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UFC 280: Никита Крылов — Волкан Оздемир, как закончился поединок, кто победил

Луганский Шахтёр разбил здоровенного турка! Крылов остаётся топом UFC
Сергей Сорокин
Никита Крылов — Волкан Оздемир
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Никита буквально измочалил соперника, не давая ему дышать на протяжении 15 минут боя.

Сегодня, 22 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) проходит самый важный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Но и предварительный кард порадовал огненными поединками. В одном из них встретились Никита Крылов и Волкан Оздемир.

С самого начала поединка соперники начали обмениваться сокрушительными ударами. Активнее был Крылов, который раз за разом пробивал оборону соперника. Никита понял, что соперник не отличается скоростью, поэтому начал забирать спину. И в первом раунде это едва не привело к сдаче, Оздемиру было невероятно тяжело. Но Волкан выдержал, встал и даже нанёс в ответ несколько опасных ударов.

Никита Крылов (справа) — Волкан Оздемир

Никита Крылов (справа) — Волкан Оздемир

Фото: Chris Unger/Getty Images

Под конец второго раунда Крылов полностью завладел инициативой, он демонстрировал активность и постоянно наносил удары. А Оздемира окончательно покинули силы, он выглядел беспомощно. Публика также поддерживала Крылова, скандируя: «Никита, Никита». Но и во втором раунде не получилось финишировать оппонента досрочно.

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В третьем раунде Никита вновь взял инициативу в свои руки и контролировал ситуацию. Он работал в партере и активно наносил удары, осыпал Волкана постоянными атаками. А турок откровенно выживал, пытался дотерпеть до завершения боя. В итоге Крылов ожидаемо победил единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Он одержал вторую победу подряд и может смело ждать поединка с более статусным соперником.

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Теги Бокс/ММА UFC Никита Крылов •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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