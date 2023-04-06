Емельяненко снова устроил пьяный дебош! Александр точно вернётся в спорт?

Совсем недавно знаменитый Александр Емельяненко после долгого периода молчания снова вышел на связь. Спортсмен дал небольшое интервью и пообещал как можно скорее вернуться к боям. Кстати, Емельяненко объяснил скандальное видео, где он покачивался и с трудом передвигался: боец заявил, что не был пьян, а просто устал после тренировки. Правда, во время интервью Александр выглядел измождённым, и некоторые зрители посчитали, что спортсмен только что вышел из запоя.

Впрочем, всем нам хотелось верить в лучшее, ведь мы желаем бойцу только здоровья. Но сегодня Емельяненко-младший снова оказался в центре скандала! Брат Последнего Императора устроил пьяный дебош в аэропорту, чем задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. По информации блогера Анны Даниловой, летевшей на том самом самолёте, спортсмен справил малую нужду прямо в коридоре перед выходом на посадку. После чего ещё и нагрубил полицейскому, который сделал ему замечание.

«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили. Я в шоке: боксёр нахулиганил, а полиция с ним фоткается. В 19:00 должны были вылететь, но задержали нас. 20 минут стояли в автобусе, мёрзли.

Видно, что был очень пьяный. Тяжело ходил. Мне его даже жалко — он еле ходит, как зомби, и такой запах перегара! Но надо отдать должное, в самолёте он вёл себя очень прилично. Как только самолёт взлетел, он пошёл просить алкоголь, но экипаж отказал. Никто его не видел, не слышал, зато со всеми фотографировался», — приводит слова Даниловой «Екатеринбург Онлайн».

Емельяненко повезло, что сотрудники полиции его узнали и вместо ареста просто сфотографировались. В ином случае Александра могли бы просто скрутить и отправить в отделение, что грозило бы серьёзными проблемами.

Впрочем, радоваться не стоит: по всей видимости, Емельяненко снова взялся за бутылку. Пагубная привычка давно губит не только его карьеру, но и его жизнь. Будем надеяться, что Александр всё-таки выберется из сложной ситуации, в которую загнал себя сам.