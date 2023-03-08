Русский десант в США. Брат Хабиба и донской депутат распотрошат кассу Bellator! LIVE

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера сойдутся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Они выступают в нынешнем сезоне Гран-при. Брат Хабиба проведёт первую защиту своего чемпионского титула чемпиона Bellator в лёгком весе. В соглавном поединке другой россиянин Александр Шаблий начнёт свой путь к миллиону долларов в сражении с Тофиком Мусаевым. И это не все наши соотечественники, которые в этот вечер выйдут в октагон. Валентин Молдавский будет биться против Линтона Васселла, соперником Ислама Мамедова станет Шамиль Никаев, а Халид Муртазалиев зарубится с Тони Джонсоном.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Братья жёстко работают на тренировках. Видео спарринга Усмана и Умара
На тренировках братья нещадно лупят друг друга, чтобы в октагоне было легче с реальными соперниками. Правда, Усману сложнее. Он стоит против старшего.
«Усман говорит, что не комфортно со мной в клетке, не может выкладываться в полную потому, что я старше. Я ему верю и считаю, что это правильно. Совсем чуть-чуть — и полетим домой ещё с одним поясом», — подписал видео Умар.
Где смотреть турнир Bellator 292 с боем Мусаев – Шаблий
- Официального эфира в России не планируется, но «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, в которой отразит все самые интересные подробности.
Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?
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Когда состоится Bellator 292 с главным боем Нурмагомедов – Хендерсон
- Турнир Bellator 292 с главным боем Усман Нурмагомедов – Бенсон Хендерсон состоится в ночь с 10 на 11 марта.
- Начало бойцовского вечера — в 03:00 по московскому времени.
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Усман не всегда дерётся эффектно! Во время последнего боя брата Хабиба трибуны освистали и его, и соперника. Вспоминаем подробности того поединка.
Полный кард Bellator 292
Основной кард
- Усман Нурмагомедов (ч) – Бенсон Хендерсон;
- Тофик Мусаев – Александр Шаблий;
- Валентин Молдавский – Линтон Васселл;
- Майкл Пейдж – Гоити Ямаути.
Предварительный кард
- Эрик Перес – Энрике Барсола;
- Джош Хилл – Кэсс Белл;
- Ислам Мамедов – Шамиль Никаев;
- Халид Муртазалиев – Тони Джонсон;
- Юлиус Англикас – Довлетджан Ягшимурадов;
- Бобби Серонио III – Альберто Гарсия;
- Лэрд Андерсон – Рохелио Луна;
- Владимир Гувеа – Шон Такер;
- Тео Хейг – Адам Вамсли.
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