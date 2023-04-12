Вместо второго пояса — унылый реванш? Карьера Махачева начала пробуксовывать

Мы уже поняли, что Ислама Махачева чрезвычайно остро интересует вопрос собственного наследия. Едва став чемпионом UFC в лёгком весе, россиянин согласился на бой с Александром Волкановски, на тот момент возглавлявшим рейтинг Р4Р. Махачев даже решился драться на территории соперника, лишь бы добиться исторической победы. Дагестанец победил, но первого места в рейтинге так и не получил. Что, однако, вовсе не остудило пыла Ислама.

Чемпион в лёгком весе выразил желание добыть второй пояс, вызвав на поединок обладателя титула в полусреднем дивизионе Леона Эдвардса. Но тут уже против выступило руководство UFC. В конце концов, промоушен не должен плясать вокруг желаний Махачева. Дана Уайт твёрдо намерен выставить против Эдвардса своего фаворита Колби Ковингтона, дабы порадовать своего друга Дональда Трампа. А для Ислама нашли куда более скромный вариант.

По всей видимости, Махачев выступит только в октябре на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Об этом говорил как Дана Уайт, так и эксперт Чейл Соннен, который зачастую выдаёт точные инсайды по поводу грядущих поединков. Соперником нашего чемпиона станет победитель пары Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: бой двух топовых легковесов состоится 7 мая. Но Дариуш и тем более Оливейра точно не являются желанными соперниками для Махачева.

Ведь россиянину хочется красиво творить историю: объединять пояса и побеждать звёзд Р4Р, а не проводить реванши с Оливейрой или биться с Дариушем, который вообще не особо популярен. Тем не менее Исламу придётся согласиться с любым решением UFC, если он не хочет повторить судьбу Фрэнсиса Нганну. В конце концов, защиты титула тоже нужно проводить, пусть это и некая пробуксовка карьеры. Великие свершения от Махачева никуда не уйдут.