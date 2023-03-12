Сын Кости Цзю стал чемпионом мира! Тим жёстко избил американского технаря

Великий Костя Цзю оставил не только громадное наследие в качестве спортсмена, но и подготовил для бокса двух сыновей. Если Никита Цзю ещё находится на стартовом этапе карьеры, то Тимофей Цзю уже конкурирует с лучшими боксёрами мира. Старший сын Кости должен был драться с Джермеллом Чарло за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе, однако американец сломал руку и надолго выбыл. Тим решил не простаивать и согласился на поединок с Тони Харрисоном.

Многие не поняли такого смелого решения Цзю. Ради того, чтобы заполучить лишь пояс временного чемпиона мира по версии WBO, австралиец решился на схватку с невероятно опасным парнем. Харрисон в своё время побеждал даже Чарло! Тимофея однозначно ожидало самое сложное испытание в карьере. Вдобавок Тони на протяжении нескольких недель давил на Цзю через прессу, надеясь выбить того из равновесия. Впрочем, Тим реагировал на психологические атаки максимально хладнокровно, обещая дать Харрисону ответ в ринге.

На старте боя соперники никуда не торопились, аккуратно примериваясь друг к другу. Цзю старался удерживать центр ринга, но его атаки были очень осторожными. Харрисон не стеснялся отходить к канатам, полагаясь в основном на контратаки. В таком неторопливом стиле и прошли первые два раунда, где с небольшим преимуществом лидировал Тимофей. Австралиец донёс до оппонента пару тяжёлых попаданий, американец же таким похвастаться не мог.

Постепенно спортсмены набирали обороты. Харрисон хорошим боковым поставил Цзю гематому, вскоре Тимофей ответил шикарным ударом навстречу — и потряс американца! Австралиец бросился на добивание, где успеха не добился: Тони на опыте избежал нокдауна, хотя и проиграл третий раунд вчистую. После перерыва американец пробовал немного снизить темп поединка, но Цзю периодически всё равно находил дыры в защите Тони.

Тимофей неуклонно следовал своей тактике — давить и зажимать у канатов. Изредка австралиец пропускал встречные удары, что не мешало ему вчистую переигрывать Харрисона. Ведь Цзю бил сильнее и точнее, нежели Тони, при этом защита сына Кости была на должном уровне. Тем не менее, американца нельзя было назвать жертвой: в шестом раунде Тони разогнался и уже начал эпизодами переигрывать оппонента, который немного замедлился.

Опытный Харрисон прибавлял с каждой минутой, что не помешало Цзю вбить в голову соперника тяжеленные удары на старте восьмой трёхминутки. Точно так же начался и следующий раунд, Тони даже кивнул, подтверждая беспощадные попадания по своей голове. Следом Цзю начал попросту избивать Харрисона, который завис у канатов и получал “бомбы” слева и справа, пока рефери откровенно зевал. Потом Тони всё-таки поднялся, но его уже не пустили драться. Победа Тимофея техническим нокаутом в девятом раунде! Поздравляем!