Луганский Шахтёр разбил здоровенного турка! Крылов остаётся топом UFC

Сегодня, 22 октября, на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) проходит самый важный турнир года – UFC 280. Его главным событием станет титульный бой за звание чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. Но и предварительный кард порадовал огненными поединками. В одном из них встретились Никита Крылов и Волкан Оздемир.
С самого начала поединка соперники начали обмениваться сокрушительными ударами. Активнее был Крылов, который раз за разом пробивал оборону соперника. Никита понял, что соперник не отличается скоростью, поэтому начал забирать спину. И в первом раунде это едва не привело к сдаче, Оздемиру было невероятно тяжело. Но Волкан выдержал, встал и даже нанёс в ответ несколько опасных ударов.
Никита Крылов (справа) — Волкан Оздемир
Фото: Chris Unger/Getty Images
Под конец второго раунда Крылов полностью завладел инициативой, он демонстрировал активность и постоянно наносил удары. А Оздемира окончательно покинули силы, он выглядел беспомощно. Публика также поддерживала Крылова, скандируя: «Никита, Никита». Но и во втором раунде не получилось финишировать оппонента досрочно.
В третьем раунде Никита вновь взял инициативу в свои руки и контролировал ситуацию. Он работал в партере и активно наносил удары, осыпал Волкана постоянными атаками. А турок откровенно выживал, пытался дотерпеть до завершения боя. В итоге Крылов ожидаемо победил единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Он одержал вторую победу подряд и может смело ждать поединка с более статусным соперником.
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