Побеждал Чендлера и был чемпионом Bellator. Брата Хабиба ждёт жёсткий соперник

Парижский турнир Bellator 296 получился не самым зрелищным, но и там были интересные поединки с неожиданным результатом. В частности, опытный американский боец Брент Примус устроил мини-сенсацию, одолев местного спортсмена Мансура Барнауи единогласным судейским решением. Примус отработал на опыте, сумев нивелировать преимущество соперника в ударной технике. И прошёл в полуфинал Гран-при легковесов Bellator, где его соперником станет действующий чемпион Усман Нурмагомедов!
Американец и россиянин даже провели в октагоне битву взглядов, которая, впрочем, получилась максимально доброжелательной. Спортсмены улыбались и тепло приветствовали друг друга. Но в полуфинале Гран-при парни точно не будут щадить себя или соперника: ведь на кону не только чемпионский пояс в лёгком весе, но и миллион долларов. Конечно, Нурмагомедов будет фаворитом поединка, ведь он — действующий обладатель титула и сохраняет статус непобеждённого спортсмена. Но одолеть Примуса точно будет непросто.
Хотя на счету 38-летнего американца даже меньше профессиональных боёв, нежели у Нурмагомедова, он может похвастаться серьёзным опытом. Примус был действующим чемпионом Bellator и побеждал даже Майкла Чендлера, который сейчас входит в число главных звёзд UFC. Да, в реванше Брент проиграл Чендлеру и потерял титул, но всё равно остался одним из лидеров рейтинга Bellator. В 2021 году Примус разобрался с ещё одной звездой — Бенсоном Хендерсоном, которого, кстати, недавно нокаутировал и Нурмагомедов.
Брент может похвастаться не только солидным опытом, но и мощной борцовской базой — он обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу. Поймать Примуса на сабмишен не удавалось вообще никому, а вот он чаще всего побеждает именно таким способом. Вот только с россиянами американцу не везёт: он проигрывал Исламу Мамедову судейским решением и улетал в нокаут от Александра Шаблия. Скорее всего, Брент сможет навязать борьбу Усману, но в итоге досрочно проиграет Нурмагомедову. Брат Хабиба слишком хорош.
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