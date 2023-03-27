Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Максим Бабанин — Тайсон Фьюри, поражение Тайсона, проигранный бой Цыгана

«Он как дал мне — думал, зубы выпали!» Откровения русского боксёра, побеждавшего Фьюри
Александр Фролов
Максим Бабанин — Тайсон Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии
Максим Бабанин был круче Тайсона, но слишком увлёкся любительской карьерой.

Много вы знаете боксёров, которые победили Тайсона Фьюри? Не во сне или в симуляторе, а в реальной жизни? Ведь на профессиональном ринге Цыганский король не проигрывал ни разу, а в его недолгой любительской карьере было всего четыре поражения, одно из которых великану нанёс наш соотечественник — Максим Бабанин. Мы поговорили со знаменитым российским боксёром про Фьюри и Усика, обсудили проблемы любительского бокса и выяснили, почему смена гражданства не является трагедией.

— Как проходит подготовка к бою в Екатеринбурге, который запланирован на 6 мая (Бабанин подерётся на турнире RCC Boxing Promotions в одном карде с Магомедом Курбановым)?

— Если честно, готовлюсь ещё с начала года, потому что изначально планировал выступить 7 марта, но поединок перенесли. Первый этап подготовки прошёл в горах Кабардино-Балкарии, сейчас нахожусь в родном Волгограде. Всё хорошо.

— На портале BoxRec указано, что вашим соперником станет джорнимен Юрий Быховцев. Это точная информация?

— Если честно, мне пока ничего не известно про соперника, всё меняется. Пока готовлюсь просто к дате. Конечно, удобнее, когда знаешь имя оппонента хотя бы за два-три месяца. Но у меня опыта достаточно, чтобы разобраться с любым соперником. Главное — правильная подготовка, чтобы без травм и всего такого.

— Чего ждёте от своей карьеры? Какие цели ставите?

— У меня контракт с RCC на четыре поединка, я пока ещё ни одного боя не провёл. То у меня травма, то у соперника. Отработаю контракт, а дальше будет видно. Конечно, все мы хотим стать чемпионами мира — как в любителях, так и в профессионалах. Но сейчас такая обстановка, что ничего не понятно. Просто идём шаг за шагом.

— Продолжаете совмещать карьеру спортсмена с работой руководителя Федерации бокса Волгоградской области?

— Да, конечно. У нас сейчас проходят соревнования, параллельно успеваю ещё какие-то финансовые вопросы решать, закрывать какие-то дела.

— Сложно ли работать на такой должности?

— Если честно, совмещать бокс и федерацию непросто. Когда только стал руководителем, было проще — свежие эмоции и так далее. Но когда идёт подготовка к бою, становится действительно тяжело: отвлекают какие-то разговоры, плюс нужно искать финансовую помощь, чтобы отправлять спортсменов на сборы и соревнования.

Материалы по теме
«Больше денег занёс — выше в рейтинге». Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова
Эксклюзив
«Больше денег занёс — выше в рейтинге». Секреты бокса от тренера Магомеда Курбанова

— А какая основная проблема любительского бокса в России? Что мешает развитию?

— Наверное, главная проблема в кадрах, тренерах. Мало профессионалов, которые допускаются, например, к сборной России. Это моё мнение.

— Когда я был юниором, мои родители даже залезали в долги, чтобы отправить на соревнования, потому что всё было за свой счёт. Сейчас в детском боксе такая же ситуация?

— У нас примерно такие же проблемы. Да, стараешься ходить в министерство спорта, просить финансы. Но основные деньги приносит спонсорская помощь. Ходишь, рассказываешь потенциальным спонсорам интересные истории: как я Фьюри победил, ещё какие-то интересные вещи, что в боксе происходят. Людям интересно такое слушать, ты их располагаешь к себе — могут помочь.

Это не какой-то «развод» на деньги. Меня все знают как нормального человека и не отказывают в помощи. Я развиваю волгоградский бокс, не кладу себе в карман деньги. Мне не нужны наличные, я всегда говорю, что за всё отчитаюсь и покажу документы. Креативно подхожу к поиску спонсоров, в общем. Но энергии такие поиски забирают очень много.

— Долго ещё сможете совмещать или когда-то придётся сделать выбор?

— Я всегда говорил, что бокс не вечен, я не смогу всегда им заниматься в качестве спортсмена. И скорее оставлю бокс, чем уйду из федерации. Покинуть федерацию я могу, если только получу предложение, например, из Федерации бокса России. Бокс же всё равно рано или поздно уйдёт на второй план, в этом году уже 35 лет мне исполнится.

Максим Бабанин

Максим Бабанин

Фото: РИА Новости

— 35 лет — это не критический возраст для тяжеловеса.

— Не критический, но болячки постепенно дают о себе знать. Когда был молодым, тренер меня чуть не из-под палки гнал к доктору, чтобы я себе взял витамины. Они мне были не нужны, я не ходил и не брал. А когда подошёл уже к 27–28 годам, сам стал звонить: Валерий Анатольевич, вы в каком номере живёте? И ты стоишь у двери первый, ждёшь, когда тебе витаминки дадут. От возраста никуда не уйдёшь.

— Вдобавок организм изнашивается бесконечными тренировками и боями. На Википедии у вас чуть больше сотни любительских боёв, но цифра явно занижена.

— Конечно, конечно. Я с 2015 года перестал считать свои поединки, после победы на чемпионате России. У меня паспортов боксёра столько… Красные, синие, голубые. Пять-шесть только российских паспортов, и международных штуки три-четыре. Записи можно посчитать, конечно. Думаю, примерно 250–300 поединков я провёл, где-то в таком радиусе.

— Почему вы откровенно засиделись в любителях, дебютировав на профессиональном ринге только в 2021 году?

— Считаю, что задержка с переходом в профессионалы стала моей большой ошибкой. Мой тренер был взрослый мужик, почти 50 лет в боксе. Он заточен на любительский бокс, а в профессиональном не понимает, вот и не хочет отправлять туда учеников. Это моё мнение, с которым многие согласятся.

Плюс, когда ты в любительской команде, у тебя есть ещё тренер по физической подготовке, массажист и так далее. Ты вроде в сборной, но все работают на тебя. В такой обстановке можно потеряться, привыкнуть, что тебе вокруг все помогают, это удобно.

Когда я в 2007 году победил Тайсона Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы, мне предлагали перейти в профессиональный бокс. Но тогда в России вообще не было профессионального бокса, только-только начинались какие-то истории с Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым. Да, что-то всё равно было: помню, приехали на сборы и смотрели бой Поветкина с каким-то огромным негром. Но профессиональный бокс только начинался.

Тренер ещё мне говорил: тебя в профессионалах будут использовать, станешь мальчиком для битья за $ 100. Будешь драться не только с боксёрами, но ещё и с огромными парнями из какого-нибудь американского футбола. И станешь потом ходить, воробьям дули крутить. Вот я и не решился, совсем молодой ведь был ещё. Потом Олимпийские игры меня затянули, хотелось добыть награды. Но не получилось. Если время вернуть назад, ушёл бы в профессионалы намного раньше. Говорят, супертяжи поздно созревают. Вот я такой.

— Когда мы говорим про вашу любительскую карьеру, нельзя не обсудить бой с Фьюри. Часто вспоминаете этот поединок или только благодаря журналистам?

— Давно это было, не особо вспоминаю. Если честно, я просто рад за Фьюри, что он теперь такой красавчик. После того как Тайсон мне проиграл, он сразу в профессионалы ушёл и дал там отличный результат. Всегда думаю, почему я так не сделал? Но, опять же, в Англии почти весь бокс профессиональный, там любительского бокса нет. Залы заточены под профессиональный бокс. Даже если боксёры идут там в любители, то на короткий срок, примерно на 20–30 боёв.

Материалы по теме
«Макс, вали козла». Как Фьюри проиграл россиянину, который был на голову ниже
«Макс, вали козла». Как Фьюри проиграл россиянину, который был на голову ниже

Я очень рад за Фьюри, но и он меня вспоминает. Мои приятели заходили на прямой эфир с Тайсоном, писали ему там «Бабанин — Фьюри 1-0», он в ответ соглашался, говорит, да, проигрывал такому боксёру. Думаю, иногда он меня вспоминает, не так много у него поражений.

— Что вам больше всего запомнилось в бою с Фьюри?

— Помню, как он мне больно сделал. Где-то в четвёртом раунде мне снизу как дал в челюсть — я подумал, что у меня нижние зубы выпали! Но отстоял концовку, и бой закончился.

Права на видео принадлежат Федерации бокса России. Посмотреть ролик можно на официальном канале федерации на YouTube.

— Многие называют Фьюри грязноватым боксёром из-за клинчей и ударов по затылку. Он вам тоже таким запомнился?

— В любительском боксе такие вещи жёстко пресекаются. Да, где-то он меня после остановки уже ударил, я ему ответил. Но мне не показалось, что Тайсон грязноватый боксёр. Может, у нас бой просто так сложился, там в основном я вперёд шёл, давил. Бил и прижимался к нему, потом начиналась возня на ближней дистанции.

— Главная тема в боксе — сорванный бой между Фьюри и Усиком. Если они всё-таки встретятся, украинец будет иметь шансы на победу?

— Если они подерутся, у Усика есть шансы, но очень маленькие. Не прокатят с Фьюри вот эти любительские фишки Усика, скачка кузнечиком не поможет. У Тайсона есть опыт схваток с такими боксёрами. Да, у Саши больше любительский опыт, но ему будет очень тяжело. Мой друг Евгений Тищенко после спаррингов с Фьюри говорил, что по нему очень сложно попасть. Пусть Усик быстрый, меньше весит, но попасть по Фьюри будет трудно. Хотя моя мысль такая: зачем бить по голове, если по ней не достанешь. Надо бить в живот, замедлять его.

Материалы по теме
«Золотые прииски» с Фрэнсисом Нганну или пенсия? Куда податься Тайсону Фьюри
«Золотые прииски» с Фрэнсисом Нганну или пенсия? Куда податься Тайсону Фьюри

Если бы я сейчас дрался с Фьюри, в любом случае ставил бы на удары по корпусу. В ранних раундах даже не пытался бы по голове попадать. Там и рост, и попасть тяжело. А живот Тайсон никуда не уберёт. Это тактика против всех высоких боксёров, не только против Фьюри.

Максим Бабанин

Максим Бабанин

Фото: RCC Boxing

— Верите, что ещё встретитесь с Фьюри в ринге?

— Я не то чтобы верю, но мне очень хочется провести такой бой. Дело не в деньгах, пусть он даже выставочным будет, дружеским — мне это очень интересно. Именно выйти на бой после хорошей подготовки, а не просто кулаками помахать, будучи растренированным. Спортивный интерес.

— Есть кто-то в современном боксе, кому по силам победить Фьюри? За счёт чего он побеждает, кроме габаритов?

— Нет, никто его не победит. Вот именно, что он здоровый, мощный, но при этом умудряется уклоняться и уходить на ногах. Ноги в боксе имеют важное значение, ведь пока ты двигаешься, по тебе сложно попасть. А у нас супертяжи, как правило, плохо двигаются на ногах.

— За кем из боксёров любите или любили следить больше всего?

— Классика. Майк Тайсон, Рой Джонс, Тайсон Фьюри.

— Ждёте боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева? Например, Костя Цзю не хочет такой схватки, потому что они оба из России.

— Когда есть кого бить из других чемпионов, помимо россиян, лучше не драться с соотечественниками. Но это спорт, это бокс. Тебе приходит хорошее предложение, вмешиваются важные обстоятельства. Ведь для многих бокс — это хороший заработок, работа. Если тебе предложили хорошие условия, почему не подраться с россиянином? А тут ещё все титулы на кону.

Материалы по теме
«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?
«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?

— На кого бы поставили в этом бою?

— Я за Бивола в любом случае. Дружу с ним, это хороший парень. Оба пацана из России, но за кого-то болеешь больше. Бивол нравится мне по стилю, ещё интересно, что раньше в Диму вообще никто не верил.

— У Бетербиева канадский паспорт, Мурат Гассиев недавно принял армянское гражданство. Как относитесь к таким ходам, сами бы решились поступить так же?

— Да, Гассиев молодец. Он не в том возрасте, чтобы просто сидеть и ждать. У меня есть обстоятельства, почему я сам так бы не сделал, но не вижу смысла осуждать.

— Многие критикуют Гассиева и Бетербиева за такое решение.

— Слушайте, а кто осуждает? Только «диванные войска», я на таких людей внимания не обращаю. Они говорят, просто чтобы говорить.

Вот пример. Я открыл свою школу бокса. Хотел тренировать людей бесплатно, но моя жена сказала, что хоть какую-то сумму надо написать. И вот эти люди, которые никогда не встанут с дивана, никогда не пойдут на тренировку — не то что ко мне, а вообще никуда — начали писать: почему так дорого, там что, золотом обсыпают, что ли? Я объясняю, что там работают люди, им надо получать зарплату. Но тем, кто критиковал, я предлагаю прийти на тренировку бесплатно. Только они не придут. Они грязью облили и всё, забыли.

Или тема про Фьюри. Когда вспоминают мой бой с Тайсоном, победу мою, тут же начинается: «Посмотрите, на каком уровне Бабанин сейчас, а на каком Фьюри». И таких комментариев 200–300. Да мы без вас знаем, кто на каком уровне, что вы нам рассказываете?! Что мы, не понимаем? Мы знаем уровень Фьюри. Но была отдельная история, и в этой истории я победил. А эти критики не то что против меня или Фьюри, они против любого человека даже без школы бокса не выйдут.

Максим Бабанин

Максим Бабанин

Фото: RCC Boxing

— Про любительский бокс мы поговорили, а какая главная проблема в нашем профессиональном боксе?

— Как говорят в Америке: «В России нет профессионального бокса». До сих пор. Все, кто хочет сильного результата, здесь не боксируют. Либо боксируют, но только в качестве стартового трамплина. Не все уезжают, этому есть причины: кто-то работает полицейским, у кого-то проблемы с визой, разные проблемы. Если бы всё было так легко, все бы уже стали профессионалами.

— Кто лучший боксёр в истории и почему?

Мохаммед Али. В этом человеке есть всё: харизма, умение разговаривать и прекрасный бокс. В любой ситуации он был как рыба в воде. Везде мог ответить, сказать правильные слова — и доказывал ещё и кулаками.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023