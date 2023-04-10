Цыганский король против пузатого любителя шоколада! На кого Фьюри променяет Усика?

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе сорвался, но карьеры парней продолжаются. Украинец уже запланировал защиту своих поясов в поединке с Даниэлем Дюбуа, а вот Цыганский король пока молчит. Многим казалось, что Фьюри проведёт боксёрский поединок с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, но тема внезапно затихла. Нганну нужно сначала подписаться с новым ММА-промоушеном, что никак не удаётся из-за требований африканского великана. А что делать Фьюри?

Легендарный Цыган вместе со своей большой семьёй проводил отпуск в Италии, однако теперь возвращается домой. И активно ищет новый бой! Как сообщил прославленный промоутер Боб Арум, следующим соперником Фьюри может стать американо-мексиканский боксёр Энди Руис-младший! Да, в своё время пузатый любитель шоколада владел сразу тремя чемпионскими поясами, но, если Тайсон действительно выберет Энди, его решение станет большим разочарованием.

Руис — действительно хороший боксёр, но его главным достижением остаётся чудо-нокаут в первом поединке с Энтони Джошуа. В реванше парень по прозвищу Разрушитель вчистую проиграл британцу, который наконец-то догадался использовать преимущество в габаритах. Вдобавок Энди с 2019 года только дважды выходил в ринг, победив Криса Арреолу и Луиса Ортиса, причём последнего — с большим трудом. А Ортиса, при всём уважении, нельзя назвать оппозицией максимального уровня.

Фьюри превосходит Руиса абсолютно во всех компонентах, а преимущество в габаритах у Цыгана и вовсе фантастическое. Тайсон сможет на протяжении всех 12 раундов спокойно держать пузатого оппонента на расстоянии, используя один джеб. Руис значительно уступает британцу в технике и бойцовском интеллекте, что вряд ли позволит претенденту ворваться на ближнюю дистанцию. Фьюри будет попросту играться с Энди, как делал это с Дереком Чисорой. Ну и кому нужен подобный поединок?

Даже если Руис не станет следующим соперником Тайсона, печально, что подобные боксёры вообще рассматриваются Цыганским королём. Кажется, Фьюри снова ищет лёгкую добычу, ведь он соберёт полный стадион на любой свой бой. Мы рады за финансовое благополучие и популярность Цыгана, но ему пора бы вернуться к великим свершениям вместо того, чтобы избивать середняков. Тайсон — гениальный боксёр, неужели он растратит лучшие годы карьеры на ерунду?