не комментирует происходящее, ничего не говорит про паспорт и просто продолжает делать своё дело. Возможно, это самый правильный подход в нынешней запутанной ситуации. Будем надеяться, Крылов победит Спэнна и как можно скорее получит титульный шанс. Этот приятный и добродушный парень заслуживает нашей поддержки.