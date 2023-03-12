Как вам борьба Саши? Волков завалил и разбил огромного Кинг-Конга. Видео

В ночь с 11 на 12 марта проходит грандиозный турнир UFC Вегас 71, который вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России. В соглавном бою вечера в октагоне сошлись Александр Волков и Александр Романов. Это противостояние позиционировалось, как битва киноперсонажей. Россиянин носит прозвище Драго, молдаванин – Кинг-Конг. А ещё оба бойца хотят вклиниться в чемпионскую гонку тяжеловесов. Поэтому они вышли в октагон на пределе мотивации. И славянское дерби получилось огненным.

Карьера Волкова на протяжении последних лет напоминает американские горки. С начала 2021 года удалось одержать три победы. Александр разбил Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенстрайка, а Марчин Тыбуру одолел единогласным решением. Но были и обиднейшие поражения. Не получилось совладать с Сирилем Ганом – рефери единогласно отдали победу французу. А поединок с Томом Аспиналлом завершился тотальным провалом. Драго был вынужден сдаться уже в первом раунде. И поединок на UFC Вегас 71 стал для россиянина шансом вернуться в гонку за поясом.

Романов считался опаснейшим соперником. Он дебютировал в UFC в сентябре 2020 года и выдал серию из пяти побед подряд. Перед грозным Кинг-Конгом беспомощно выглядели Роке Мартинес, Маркус Рожериу Де Лима, Джаред Вандераа и Чейз Шерман. А Хуан Эспино был дисквалифицирован после запрещенного удара коленом в пах. И всё-таки добраться до боя с россиянином непобеждённым не получилось. Тот самый Тыбура, которого Волков разобрал, нанёс Романову первое поражение в карьере.

Волков выходил в октагон на дикой уверенности. Он даже подпевал музыкальной композиции и выглядел расслабленно. Но с первых же секунд боя всё это сменилось на сосредоточенную работу. Сходу бросилась в глаза огромная разница в габаритах. Кинг-Конг выглядел намного крупнее, поэтому он моментально полез в борьбу. Но россиянин отработал момент идеально. Ушёл на дистанцию и начал молотить соперника.

Казалось, что Волков продолжит работать в стойке. Но вместо этого он перевёл соперника в партер и забрал спину. Наш богатырь начал наносить мощнейшие удары по Романову, который практически не сопротивлялся. Судья сделал одно предупреждение молдаванину, призвал обороняться активнее. Но, видимо, просьба не была услышана. Поэтому следующая серия тяжелейших ударов от Волкова завершилась остановкой боя. Есть технический нокаут в первом раунде!

Права на видео принадлежат UFC.

Волков одержал важнейшую победу и в очередной раз доказал, что он всё ещё в чемпионской гонке! А вот Романов после второго поражения подряд совершенно точно потерял шансы в ближайшее время подумывать о титульном поединке.