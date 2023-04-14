«Стал чемпионом и просто пропал». Возвращение Джонса оказалось одноразовым хитом?

Вернуться в большой спорт эффектнее, чем Джон Джонс, было невозможно. Легендарный боец пропустил три года, решил подняться в тяжёлый вес — и сразу стал чемпионом! Грозный Сириль Ган не продержался против Джонса и двух минут, сдавшись после мастерского приёма в партере. Неудивительно, что Джон был абсолютно счастлив и на всех пресс-конференциях рассказывал о своём величии. Чемпиону сразу подобрали следующего соперника, Стипе Миочича, но появилась проблема. Джонс пропал.

«Как дела у Джонса? Он вышел в октагон, сделал свою работу, став чемпионом, и просто пропал. Сейчас занимается тем, чем хочется. Он готов подраться вновь, хочет получить в соперники Стипе Миочича. Мы решим этот вопрос», — рассказал президент UFC Дана Уайт.

Такое ощущение, что возвращение Джонса было фантомом. Его не было несколько лет, потом он ярко вернулся, прогремел на весь мир и снова исчез. Возможно, Джон снова отправился в длительный алкогольный загул: шумные празднования побед от Величайшего давно никого не удивляют. Главное, чтобы американец снова не вляпался в какой-нибудь скандал, ведь главные глупости в своей жизни боец сделал в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушает американец дисциплину или просто отдыхает с отключенным телефоном, неясно. Вот только бой Джонса с Миочичем, изначально запланированный на июль, практически наверняка перенесут на осень. И Стипе, которого Джонс называл трусом, очень недоволен такой перспективой: «Это действительно странно, потому что в прошлом месяце именно ты, Джон, говорил, что я являюсь тем, кто бегает от боя. Если вдруг кому-то буду нужен, меня можно найти в тренажёрном зале».

Отдых Джонса — это его личное дело, но всё меняется, когда это касается карьеры других парней. Почему Миочич, который находится на излёте своего спортивного пути, должен ждать несколько лишних месяцев? А ведь в титульной очереди терпеливо переминаются с ноги на ногу ещё несколько парней, из которых первый — наш Сергей Павлович. Будем надеяться, чемпион как можно скорее выйдет на связь и будет готовиться к следующему бою.