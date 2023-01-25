Блокбастер в Вегасе: Кинг-Конг против Драго. Зачем в UFC столкнули двух славян?

2023 год превращается в настоящий праздник для любителей смешанных единоборств из России. Совсем скоро Ислам Махачев проведёт невероятный по ожиданиям поединок с Александром Волкановски. А 11 марта на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 221, на котором совершенно точно будет на что посмотреть. В главном бою вечера схлестнутся заклятые враги – Пётр Ян и Мераб Двалишвили. А до этого зрителей ждёт богатырский поединок, в котором сойдутся два Александра – Волков и Романов.

34-летний Александр Волков почти год не выходил в октагон. Его карьера в UFC на протяжении последних лет напоминает американские горки. После поражения от Сириля Гана единогласным решением Драго уверенно победил Марчина Тыбуру. Оглушительное поражение от Тома Аспиналла вновь откинуло россиянина от чемпионской гонки. А яркая победа техническим нокаутом над Жаирзиньо Розенстрайком вернула титульные шансы.



Предстоящий поединок даст ответы на все вопросы. Если Волков, занимающий восьмое место в рейтинге тяжеловесов, легко вырубит соперника, он вполне может получить в следующем бою оппонента из топ-5. А там есть и Сергей Павлович, которому придётся несколько раз подраться перед долгожданным титульником. Такая российская заруба интересна для UFC, но болезненна для наших болельщиков. Однако тут парням уже никак не разминуться в своём восхождении на Олимп.

Александр Романов помоложе – ему 32 года. Молдавский боец русского происхождения ярко ворвался в UFC и выдал серию из пяти побед. В списке жертв – Роке Мартинес, Маркос Рожерио де Лима, Хуан Эспино, Джаред Вандераа и Чейз Шерман. Более того, все поединки завершались досрочно! И единственный бой, который дошёл до судейского решения, привёл к первому поражению в карьере. Марчин Тыбура был убедительнее по мнению большинства судей. Теперь обозлённый Кинг-Конг сделает всё, чтобы не допустить второй осечки подряд. Романов не хотел драться с россиянами, но ему не оставили выбора.

Александр Романов молдавский боец UFC русского происхождения «Конечно, это будет самая последняя опция. Нам, славянам, нет смысла здесь драться. Здесь есть и без этого много других ребят, с кем можно побиться. Здесь есть американцы, бразильцы. Зачем нас сталкивать лбами. Нас мало в дивизионе, раз-два и обчёлся, а американцев-то много, бразилов много, австралиец, поляк. Есть выбор, есть с кем упереться в октагоне».

В битве славянских богатырей очень многое будет поставлено на кон. Волков начинает очередной заход за потенциальным титульником, поэтому просто обязан цепляться за победу изо всех сил. Но и Романов с рекордом 16-1 в MMA (5-1 в UFC) готов бороться до последнего. Пока он идёт на 13-й позиции в рейтинге тяжеловесов, но победа позволит совершить серьёзный прорыв. Битва двух ярких ударников – хорошая заявка на бой вечера.