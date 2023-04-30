Русская Ронда идеально ворвалась в UFC! Алексеева закрыла дебютный бой уже в первом раунде

В ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC Apex» проходит огненный турнир UFC Fight Night 223. Он вызывал особенный интерес российских фанатов, поскольку в карде значился дебют нашей соотечественницы – Ирины Алексеевой. Её соперницей стала представительница Швейцарии Штефани Эггер. Поединок просто обязан был получиться огненным.

Алексеева подошла к дебюту в лучшем промоушене планеты со статистикой 4-1 в MMA. Сначала она выдала серию из трёх побед – были повержены Гульнара Гараева, Шахзода Рахимова и Злата Шефтор. Затем последовало единственное поражение от Лилии Казак, которое стало результатом единогласного судейского решения. А поединок под эгидой Bellator вновь завершился победой над Стефани Пейдж.

Стоит отметить, что провал случился ещё до выхода в октагон. Во время церемонии взвешивания стало известно, что в установленные рамки Алексеева уложиться не смогла. И это довольно тревожный знак. Более того, перевес получился солидным – Ирина вылезла за лимит на 1,81 килограмма. Кроме того, внешне Русская Ронда выглядела измождённой.

Ирина быстро развеяла все опасения относительно своего состояния. Она вихрем вылетела в октагон, выплясывая зажигательные танцы. Было видно, что россиянка находится в прекрасном эмоциональном состоянии. А в саму клетку Алексеева ворвалась «колесом». Заряд на дебютный поединок в лучшем промоушене на планете Русская Ронда буквально источала.

С первых же секунд Алексеева начала накидывать мощнейшие удары и вертушки. Она очень хорошо работала ногами. А затем выкинула и серию на руках. Правда, Эггер быстро поняла всю опасность, стала отвечать. В углу Русской Ронды отжигала соотечественница Марина Мохнаткина. Секундантка буквально гнала Алексееву вперёд: «Дожимай её, она вообще никакая».

Права на видео принадлежат UFC.

В одном из моментов Ирина пропустила от соперницы попытку уйти в борьбу. Но россиянка идеально развернула его в свою пользу. Русская Ронда быстро забрала ногу, вышла на рычаг колена и заставила соперницу постучать. А дальше было огненное празднование от Алексеевой. Она выдала ещё одно «колесо», прошагала походкой Конора Макгрегора и совершенно точно показала, что пришла в UFC разрывать соперниц на части.

Ирина просто идеально ворвалась в лучший промоушен на планете, с ходу продемонстрировав весь свой запредельный потенциал. Но перед следующим поединком обязательно стоит более внимательно подойти к весогонке. Нужно доказать UFC своё ответственное отношение. И тогда мечты о титульном поединке могут очень быстро стать реальностью.