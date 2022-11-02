«Бокс — это ещё и защита». Друг Бивола умер из-за полученных в ринге травм

Через несколько дней Дмитрий Бивол в Абу-Даби проведёт очередную защиту своего чемпионского пояса WBA в полутяжёлом весе. Претендент — опаснейший Хильберто Рамирес, на счету которого вовсе нет поражений. Дмитрию придётся очень непросто: мексиканец обладает тяжёлым ударом, крепкой челюстью и неплохой выносливостью. За Бивола — опыт противостояния со звёздами бокса, невероятная обученность и высокая скорость. И, конечно, блестящая защита.

Оборонительные навыки Дмитрия — отдельная тема для разговора. Бивол практически не пропускает тяжёлых ударов: его невероятно сложно даже просто потрясти, не говоря уже о том, чтобы отправить в нокдаун. Дело не только в умениях, просто россиянин прекрасно понимает, на какой риск идёт в ринге — и старается его минимизировать. Ведь в 2019 году из-за повреждений, полученных в поединке, скончался боксёр Максим Дадашев. Уроженец Санкт-Петербурга был не только ярким спортсменом — но и другом детства Бивола.

«Бокс — это не только удары, это ещё и защита. Можно хорошо драться и не получать сильных ударов по голове, но это очень сложно. Думаю ли я об опасности бокса? Конечно, и часто. Я знаю, что могу получить серьёзный урон. У меня была пара друзей… Один был боксёром-любителем, который умер из-за бокса. И моим другом был Максим Дадашев, я знал его с детства. Он умер из-за повреждений, полученных в бою.

Когда мой отец привёл меня в боксёрский зал, то всегда говорил, что выбросит полотенце, если я буду пропускать слишком много ударов. Даже если я буду при этом выигрывать бой. Разрешу ли я своим детям заниматься боксом? Если они будут драться, как Флойд Мейвезер, я буду очень рад. Если они будут драться в стиле Артуро Гатти — нет, извините. Гатти легенда, я очень его уважаю, но мало кто может так драться и оставаться здоровым», — сказал Бивол в интервью BoxingScene.

Напомним, Дадашеву на момент трагического боя было всего 28 лет. Непобеждённый российский боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории, в 2019 году неумолимо рвался к чемпионскому поясу IBF. Последним препятствием на пути к титульной схватке должен был стать ещё один претендент — нокаутёр Сабриэль Матиас. Большинству экспертов казалось, что Дадашев должен уверенно проходить оппонента. Но поединок сразу пошёл не по сценарию Максима.

Матиас с первых раундов захватил инициативу и центр ринга, обрушивая на россиянина тяжелейшие удары. Здоровенный пуэрториканец полностью контролировал ситуацию, а вот Дадашев был откровенно не похож на себя. Максим казался замедленным и вялым, хотя стойко держался под жесточайшими атаками Сабриэля. Увы, с каждым раундом наш соотечественник выглядел всё хуже и хуже: перед заключительной трёхминуткой тренерский штаб наконец-то принял решение остановить бой. Но было уже поздно.

Сразу после финального гонга Дадашеву стало плохо — его оперативно увезли в госпиталь. Там россиянину сразу сделали операцию, после чего поместили в медикаментозную кому. Максим ещё несколько дней отчаянно боролся за жизнь, но 23 июля 2019 года его не стало. История Дадашева стала грустным уроком и напоминанием об опасности профессионального бокса для многих спортсменов, в том числе и для Дмитрия Бивола. Будем надеяться, подобные трагедии никогда не повторятся.