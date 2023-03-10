«Заходят в дом и просят спустить штаны». Клевета на Махачева вышла Хукеру боком

Совсем недавно окончательно затих скандал с Исламом Махачевым. Напомним, после победы над Александром Волкановски россиянина обвинили в использовании запрещённых капельниц для восстановления потерянных перед взвешиванием килограммов. Застрельщиком выступил дружок Волкановски, австралийский боец Дэн Хукер, которого в своё время Махачев легко побил. Хукер обозвал Ислама «тупицей» и заявил, что к тому приходила медсестра, поставившая ту самую капельницу. Правда, никаких доказательств не привёл.

Расследование UFC и USADA тоже не дало результатов — Махачеву не выдвинули никаких обвинений. Никто не нашёл «загадочной медсестры», допинг-пробы россиянина тоже ничего не показали. Единственным аргументом хейтеров Ислама стали следы от уколов на руках бойца. Но тут всё объяснялось просто: Махачев, как и любой другой участник турнира, сдавал кровь на анализ незадолго до поединка. В общем, кампания по очернению Ислама полностью провалилась. И добродушный Махачев даже не стал подавать на клеветников в суд.

А стоило бы! Потому что того же Хукера уже не остановить. Сбитый австралийский лётчик снова выпрашивает к себе внимание: для начала Дэн заявил, что UFC будет жестоко ему мстить за слова про Махачева. Наш отчаянный правдоруб выразил уверенность, что матчмейкеры начнут давать ему «самых сложных соперников». Что, кстати, было бы очень странно, поскольку из последних пяти боёв Хукер выиграл только два. Получается, что сейчас для него и нет слабых соперников, ведь он может проиграть любому.

Теперь же Дэн начал новую песню — про «месть» USADA: «В последние пару недель уже два или три раза в мою дверь стучали в шесть утра. Это USADA. Они хотели взять у меня кровь и мочу. Думаете, это совпадение? Никакое это не совпадение. С другой стороны, кто-то думает, что я просто заткнусь и прикушу язык? Да, в мою дверь стучали 50 раз. Кто-то совершенно незнакомый входит в твой дом, просит тебя спустить штаны и пялится прямо туда. Но не думайте, что я буду молчать, пока другие парни обходят правила».

Стыдно смотреть, как крутой боец UFC раз за разом пытается выставить себя в роли жертвы — это походит на паранойю, в которую Хукер загнал себя сам. Ведь USADA ему точно не мстит. Скорее, Дэна лишь поставили на место оклевëтанного им Махачева, который, кстати, в 2023 году носит статус самого проверяемого бойца промоушена. Пусть теперь австралиец наслаждается бесконечными допинг-пробами. Но лучше было бы действительно наказать Хукера за клевету, иначе он так и продолжит болтать ерунду направо и налево.