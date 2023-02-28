Русский чемпион в королевском весе в UFC, каково? Счастье никогда не было так близко!

До грандиозного номерного турнира UFC 285 осталось меньше недели. В главном бою Джон Джонс и Сириль Ган сразятся за титул чемпиона организации в тяжёлом весе. Пояс стал вакантным после того, как Фрэнсис Нганну принял решение стать свободным агентом. Фанаты из России с особенным вниманием наблюдают за судьбой дивизиона. А всё потому, что наш богатырь Сергей Павлович своими руками пишет историю. И теперь он в одном шаге от того, чтобы зарубиться за чемпионство.

Ещё на прошлой неделе Дана Уайт заигрывал с публикой и давал намёки. Он сообщил, что организация нашла страхующего на этот поединок. Однако тогда президент UFC не стал раскрывать все карты: «Да, у нас есть запасной боец для поединка Джонса и Гана. У нас всегда есть запасной вариант для боёв такого рода. Я не скажу, кто это, но у нас есть запасной боец».

Теперь же всё встало на свои места. В ESPN поделились информацией, что страховать возвращение Джонса после трёхлетнего простоя будет именно Павлович. И причин не доверять главному вещателю UFC у нас нет. Сергей вместе с остальными участниками турнира пройдёт процедуру взвешивания и будет ждать своего шанса. И даже если на выходных ему не доведётся выйти в октагон, UFC подал россиянину отчётливый и понятный сигнал – ты следующий!

Конечно, рассчитывать на вылет одного из бойцов по причине проваленной весогонки будет крайне непросто. Хотя случается всякое — Джонсу может непросто даться переход в новый дивизион. Но в последнее время случаются и другие ситуации, которые мешают выйти в октагон. В ноябре 2022-го прямо перед боем слетел тяжеловес Деррик Льюис. Он попал в больницу из-за проблем с желудком. А буквально на прошлой неделе был госпитализирован Никита Крылов, которого сняли с турнира прямо по его ходу. Боец слёг с кишечной инфекцией и не смог биться из-за жуткой боли в животе.

Мы очень хотим увидеть Павловича в титульном поединке уже на этой неделе. Но при этом хочется пожелать Джонсу и Гану здоровья. Главное — организация чётко дала понять, что именно Сергей является следующей опцией для битвы за пояс. В апреле у россиянина запланирована битва с Кёртисом Блэйдсом. И когда наш богатырь вырубит очередного соперника, организация совершенно точно организует ему поединок с победителем боя Джонс — Ган.

Павлович находится в шаге от того, чтобы навсегда вписать своё имя в историю организации! Но путь может сократиться уже в эти выходные. Осталось дождаться своего шанса и воспользоваться им.