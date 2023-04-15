Легендарный дагестанский бокс! Умалатов наглухо вырубил американского «почтальона»

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL 3. В рамках нового сезона организации свой поединок в полусреднем весе провёл российский боец Магомед Умалатов. В первом раунде он нокаутировал американца Дилано Тейлора и закрепился в топе своего дивизиона.

В PFL стартовал новый сезон, на протяжении которого бойцы проводят между собой поединки и получают за это баллы (три за победу, один за ничью, 0 за поражение, плюс дополнительные баллы за досрочные победы: три в первом раунде, два во втором и один в третьем). По итогам сезона формируется турнирная таблица, четыре лучших бойца в каждой весовой категории выходят в плей-офф и дерутся между собой на вылет, а победитель получает $ 1 млн.

Магомед Умалатов подходил к своему поединку в статусе явного фаворита. Перед боем с Тейлором россиянин имел идеальный послужной список: 12 побед в 12 поединках, причем десять из них он завершил досрочно нокаутами или техническими нокаутами. Тейлор, напротив, чередовал победы и поражения.

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В июле 2022 года он досрочно проиграл другому россиянину – Магомеду Магомедкеримову, после чего в августе разобрался с экс-бойцом UFC Рори Макдональдом. В своём последнем бою американец единогласным решением судей проиграл Садибу Саю.

Поединок Умалатова и Тейлора завершился довольно быстро. Магомед стал поддавливать соперника, а затем мощно пробил справа, «срубив» американца на пол. Несколько добивающих ударов – и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Магомеда Умалатова.

Россиянин заработал шесть очков (три за победу и три за нокаут в первом раунде) и вместе с Магомедом Магомедкеримовым и бразильцем Карлосом Лилом делит первое место в турнирной таблице дивизиона.