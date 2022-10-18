Верните 2015 год — тогда Головкин был лучшим в мире. Его не остановил бы даже Канело

Накануне руководство WBA и руководство IBF постановили, что Геннадий Головкин должен провести следующую защиту поясов против непобеждённого бразильца Эскивы Фалькао. На переговоры им дано 30 дней. Он, как и казахстанец, является серебряным призёром Олимпиады, но 10-летней давности.

Фалькао обладает безупречным рекордом 30-0. Причём 20 побед одержано нокаутом. Таким образом, он стал официальным претендентом по линии IBF. И теперь Эскива дождался своего звёздного часа, чтобы сразиться с живой легендой. Тем более Головкин сдаёт позиции, и у бразильца появляются шансы на апсет. Но фаворитом всё равно будет считаться прославленный казахстанец.

А ведь 7 лет назад GGG был на пике своей формы. Никто и подумать тогда не мог, что кто-то сможет позариться на наследие казахстанского бойца. Но 18 октября 2015 года по европейскому календарю Давид Лемье попытался сотворить сенсацию. В отличие от большинства оппонентов Головкина, канадцу было что предложить в ответ. Речь идёт о поясе IBF. В то же время Геннадий держал титулы WBC и WBA. Победитель становился чемпионом мира по трём престижным версиям.

Тогда Головкин был не только непобеждённым, но ещё и имел феноменальную серию из 20 досрочных побед подряд. Поэтому многие небезосновательно полагали, что Лемье станет 21-й жертвой. С первых секунд стало понятно, кто в ринге хозяин. GGG контролировал каждое движение канадца. А Лемье никак не мог уловить нужную дистанцию, потому Головкин без особых проблем приструнивал его джебами.

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В таком ключе прошёл весь поединок — GGG держал канадца на расстоянии вытянутой руки, а Лемье временами огрызался. Но его атаки зачастую сотрясали воздух. Это отразилось в итоговой статистике ударов. Всего лишь 89 ударов достигло цели из 335 выброшенных. У Головкина одних точных джебов почти в два раза больше, чем всех ударов у Давида — 170. А суммарно Геннадий нанёс 280 ударов. То есть 60% точных попаданий — это джебы.

Несмотря на такие цифры, нельзя сказать, что бой был настолько односторонним. В отличие от предыдущих оппонентов, Лемье не прижимался к канатам, а зачастую гонял Головкина по рингу. Однако даже бесстрашная работа первым номером не принесла никаких результатов. Хотя за такую попытку канадцу однозначно стоит отдать должное. Он не боялся ударной мощи казахстанца.

Геннадий Головкин и Давид Лемье Фото: Al Bello/Getty Images

Тем не менее такая опрометчивость аукнулась канадцу в пятом раунде, когда он пропустил много силовых ударов и присел от удара в печень. Если бы нокдаун случился в середине трёхминутки, тогда никакой гонг не спас бы Лемье от безответной бомбардировки и досрочного проигрыша. После Головкин продолжил осыпать своего соперника силовыми сериями, однако канадец продолжал сопротивляться. Но инициатива полностью перешла к рукам GGG.

И вместе с этим Геннадий показывал потрясающую работу корпусом, делая один уклон за другим. Благодаря этому он превосходно чувствовал дистанцию и пропустил совсем немного ударов. Это выступление действительно можно назвать лучшим в карьере Головкина. С такой версией не совладал бы даже праймовый Канело Альварес.

GGG сочетал в себе несколько важных качеств — собранность, хладнокровие, последовательность, тактическую гибкость и ударную мощь. Всё это принесло Головкину победу в восьмом раунде. К этому моменту Лемье перестал отвечать и огрызаться. Поэтому остаётся сожалеть, что первая встреча GGG и Канело не состоялась раньше.