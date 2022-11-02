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Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, Максим Дадашев, смерть боксёра в ринге

«Бокс — это ещё и защита». Друг Бивола умер из-за полученных в ринге травм
Александр Фролов
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
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Дмитрий часто вспоминает трагедию Максима Дадашева.

Через несколько дней Дмитрий Бивол в Абу-Даби проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса WBA в полутяжёлом весе. Претендент — опаснейший Хильберто Рамирес, на счету которого вовсе нет поражений. Дмитрию придётся очень непросто: мексиканец обладает тяжёлым ударом, крепкой челюстью и неплохой выносливостью. За Бивола — опыт противостояния со звёздами бокса, невероятная обученность и высокая скорость. И, конечно, блестящая защита.

Оборонительные навыки Дмитрия — отдельная тема для разговора. Бивол практически не пропускает тяжёлых ударов: его невероятно сложно даже просто потрясти, не говоря уже о том, чтобы отправить в нокдаун. Дело не только в умениях, просто россиянин прекрасно понимает, на какой риск идёт в ринге — и старается его минимизировать. Ведь в 2019 году из-за повреждений, полученных в поединке, скончался боксёр Максим Дадашев. Уроженец Санкт-Петербурга был не только ярким спортсменом — но и другом детства Бивола.

«Бокс — это не только удары, это ещё и защита. Можно хорошо драться и не получать сильных ударов по голове, но это очень сложно. Думаю ли я об опасности бокса? Конечно, и часто. Я знаю, что могу получить серьёзный урон. У меня была пара друзей… Один был боксёром-любителем, который умер из-за бокса. И моим другом был Максим Дадашев, я знал его с детства. Он умер из-за повреждений, полученных в бою.

Когда мой отец привёл меня в боксёрский зал, то всегда говорил, что выбросит полотенце, если я буду пропускать слишком много ударов. Даже если я буду при этом выигрывать бой. Разрешу ли я своим детям заниматься боксом? Если они будут драться, как Флойд Мейвезер, я буду очень рад. Если они будут драться в стиле Артуро Гатти — нет, извините. Гатти легенда, я очень его уважаю, но мало кто может так драться и оставаться здоровым», — сказал Бивол в интервью BoxingScene.

Напомним, Дадашеву на момент трагического боя было всего 28 лет. Непобеждённый российский боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории, в 2019 году неумолимо рвался к чемпионскому поясу IBF. Последним препятствием на пути к титульной схватке должен был стать ещё один претендент — нокаутёр Сабриэль Матиас. Большинству экспертов казалось, что Дадашев должен уверенно проходить оппонента. Но поединок сразу пошёл не по сценарию Максима.

«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет «Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет
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Матиас с первых раундов захватил инициативу и центр ринга, обрушивая на россиянина тяжелейшие удары. Здоровенный пуэрториканец полностью контролировал ситуацию, а вот Дадашев был откровенно не похож на себя. Максим казался замедленным и вялым, хотя стойко держался под жесточайшими атаками Сабриэля. Увы, с каждым раундом наш соотечественник выглядел всё хуже и хуже: перед заключительной трёхминуткой тренерский штаб наконец-то принял решение остановить бой. Но было уже поздно.

Сразу после финального гонга Дадашеву стало плохо — его оперативно увезли в госпиталь. Там россиянину сразу сделали операцию, после чего поместили в медикаментозную кому. Максим ещё несколько дней отчаянно боролся за жизнь, но 23 июля 2019 года его не стало. История Дадашева стала грустным уроком и напоминанием об опасности профессионального бокса для многих спортсменов, в том числе и для Дмитрия Бивола. Будем надеяться, подобные трагедии никогда не повторятся.

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