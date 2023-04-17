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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес, следующий соперник Бивола, реванш с Канело

«Больше никаких оправданий». Теперь Канело придётся умолять Бивола о реванше
Роман Дёмин
Канело придётся умолять Бивола о реванше
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Дмитрий устал ждать легендарного мексиканца.

Один из самых ожидаемых поединков 2023 года — реванш Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса. Напомним, в сентябре прошлого года легендарный мексиканец решил подняться в полутяжёлый вес, чтобы отнять пояс WBA, принадлежащий россиянину. Естественно, Канело считался фаворитом, однако наш соотечественник устроил апсет, вчистую переиграв главную звезду профессионального бокса. И теперь Сауль мечтает закрыть поражение от Бивола.

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Мексиканец сразу после поединка заявил, что хочет получить немедленный реванш, но на деле особо не торопился. Вместо второй встречи с Дмитрием легендарный боксёр сначала победил Геннадия Головкина, а уже 6 мая будет защищать свои многочисленные титулы от Джона Райдера. Да, всё это время Альварес продолжает говорить о желании схлестнуться с Биволом, только его слова расходятся с действиями.

«Все знают, что моя цель на 2023 год — провести реванш с Дмитрием Биволом. Посмотрим, как всё будет складываться, но моя цель заключается именно в этом. Все тогда говорили, что бой с Биволом станет лёгким для меня, однако вы видели, что в итоге произошло. В боксе опасен каждый соперник», — недавно рассказывал Альварес BoxingScene.

Вот только Биволу надоело ждать, когда Канело соизволит с ним подраться. Россиянин уже сам стал суперзвездой и не готов к роли скромного просителя. Дмитрий фактически выкатил мексиканцу ультиматум!

«У Канело была возможность провести матч-реванш, но он ею не воспользовался. Опять же, теперь он хочет подраться с кем-нибудь другим. Не знаю, желает ли он поединка со мной, однако я не собираюсь его ждать. Я иду своим путём. Если он захочет, может провести бой со мной. Хотя мы могли бы встретиться и раньше. Поединок мог бы пройти в мае. И почему бой не может пройти в 168 фунтах? Если поединок состоится в этой весовой категории, больше никаких оправданий у него не будет», – сказал Бивол на канале K.O. Artist Sports в YouTube.

Дмитрий прозрачно намекнул, что хочет драться за титулы абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. А если Канело не готов, россиянин готов найти другого соперника. И теперь уже мексиканец будет в роли просителя: Альварес действительно мечтает о реванше, ведь поражение от Бивола он воспринял невероятно болезненно. Да, Сауль хотел провести второй бой на своих условиях, но ультиматум Бивола меняет ситуацию. Кажется, Канело придётся согласиться на всё.

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