«Я буду с мужем всегда». Боксёр Абдусаламов прошёл через ужас — но жена осталась рядом

Все знают, насколько опасен бокс, несмотря на все попытки защитить спортсменов. Едва ли не каждый год происходят трагедии, уносящие жизни профессиональных боксёров. Максим Дадашев, Роман Симаков, Оскар Гонсалес — эти парни, как и многие другие, ушли из жизни в расцвете лет из-за травм, полученных в ринге. Порой врачи всё-таки спасают спортсменов, несмотря на тяжелейшие повреждения, но те навсегда остаются инвалидами. Именно такая жуткая история произошла с нашим знаменитым боксёром Магомедом Абдусаламовым.

Дагестанец был одним из самых перспективных российских тяжеловесов, хотя начал заниматься боксом только в 23 года, перебравшись из тайского бокса. Такой поздний старт роднил Магомеда с Николаем Валуевым, но дагестанец куда техничнее соотечественника. Быстро проскочив стадию любительского бокса, Абдусаламов перебрался в профессионалы, где быстро преодолевал ступеньку за ступенькой. За пять лет россиянин превратился из новичка в претендента на чемпионский титул.

Уже начались разговоры о возможном поединке Магомеда с легендарным Виталием Кличко, но сначала боксёру по прозвищу Маго нужно было одолеть Майка Переса в бою за титул WBC Silver. 2 ноября 2013 года Абдусаламов и Перес встретились в ринге. Оба спортсмена носили статус непобеждённых и твёрдо верили в свою победу. С первых секунд соперники начали обстреливать друг друга тяжёлыми ударами, регулярно долетавшими до цели. В первом перерыве Абдусаламов пожаловался на сильную боль и спросил секундантов, не сломана ли у него кость.

Поединок в целом был равным, но Перес имел небольшое преимущество по количеству и качеству ударов. Кубинец пользовался своим опытом длительных боёв, когда как дагестанец никогда не дрался дольше пяти раундов. Вдобавок Абдусаламов работал слишком откровенно — нахраписто шёл вперёд, пропуская слишком много. В заключительном раунде Перес и вовсе жёстко избил россиянина, лишь чудом державшегося на ногах. Немудрено, что все судьи отдали победу кубинцу — 95:94, 97:92, 97:92.

Магомед Абдусаламов Фото: Al Bello/Getty Images

Казалось, что с Магомедом всё в порядке: он проиграл, но выглядел вполне нормально, за исключением привычных для боксёра внешних повреждений на лице. Абдусаламов успевал даже улыбаться! Но вскоре состояние россиянина начало резко ухудшаться, на что врачи «Мэдисон Сквер Гарден» не отреагировали должным образом. Жалобы боксёра оказались проигнорированы, а между тем уроженцу Махачкалы становилось всё хуже и хуже. Магомеду пришлось самому добираться до больницы по пробкам.

Оказалось, что Абдусаламов получил тяжелейшие повреждения. Травмы мозга выглядели настолько опасными, что спортсмена поместили в искусственную кому. Увы, было слишком поздно — боксёра настиг инсульт, и ухудшение здоровья стало стремительным. Не помогла даже операция: врачи уверяли, что если Магомед и выживет каким-то чудом, то навсегда будет прикован к постели. Всего этого могло и не случиться, если бы боксёра сразу после боя оперативно доставили в больницу.

К счастью, рядом с Абдусаламовым находилась его жена Баканай. К моменту трагедии супруги были вместе уже десять лет, родив трёх дочерей. Согласно кавказским традициям, Магомед и Баканай не сами выбрали друг друга: до свадьбы они даже не были знакомы, что не помешало возникнуть любви. Маленькая и хрупкая девушка сразу взвалила на себя весь уход за парализованным мужем. У Баканай даже не было денег, чтобы нанять сиделку — все деньги ушли на оплату счетов.

«Я не берегла себя, «топила, как бычара», как сказали бы в Дагестане. Забыла себя, забыла детей. Думала, если он умрёт — умру за ним следом, потому что не смогу без него жить. Меня до такой степени замкнуло, он был для меня как воздух. Но у меня начались проблемы со здоровьем. Врачи сказали, если я не перестану поднимать его, то ноги откажут и я сяду рядом с Магой», — рассказывала Баканай порталу «Это Кавказ».

Параллельно девушке нужно было растить трёх детей и вести длительную судебную тяжбу — врачи и организации, не обратившие внимания на состояние Магомеда, должны были ответить за свою халатность. И Баканай добилась успеха на всех фронтах! Дочки растут красивыми и здоровыми, в суде удалось получить солидную компенсацию, а главное — у Абдусаламова наметился прогресс. Бывший боксёр, который мог навсегда остаться парализованным, теперь даже разговаривает, пусть и не совсем внятно.

Семья Абдусаламова Фото: из личного архива

Недавно Магомед сумел простоять несколько секунд без посторонней помощи! 41-летний мужчина продолжает медленно, но верно восстанавливаться под чутким присмотром Баканай. Абдусаламов говорит жене ласковые слова, с нетерпением ждёт поцелуев дочек и живёт, окружённый максимальной заботой. Сложно даже представить, через что пришлось пройти Баканай. Девушка не скрывает, что в первые, самые тяжёлые годы, плакала каждый день. Но вставала и продолжала ухаживать за мужем — мыть, брить и переворачивать огромного мужчину.

Дай бог, чтобы у каждого была такая поддержка, как в семье Абдусаламовых. Тогда можно пройти любые, даже самые страшные испытания. Да, Магомед никогда не станет прежним, но, если бы не Баканай, у него вообще не было бы шансов. Кстати, помимо родных, Абдусаламова не забывают и друзья: бывшего боксёра навещают Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомедшарипов и другие звёзды спорта. Мы желаем Магомеду здоровья, пусть у этого сильного человека и его замечательных родных всё будет хорошо. Они этого заслужили.