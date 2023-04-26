Цзю против непобеждённого Боммбера. Младший сын Кости не ищет простых путей

Никита Цзю – талантливый сын нашего прославленного боксёра. Он отправился в поход за наследием Кости, а также равняется на старшего брата – Тима. На профессиональном уровне боксёр пока провёл всего лишь пять поединков. Но за манеру ведения боя и свой инстинкт хищника он уже успел получить прозвище Мясник. Теперь же младший брат Цзю узнал имя новой жертвы.

Следующий бой Никиты пройдёт на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне (Австралия). Костя ведёт своих наследников аккуратно, старается на заре карьеры организовывать поединки именно на своей территории. Мясника ждёт битва с Бенджамином Боммбером. Бой — соглавное событие турнира, хедлайнерами которого станут Джозеф Паркер и Файга Опелу.

Никита идёт по профессиональной карьере на серии из пяти побед. Более того, четырежды он буквально уничтожал соперников нокаутами. Последовательно на пути Цзю пали Аарон Стал, Мэйсон Смит, Бен Хорн (единогласным решением) и Даркон Драйден.

А в последнем поединке его оппонентом стал яркий Бо Белбин с рекордом 7-0. В итоге Никита на протяжении четырёх раундов методично растирал соотечественника в порошок. Лишь после этого судья всё-таки сжалился над соперником Цзю и остановил форменное избиение. Мясник же доказал, что, помимо лютых колотушек, он обладает и невероятным мастерством.

Боммбер – прекрасная оппозиция для Никиты. А всё потому, что он имеет аналогичный рекорд – 5-0. Более того, в активе австралийца всё те же четыре победы нокаутом. Оппозиция нарастает от боя к бою. На пути Бенджамина были Скотт Келли, Рату Рогоява, Кори Криттенден, Вайвит Нарирук и Анкуш Худа. Любопытно, что Боммбер также является «домоседом». За пределы Австралии он пока никуда не выбирался.

Поединок с Боммбером – серьёзнейшая лакмусовая бумажка для Никиты. Но в случае победы он сделает огромный шаг вперёд. Конечно, пока младшему брату далеко и до легендарного отца Кости, и до Тима. Но потенциал у Мясника – запредельный. Никита набрал мощнейшие обороты и простаивать дольше двух месяцев не собирается.