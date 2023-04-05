У Фьюри мания величия? Список требований Цыгана к Усику был просто унизительным

Ожидаемый всеми поклонниками бокса поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика не состоится, по крайней мере в ближайшие полгода. А это значит, что мир снова остаётся без абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе — определить лучшего тяжеловеса планеты не удаётся больше 20 лет. Команды боксёров несколько месяцев вели мучительные переговоры, но так и не пришли к компромиссу. Усик первым отказался от продолжения диалога, что вызвало поток грязи от Цыганского короля.

Поначалу стороны практически не делились подробностями сорванных переговоров, хотя некоторые детали всё-таки становились известны. Теперь же Усик и его промоутеры решили объяснить, что именно произошло. И есть ощущение, что вина на срыве поединка целиком и полностью лежит на Фьюри. Да, украинец — заинтересованная сторона, и не стоит представлять его команду «невинными овечками». Но Тайсон действительно повёл себя так, словно у него мания величия.

Напомним, одним из главных требований Цыгана было разделение гонорара 70 на 30 в его пользу. Условие откровенно наглое, учитывая, что три из четырёх поясов контролирует Усик. Но Александр почти сразу согласился: «Когда Тайсон сказал «70 на 30», то вся команда, которая со мной работает, сказала, что он сумасшедший. Буквально на следующий день я дал согласие. Здесь дело не в деньгах, дело в поединке, в звании абсолютного чемпиона мира, а этого ждёт много людей».

Вопрос денег важен всегда, но Фьюри действительно возомнил себя королём мира. Чем немало удивил Усика: «Он говорил о каких-то огромных миллионах, что он король, что стоит дорого и так далее. Я не уверен, что точно знаю суммы, о которых он говорил, но, по моему мнению, это более 100 миллионов. Я же ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов. Величие бойца – это его поединки, это его путь. А то, что ты заработал 100 миллионов… Через год кто-то заработает 200 миллионов, и о твоих миллионах все забудут».

Поняв, что Усик готов идти на компромиссы, Тайсон захотел отказаться от реванша, хотя в подобных случаях традиционно прописывают возможность второго поединка. Также Цыган потребовал, чтобы он выходил в ринг вторым: обычно вторым выходил либо чемпион, либо парень, у которого больше поясов. По всем правилам Фьюри обязан был выходить первым, но, видимо, британец считает себя слишком великим для соблюдения каких-то «дурацких» правил.

Усик согласился и тут: «Там были основные требования от него – гонорары 70 на 30, отказ от реванша, на ринг он выходит вторым.

Я пошёл на всё. Разворачиваю в свою сторону: я выходил с Энтони Джошуа вторым, потому что уже был чемпионом мира, и по регламенту это разрешено. Но если бы я выходил в ринг первым, то я первый номер. Перекручиваю психологически такой момент. Для меня неважно: ты первым выходишь в ринг или вторым. Главное, кем ты выходишь – победителем или проигравшим».

Тайсон действительно великий боксёр, тут нет никаких сомнений. И его уровень популярности несравнимо выше, чем у Александра. Но популярность чрезмерно вскружила голову Цыганскому королю. Его список требований к Усику оказался максимально унизительным и поставил крест на шансах провести поединок. Такое ощущение, будто украинец — скромный претендент, а не обладатель трёх поясов. Будем надеяться, что позже Фьюри и Усик всё-таки договорятся.