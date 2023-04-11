Это настоящий абсурд. Головкин выкидывает пояса, но ждёт больших денег

Вряд ли существует настоящий поклонник бокса, не знающий имени Геннадия Головкина. Легендарный казахстанский боксёр навсегда вошёл в историю спорта: серебряная медаль ОИ, множество побед на профессиональном ринге и целая галерея чемпионских поясов — карьере GGG можно только позавидовать. Но всё когда-нибудь заканчивается, ведь Головкину уже 41 год, что является критическим возрастом. Однако Геннадий продолжает упорно молчать по поводу своего будущего.

Свой последний поединок GGG провёл в сентябре 2022 года, завершив великую трилогию с Саулем Альваресом. Увы, стареющий казахстанский боксёр, хотя и смотрелся весьма достойно, так и не сумел победить Канело, уступив мексиканцу единогласным решением судей. Впрочем, пусть Геннадий и проиграл, он сохранил свои пояса в среднем весе, поскольку бой с Альваресом проходил категорией выше. Но теперь пояса всё-таки уходят от Головкина.

Сначала GGG утратил пояс чемпиона мира по версии IBF, добровольно отказавшись от титула. У Головкина уже была назначена защита против Эскивы Фалькао, однако казахстанец всё равно избавился от пояса. Команда Геннадия тогда объяснила решение боксёра тем, что промоутеры не проявили должного интереса к поединку. А вскоре Головкин перестал быть чемпионом и по версии WBA, снова добровольно сложив полномочия. А GGG продолжил молчать.

Как сообщили сразу несколько тренеров, Геннадий решил приостановить карьеру ради поиска максимально денежных боёв. Но это абсурд: Головкин давно перестал быть главной суперзвездой бокса, с которым хотят драться абсолютно все. Скорее всего, ему уже никогда не предложат тех денег, на которые он рассчитывает. После поражений от Канело казахстанец не станет прежним, да и возраст играет против него. Может, лучше всё-таки повесить перчатки на гвоздь?

Промоутер Эдди Хирн тоже считает, что Головкину следует умерить аппетиты. Вопрос только в том, захочет ли снижать запросы сам Геннадий: «Считаю, что Головкин по-прежнему остаётся именитым бойцом, известным бойцом. Но проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?»