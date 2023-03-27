«Он как дал мне — думал, зубы выпали!» Откровения русского боксёра, побеждавшего Фьюри

Много вы знаете боксёров, которые победили Тайсона Фьюри? Не во сне или в симуляторе, а в реальной жизни? Ведь на профессиональном ринге Цыганский король не проигрывал ни разу, а в его недолгой любительской карьере было всего четыре поражения, одно из которых великану нанёс наш соотечественник — Максим Бабанин. Мы поговорили со знаменитым российским боксёром про Фьюри и Усика, обсудили проблемы любительского бокса и выяснили, почему смена гражданства не является трагедией.

— Как проходит подготовка к бою в Екатеринбурге, который запланирован на 6 мая (Бабанин подерётся на турнире RCC Boxing Promotions в одном карде с Магомедом Курбановым)?

— Если честно, готовлюсь ещё с начала года, потому что изначально планировал выступить 7 марта, но поединок перенесли. Первый этап подготовки прошёл в горах Кабардино-Балкарии, сейчас нахожусь в родном Волгограде. Всё хорошо.

— На портале BoxRec указано, что вашим соперником станет джорнимен Юрий Быховцев. Это точная информация?

— Если честно, мне пока ничего не известно про соперника, всё меняется. Пока готовлюсь просто к дате. Конечно, удобнее, когда знаешь имя оппонента хотя бы за два-три месяца. Но у меня опыта достаточно, чтобы разобраться с любым соперником. Главное — правильная подготовка, чтобы без травм и всего такого.

— Чего ждёте от своей карьеры? Какие цели ставите?

— У меня контракт с RCC на четыре поединка, я пока ещё ни одного боя не провёл. То у меня травма, то у соперника. Отработаю контракт, а дальше будет видно. Конечно, все мы хотим стать чемпионами мира — как в любителях, так и в профессионалах. Но сейчас такая обстановка, что ничего не понятно. Просто идём шаг за шагом.

— Продолжаете совмещать карьеру спортсмена с работой руководителя Федерации бокса Волгоградской области?

— Да, конечно. У нас сейчас проходят соревнования, параллельно успеваю ещё какие-то финансовые вопросы решать, закрывать какие-то дела.

— Сложно ли работать на такой должности?

— Если честно, совмещать бокс и федерацию непросто. Когда только стал руководителем, было проще — свежие эмоции и так далее. Но когда идёт подготовка к бою, становится действительно тяжело: отвлекают какие-то разговоры, плюс нужно искать финансовую помощь, чтобы отправлять спортсменов на сборы и соревнования.

— А какая основная проблема любительского бокса в России? Что мешает развитию?

— Наверное, главная проблема в кадрах, тренерах. Мало профессионалов, которые допускаются, например, к сборной России. Это моё мнение.

— Когда я был юниором, мои родители даже залезали в долги, чтобы отправить на соревнования, потому что всё было за свой счёт. Сейчас в детском боксе такая же ситуация?

— У нас примерно такие же проблемы. Да, стараешься ходить в министерство спорта, просить финансы. Но основные деньги приносит спонсорская помощь. Ходишь, рассказываешь потенциальным спонсорам интересные истории: как я Фьюри победил, ещё какие-то интересные вещи, что в боксе происходят. Людям интересно такое слушать, ты их располагаешь к себе — могут помочь.

Это не какой-то «развод» на деньги. Меня все знают как нормального человека и не отказывают в помощи. Я развиваю волгоградский бокс, не кладу себе в карман деньги. Мне не нужны наличные, я всегда говорю, что за всё отчитаюсь и покажу документы. Креативно подхожу к поиску спонсоров, в общем. Но энергии такие поиски забирают очень много.

— Долго ещё сможете совмещать или когда-то придётся сделать выбор?

— Я всегда говорил, что бокс не вечен, я не смогу всегда им заниматься в качестве спортсмена. И скорее оставлю бокс, чем уйду из федерации. Покинуть федерацию я могу, если только получу предложение, например, из Федерации бокса России. Бокс же всё равно рано или поздно уйдёт на второй план, в этом году уже 35 лет мне исполнится.

Максим Бабанин Фото: РИА Новости

— 35 лет — это не критический возраст для тяжеловеса.

— Не критический, но болячки постепенно дают о себе знать. Когда был молодым, тренер меня чуть не из-под палки гнал к доктору, чтобы я себе взял витамины. Они мне были не нужны, я не ходил и не брал. А когда подошёл уже к 27–28 годам, сам стал звонить: Валерий Анатольевич, вы в каком номере живёте? И ты стоишь у двери первый, ждёшь, когда тебе витаминки дадут. От возраста никуда не уйдёшь.

— Вдобавок организм изнашивается бесконечными тренировками и боями. На Википедии у вас чуть больше сотни любительских боёв, но цифра явно занижена.

— Конечно, конечно. Я с 2015 года перестал считать свои поединки, после победы на чемпионате России. У меня паспортов боксёра столько… Красные, синие, голубые. Пять-шесть только российских паспортов, и международных штуки три-четыре. Записи можно посчитать, конечно. Думаю, примерно 250–300 поединков я провёл, где-то в таком радиусе.

— Почему вы откровенно засиделись в любителях, дебютировав на профессиональном ринге только в 2021 году?

— Считаю, что задержка с переходом в профессионалы стала моей большой ошибкой. Мой тренер был взрослый мужик, почти 50 лет в боксе. Он заточен на любительский бокс, а в профессиональном не понимает, вот и не хочет отправлять туда учеников. Это моё мнение, с которым многие согласятся.

Плюс, когда ты в любительской команде, у тебя есть ещё тренер по физической подготовке, массажист и так далее. Ты вроде в сборной, но все работают на тебя. В такой обстановке можно потеряться, привыкнуть, что тебе вокруг все помогают, это удобно.

Когда я в 2007 году победил Тайсона Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы, мне предлагали перейти в профессиональный бокс. Но тогда в России вообще не было профессионального бокса, только-только начинались какие-то истории с Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым. Да, что-то всё равно было: помню, приехали на сборы и смотрели бой Поветкина с каким-то огромным негром. Но профессиональный бокс только начинался.

Тренер ещё мне говорил: тебя в профессионалах будут использовать, станешь мальчиком для битья за $ 100. Будешь драться не только с боксёрами, но ещё и с огромными парнями из какого-нибудь американского футбола. И станешь потом ходить, воробьям дули крутить. Вот я и не решился, совсем молодой ведь был ещё. Потом Олимпийские игры меня затянули, хотелось добыть награды. Но не получилось. Если время вернуть назад, ушёл бы в профессионалы намного раньше. Говорят, супертяжи поздно созревают. Вот я такой.

— Когда мы говорим про вашу любительскую карьеру, нельзя не обсудить бой с Фьюри. Часто вспоминаете этот поединок или только благодаря журналистам?

— Давно это было, не особо вспоминаю. Если честно, я просто рад за Фьюри, что он теперь такой красавчик. После того как Тайсон мне проиграл, он сразу в профессионалы ушёл и дал там отличный результат. Всегда думаю, почему я так не сделал? Но, опять же, в Англии почти весь бокс профессиональный, там любительского бокса нет. Залы заточены под профессиональный бокс. Даже если боксёры идут там в любители, то на короткий срок, примерно на 20–30 боёв.

Я очень рад за Фьюри, но и он меня вспоминает. Мои приятели заходили на прямой эфир с Тайсоном, писали ему там «Бабанин — Фьюри 1-0», он в ответ соглашался, говорит, да, проигрывал такому боксёру. Думаю, иногда он меня вспоминает, не так много у него поражений.

— Что вам больше всего запомнилось в бою с Фьюри?

— Помню, как он мне больно сделал. Где-то в четвёртом раунде мне снизу как дал в челюсть — я подумал, что у меня нижние зубы выпали! Но отстоял концовку, и бой закончился.

Права на видео принадлежат Федерации бокса России. Посмотреть ролик можно на официальном канале федерации на YouTube.

— Многие называют Фьюри грязноватым боксёром из-за клинчей и ударов по затылку. Он вам тоже таким запомнился?

— В любительском боксе такие вещи жёстко пресекаются. Да, где-то он меня после остановки уже ударил, я ему ответил. Но мне не показалось, что Тайсон грязноватый боксёр. Может, у нас бой просто так сложился, там в основном я вперёд шёл, давил. Бил и прижимался к нему, потом начиналась возня на ближней дистанции.

— Главная тема в боксе — сорванный бой между Фьюри и Усиком. Если они всё-таки встретятся, украинец будет иметь шансы на победу?

— Если они подерутся, у Усика есть шансы, но очень маленькие. Не прокатят с Фьюри вот эти любительские фишки Усика, скачка кузнечиком не поможет. У Тайсона есть опыт схваток с такими боксёрами. Да, у Саши больше любительский опыт, но ему будет очень тяжело. Мой друг Евгений Тищенко после спаррингов с Фьюри говорил, что по нему очень сложно попасть. Пусть Усик быстрый, меньше весит, но попасть по Фьюри будет трудно. Хотя моя мысль такая: зачем бить по голове, если по ней не достанешь. Надо бить в живот, замедлять его.

Если бы я сейчас дрался с Фьюри, в любом случае ставил бы на удары по корпусу. В ранних раундах даже не пытался бы по голове попадать. Там и рост, и попасть тяжело. А живот Тайсон никуда не уберёт. Это тактика против всех высоких боксёров, не только против Фьюри.

Максим Бабанин Фото: RCC Boxing

— Верите, что ещё встретитесь с Фьюри в ринге?

— Я не то чтобы верю, но мне очень хочется провести такой бой. Дело не в деньгах, пусть он даже выставочным будет, дружеским — мне это очень интересно. Именно выйти на бой после хорошей подготовки, а не просто кулаками помахать, будучи растренированным. Спортивный интерес.

— Есть кто-то в современном боксе, кому по силам победить Фьюри? За счёт чего он побеждает, кроме габаритов?

— Нет, никто его не победит. Вот именно, что он здоровый, мощный, но при этом умудряется уклоняться и уходить на ногах. Ноги в боксе имеют важное значение, ведь пока ты двигаешься, по тебе сложно попасть. А у нас супертяжи, как правило, плохо двигаются на ногах.

— За кем из боксёров любите или любили следить больше всего?

— Классика. Майк Тайсон, Рой Джонс, Тайсон Фьюри.

— Ждёте боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева? Например, Костя Цзю не хочет такой схватки, потому что они оба из России.

— Когда есть кого бить из других чемпионов, помимо россиян, лучше не драться с соотечественниками. Но это спорт, это бокс. Тебе приходит хорошее предложение, вмешиваются важные обстоятельства. Ведь для многих бокс — это хороший заработок, работа. Если тебе предложили хорошие условия, почему не подраться с россиянином? А тут ещё все титулы на кону.

— На кого бы поставили в этом бою?

— Я за Бивола в любом случае. Дружу с ним, это хороший парень. Оба пацана из России, но за кого-то болеешь больше. Бивол нравится мне по стилю, ещё интересно, что раньше в Диму вообще никто не верил.

— У Бетербиева канадский паспорт, Мурат Гассиев недавно принял армянское гражданство. Как относитесь к таким ходам, сами бы решились поступить так же?

— Да, Гассиев молодец. Он не в том возрасте, чтобы просто сидеть и ждать. У меня есть обстоятельства, почему я сам так бы не сделал, но не вижу смысла осуждать.

— Многие критикуют Гассиева и Бетербиева за такое решение.

— Слушайте, а кто осуждает? Только «диванные войска», я на таких людей внимания не обращаю. Они говорят, просто чтобы говорить.

Вот пример. Я открыл свою школу бокса. Хотел тренировать людей бесплатно, но моя жена сказала, что хоть какую-то сумму надо написать. И вот эти люди, которые никогда не встанут с дивана, никогда не пойдут на тренировку — не то что ко мне, а вообще никуда — начали писать: почему так дорого, там что, золотом обсыпают, что ли? Я объясняю, что там работают люди, им надо получать зарплату. Но тем, кто критиковал, я предлагаю прийти на тренировку бесплатно. Только они не придут. Они грязью облили и всё, забыли.

Или тема про Фьюри. Когда вспоминают мой бой с Тайсоном, победу мою, тут же начинается: «Посмотрите, на каком уровне Бабанин сейчас, а на каком Фьюри». И таких комментариев 200–300. Да мы без вас знаем, кто на каком уровне, что вы нам рассказываете?! Что мы, не понимаем? Мы знаем уровень Фьюри. Но была отдельная история, и в этой истории я победил. А эти критики не то что против меня или Фьюри, они против любого человека даже без школы бокса не выйдут.

Максим Бабанин Фото: RCC Boxing

— Про любительский бокс мы поговорили, а какая главная проблема в нашем профессиональном боксе?

— Как говорят в Америке: «В России нет профессионального бокса». До сих пор. Все, кто хочет сильного результата, здесь не боксируют. Либо боксируют, но только в качестве стартового трамплина. Не все уезжают, этому есть причины: кто-то работает полицейским, у кого-то проблемы с визой, разные проблемы. Если бы всё было так легко, все бы уже стали профессионалами.

— Кто лучший боксёр в истории и почему?

— Мохаммед Али. В этом человеке есть всё: харизма, умение разговаривать и прекрасный бокс. В любой ситуации он был как рыба в воде. Везде мог ответить, сказать правильные слова — и доказывал ещё и кулаками.