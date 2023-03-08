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Bellator 292: Нурмагомедов — Хендерсон, Мусаев — Шаблий, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию, прогнозы на ММА

Русский десант в США. Брат Хабиба и донской депутат распотрошат кассу Bellator! LIVE
Игорь Брагин Сергей Сорокин
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Шаблий и Нурмагомедов
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Непобеждённый Усман идёт за очередной жертвой — все подробности турнира в нашем онлайне.

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера сойдутся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Они выступают в нынешнем сезоне Гран-при. Брат Хабиба проведёт первую защиту своего чемпионского титула чемпиона Bellator в лёгком весе. В соглавном поединке другой россиянин Александр Шаблий начнёт свой путь к миллиону долларов в сражении с Тофиком Мусаевым. И это не все наши соотечественники, которые в этот вечер выйдут в октагон. Валентин Молдавский будет биться против Линтона Васселла, соперником Ислама Мамедова станет Шамиль Никаев, а Халид Муртазалиев зарубится с Тони Джонсоном.

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«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Где смотреть турнир Bellator 292 с боем Мусаев – Шаблий Когда состоится Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов – Хендерсон Полный кард Bellator 292
Live Сергей Сорокин

Братья жёстко работают на тренировках. Видео спарринга Усмана и Умара

На тренировках братья нещадно лупят друг друга, чтобы в октагоне было легче с реальными соперниками. Правда, Усману сложнее. Он стоит против старшего.

«Усман говорит, что не комфортно со мной в клетке, не может выкладываться в полную потому, что я старше. Я ему верю и считаю, что это правильно. Совсем чуть-чуть — и полетим домой ещё с одним поясом», — подписал видео Умар.

10:53 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир Bellator 292 с боем Мусаев – Шаблий

  • Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
10:52 Сергей Сорокин

Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?

Как вы считаете, сможет ли Усман Нурмагомедов провести первую защиту своего титула? Голосуйте по ссылке!

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Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?
10:52 Сергей Сорокин

Когда состоится Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов – Хендерсон

  • Турнир Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон состоится в ночь с 10 на 11 марта.
  • Начало бойцовского вечера — в 03:00 по московскому времени.
10:51 Сергей Сорокин

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10:51 Сергей Сорокин

Полный кард Bellator 292

Основной кард

  • Усман Нурмагомедов (ч) – Бенсон Хендерсон;
  • Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
  • Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
  • Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.

Предварительный кард

  • Эрик Перес – Энрике Барсола;
  • Джош Хилл – Кэсс Белл;
  • Ислам Мамедов – Шамиль Никаев;
  • Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
  • Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;
  • Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;
  • Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
  • Владимир Гувеа – Шон Такер;
  • Тео Хейг – Адам Вамсли.
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