Не все Нурмагомедовы — звёзды. Абубакар запомнится только синяками от Конора?

Спортивная династия Нурмагомедовых, несмотря на отсутствие Хабиба, продолжает бурно развиваться. Усман Нурмагомедов — чемпион Bellator, Умар готов ворваться в топ наилегчайшего веса UFC, а вот Абубакар такими успехами похвастаться пока не может. К 33 годам двоюродный брат Хабиба сменил несколько промоушенов, но почти нигде не был на лидерских ролях. В PFL Абубакар и вовсе выиграл только один бой из трёх, что не помешало ему подписать контракт с UFC.

В главном промоушене планеты Абубакар стартовал со скандальной дисквалификации, став одним из участников знаменитой драки после боя Хабиба и Конора Макгрегора. Двоюродный брат Орла тогда смело влетел в клетку, но получил сразу несколько ударов от Макгрегора. В ответ дагестанец ударил ирландца папахой, что не спасло его от получения нескольких синяков. Руководители UFC такое поведение новичка не оценили, выкатив годовую дисквалификацию.

Отбыв положенный срок, Абубакар всё-таки дебютировал в промоушене — неожиданно проиграв на московском турнире Давиду Заваде. Как и почти всегда, Нурмагомедова подвела излишняя горячность: он контролировал ход поединка, но увлёкся атаками и попался на «треугольник». Россиянин в целом весьма крепкий и обученный боец, только бойцовского интеллекта и хладнокровия ему, очевидно, не хватает. Впрочем, следующие два боя брат Хабиба выиграл, одолев Джареда Гудена и Гаджи Омаргаджиева.

Параллельно Абубакар не забывал встревать в скандалы. Когда Ислам Махачев добывал чемпионский пояс UFC, Нурмагомедов в зрительном зале толкался с Хамзатом Чимаевым. Конфликт получился громким, мирить парней приходилось даже Рамзану Кадырову. Впрочем, вскоре Абубакар сможет выплеснуть эмоции: 3 июня он встретится в октагоне с Элизеу Залески, отбывшим допинговую дисквалификацию. Будем надеяться на победу Нурмагомедова и последующие успехи. Хочется запомнить Абубакара благодаря успехам, а не синякам от Конора.