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Александр Гвоздик — Ричард Болотник, бой Бетербиева с украинцем, Дмитрий Бивол

Украинский Сехудо грозит Бетербиеву. Гвоздик пропустил три года, но очень хорош
Александр Фролов
Александр Гвоздик — Ричард Болотник
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Александр легко забил Ричарда Болотника — четвёртого номера рейтинга.

Прошло чуть больше суток после неудачного возвращения Генри Сехудо. Олимпийский чемпион по борьбе и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях не сумел вернуть пояс в легчайшем весе, проиграв Алджамейну Стерлингу. Возможно, на Сехудо негативно сказался длительный перерыв — три года без спорта – это большой срок. Любопытно, что той же ночью выступал другой боец, в своё время пропустивший больше трёх лет. И тоже блиставший на Олимпийских играх, где в 2012 году завоевал бронзовую медаль.

В ночь на 7 мая 36-летний украинский боксёр Александр Гвоздик провёл второй поединок после возвращения в ринг, одолев Ричарда Болотника. Напомним, в 2019 году Гвоздик, находящийся в статусе непобеждённого боксёра, встретился с грозным Артуром Бетербиевым. Украинец выглядел против российского нокаутёра достойно, навязывал Артуру скоростной бокс, но быстро потратил силы. Как итог — поражение техническим нокаутом в десятом раунде, после чего Александр принял решение завязать со спортом.

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Гвоздик попробовал найти себя в бизнесе, однако без бокса зарабатывать деньги оказалось намного сложнее. Промучившись вне профессионального спорта три года, украинец снова решил надеть перчатки. В качестве дебютного оппонента промоутеры подобрали Гвоздику откровенного джорнимена — мексиканца Жозуэ Обандо, у которого поражений в два раза больше, нежели побед. Впрочем, за шесть раундов бронзовый призёр ОИ-2012 так и не сумел нокаутировать Обандо, выиграв лишь судейским решением.

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Казалось, что Гвоздик вернулся слишком поздно: в ринге он выглядел непривычно грузно, а удары словно потеряли нокаутирующую силу. Но Александр сразу решился на новый вызов, причём куда более серьёзный. Латвийский боксёр Ричард Болотник занимал четвёртое место в рейтинге полутяжеловесов WBA, и многим казалось, что Гвоздику банально не хватит сил. Но на деле оказалось, что украинский боксёр в полном порядке. Несколько раундов Александр игрался с соперником, а шестом раунде — нокаутировал!

Теперь Гвоздик войдёт в топ-5 полутяжёлого веса и будет претендовать на чемпионские пояса. Он уже заявил о желании реванша с Бетербиевым. А всеми поясами полутяжёлого веса, напомним, владеют как раз Бетербиев и Дмитрий Бивол. Но, даже если Александр сможет до них добраться, шансов на победу не будет. Бивол — слишком быстрый и техничный для украинца, Бетербиев сильнее бьёт и отлично знает, как побеждать Гвоздика. Возвращение бронзового призёра ОИ — красивая история, вот только чемпионом ему уже не стать.

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