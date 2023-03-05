Хватит добивать Миочича! Пощадите больного Стипе, отдайте Джонса на растерзание Павловичу

Легендарный Джон Джонс вернулся в UFC! Костяной за две минуты уничтожил Сириля Гана и стал чемпионом организации в тяжёлом весе. А страховать поединок приезжал россиянин Сергей Павлович. Многие посчитали, что теперь именно наш соотечественник станет главным претендентом на то, чтобы следующим получить титульник с победителем. А в итоге и Джонс, и президент промоушена Дана Уайт в один голос говорят о желании провести бой совсем с другим тяжеловесом. Вот только разумнее сделать выбор в пользу русского витязя!

Джонс буквально за две минуты растёр в порошок Гана, который находился в прекрасной форме. А теперь под легенду пытаются пустить Стипе Миочича. Вот только последний выход экс-чемпиона в октагон датируется аж весной 2021 года. И тогда американец еле унёс ноги от Фрэнсиса Нганну. После того поединка Стипе пришлось госпитализировать. Избежать серьёзной травмы удалось, но тогда спасло лишь чудо! А после двухлетнего простоя Стипе может получить намного более серьёзное повреждение.

И ведь это не первые большие проблемы Миочича со здоровьем. В 2019 году Стипе подрался с Даниэлем Кормье и даже одержал победу. Он стал обладателем пояса чемпиона UFC в тяжёлом весе. Вот только тогда ценой титула чуть не стало зрение! «Во время боя на UFC 241 Миочич получил серьёзную травму сетчатки от многочисленных ударов по глазам», — рассказал Джим Уолтер, который представлял интересы бойца.

Кажется, сталкиваться с Джонсом не хочет и сам Миочич. Он замучился лечиться после столкновений с лютыми тяжеловесами. Просто вспомните, как повёл себя Александр Волкановски, которого вызывал Ислам Махачев. Он ворвался в октагон, устроил шоу и даже провёл с россиянином импровизированный стердаун. А теперь посмотрите на бедного Стипе! Он выслушивал вызов от Джона с каменным лицом. А за последние 20 секунд тирады Костяного у Миочича на лице не дрогнул ни один мускул. Либо он слишком хладнокровен, либо просто от всего этого устал. Склоняемся ко второму варианту.

Джон Джонс и Стипе Миочич Фото: кадр из трансляции

Давать Джонсу поединок с Миочичем после двухлетнего простоя – издевательство. Есть подозрение, что Стипе может выдержать в октагоне меньше Гана. Так дайте же уже возможность побороться за титул Павловичу! В апреле Сергей пройдёт ещё одну проверку на прочность – битву с Кёртисом Блэйдсом по прозвищу Чёрный Хабиб.

И если наш богатырь размажет очередного соперника за считаные минуты, не стоит мучить Миочича. Просто подайте Джонса русскому витязю и наслаждайтесь происходящим. Опыт Гана наглядно показал: если кто-то и может остановить лучшего бойца в истории, то это именно наше русское чудо – Сергей Павлович!