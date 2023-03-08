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Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон, Bellator 292, чемпионский бой, Хабиб

Усмана занесло в дом престарелых? В Bellator не нашлось бойцов, достойных брата Хабиба!
Александр Фролов
Усман Нурмагомедов — Бенсон Хендерсон
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Нурмагомедову не могли подыскать кого-то получше Хендерсона?

В ночь на 11 марта в США пройдёт турнир Bellator 292 c весьма солидным кардом участников. Бойцовский вечер можно назвать «российским», ведь сразу в трёх главных поединках примут участие наши соотечественники. Валентин Молдавский подерётся с Линтоном Васселлом, Александр Шаблий пройдёт проверку Тофиком Мусаевым, но основное внимание будет приковано к Усману Нурмагомедову. Двоюродному брату Хабиба предстоит первая защита чемпионского пояса и одновременно четвертьфинал Гран-при в лёгком весе.

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Соперником россиянина станет знаменитый Бенсон Хендерсон. К сожалению, интриги в поединке практически нет — по большому счёту у американца осталось только громкое имя. Бывшему чемпиону UFC уже 39 лет, для легковеса возраст абсолютно критический. Да. джиу-джитсу Хендерсона ещё на месте, в стойке он тоже выглядит относительно неплохо, но в том же UFC Бенсон не попал бы в топ-15 легковесов. Даже в Bellator он выглядит откровенным середняком и титульный шанс получил лишь благодаря чуду.

Усман лучше своего оппонента попросту во всём. Ударная техника Нурмагомедова на другом уровне, он физически крепче Хендерсона, а его выносливость превосходит бензобак американца на порядок. Если поединок перейдёт в партер, там у претендента шансов будет ещё меньше — Усман сначала изобьёт, а потом легко скрутит Бенсона болевым или удушающим приёмом. Понятно, что нельзя исключать лаки-панча или нелепой ошибки Нурмагомедова, но бой с Хендерсоном россиянин должен забирать в одни ворота.

Bellator 2023. Bellator 292, Сан-Хосе, США
Усман Нурмагомедов - Бенсон Хендерсон
10 марта 2023, пятница
Усман Нурмагомедов
Не началось
Бенсон Хендерсон

Только вряд ли Усмана порадует очередная лёгкая победа. Ранее он уже выражал недовольство слабым уровнем соперников в Bellator, а теперь ему и вовсе подсунули престарелого бойца, выигравшего лишь один из последних четырёх поединков. Только подумайте, как тяжело в промоушене с бойцами лёгкого веса, если пришлось выбрать Хендерсона. И никаких предпосылок к изменению ситуации нет. Конкурировать с Усманом сможет разве что Александр Шаблий.

Рано или поздно россиянину окончательно надоест драться с середняками и пробитыми ветеранами. Усман отлично зарабатывает, но как же наследие, о котором так любит говорить семья Нурмагомедовых? Брату Орла стоит выиграть Гран-при Bellator, забрать свои деньги и поскорее бежать в UFC. Там будут конкуренция, шоу и вклад в историю. Да и Махачев через годик может перебраться в полусредний вес — титул освободится. Как раз для Усмана!

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