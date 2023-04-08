Цепной пёс и собачий ошейник. Ради победы над Перейрой Адесанья готов пойти на всё!

В ночь с 8 на 9 апреля состоится грандиозный турнир UFC 287. Его украшением станет главный поединок, в котором между собой сойдутся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Титульный бой в среднем весе станет для этих соперников уже четвёртым в истории их противостояния. И все три предыдущие битвы остались за бразильцем. Поэтому перед четвёртой встречей с Алексом в клетке Иззи решил удивить. Он устроил очень необычный перформанс.

На пресс-конференцию и первый стердаун Исраэль явился со странным украшением на шее. Внешне оно напоминало кандалы. Но позже в социальных сетях и на форумах высказали предположение, что больше всего это похоже на собачий ошейник.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Такие слухи и догадки фанатов Адесанья развеивать не стал. Более того, на взвешивание и финальный стердаун вновь вышел в ошейнике. Складывается ощущение, что предмет символизирует для Иззи все те поражения, которые он потерпел от Алекса раньше. И теперь новозеландец рассчитывает наконец-то скинуть все оковы и стать свободным.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

На заключительной пресс-конференции Адесанья и сам признался, что носит именно собачий ошейник. А ещё он пообещал, что буквально растерзает соперника: «Я пёс. Это собачий ошейник, и меня вот-вот спустят с цепи. К чёрту пояс, я собираюсь оторвать ему голову. Я пёс на цепи, и скоро я сорвусь».

А ещё болельщики нашли в ошейнике Адесаньи отсылку на фильм «Дэнни Цепной пёс». По сюжету картины главный герой становится искусным бойцом именно в тот момент, как с него снимается ошейник. Иззи является известным фанатом аниме и кинематографа. Он действительно может ассоциировать себя с Цепным псом. И перед выходом в клетку ошейник с него спадёт.

Стоит отметить, что для противостояния Адесаньи и Перейры яркие стердауны не являются чем-то необычным. В прошлый раз публику развлекал Алекс. Он пришёл в цветастом национальном костюме, а также с устрашающим раскрасом на лице. Не знаем, это ли деморализовало новозеландца, но факт остаётся фактом. Иззи проиграл и сложил свои чемпионские полномочия.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Противостояние Адесаньи и Перейры – настоящие кандалы для Исраэля. Он делает всё, но никак не может поставить бразильца в тупик. Собачий ошейник – последняя попытка снять с себя это проклятие Алекса.