Ломаченко нельзя уходить на пенсию! Бой с Хейни — главное доказательство

Минувшей ночью Василий Ломаченко потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Оно получилось болезненным, обидным. Украинец бился с молодым непобеждённым американцем Девином Хейни. И на протяжении всего поединка выглядел классно, выдал практически поединок мечты. Но в итоге судьи насчитали единогласную победу Хейни, а Ломаченко был вынужден остаться ни с чем. Тут же поползли разговоры о том, что завершение карьеры легендарного боксёра не за горами. Но прямо сейчас Василий просто не имеет права оставить большой спорт.
35-летний украинец выдал очень яркий поединок. Говоря откровенно, он ни в чём не уступал американскому таланту. Более того, не было видно ни одного момента, где Хейни хотя бы на немного приблизился к досрочному завершению боя. Напротив, Ломаченко действовал более акцентированно. А во второй половине даже показалось, что возрастной боксёр превосходит молодого визави и в скорости, и в выносливости.
Не может Василий уйти на пенсию и по той причине, что прямо сейчас его просто обожает публика. Сначала во время стердауна Хейни не сдержался и грубо толкнул украинца в грудь. Но вместо восторгов от болельщиков он получил лишь недовольный гул и оглушительный свист. Ещё более показательной получилась реакция на судейское решение в самом поединке. Сразу после объявления вердикта вся арена в унисон начала демонстрировать своё отношение – полнейший негатив в адрес рефери.
Ещё одно доказательство того, что Ломаченко нельзя уходить из спорта – его поведение после боя. До поединка многие говорили о том, что целью украинца являются исключительно деньги. Но, видимо, после появившихся кадров эти тезисы больше не состоятельны. На камерах Лома держался бодро и даже выкидывал шуточки. А затем ушёл в раздевалку и зарыдал. Он прекрасно понимал, что судьи лишили его невероятной возможности вернуться на вершину. Отобрали тот шанс, который он заслужил кропотливой работой.
Ломаченко просто обязан остаться. Чтобы радовать поклонников, чтобы кайфовать самому. А главное, минувшей ночью украинец доказал – он ещё способен навешать на себя пояса. Сейчас необходимо закрывать поражение, а затем требовать реванша. История Василия и Девина просто не может завершиться таким образом. А значит, у Ломаченко должен быть шанс восстановить справедливость, его нужно дождаться!
- 21 мая 2023
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