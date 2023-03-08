Русский десант в США. Брат Хабиба и донской депутат распотрошат кассу Bellator! LIVE

Непобеждённый Усман идёт за очередной жертвой — все подробности турнира в нашем онлайне.

В ночь с 10 на 11 марта на «SAP Center» в Сан-Хосе (Калифорния, США) состоится турнир Bellator 292. В главном бою вечера сойдутся россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Они выступают в нынешнем сезоне Гран-при. Брат Хабиба проведёт первую защиту своего чемпионского титула чемпиона Bellator в лёгком весе. В соглавном поединке другой россиянин Александр Шаблий начнёт свой путь к миллиону долларов в сражении с Тофиком Мусаевым. И это не все наши соотечественники, которые в этот вечер выйдут в октагон. Валентин Молдавский будет биться против Линтона Васселла, соперником Ислама Мамедова станет Шамиль Никаев, а Халид Муртазалиев зарубится с Тони Джонсоном.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.