Любительский бокс отказался даже от «Газпрома». Боксёры вернутся в олимпийскую семью?

Годы идут, многое меняется, но проблемы любительского бокса словно остаются с нами всегда. Международная боксёрская ассоциация (IBA) существует больше ста лет, но её легитимность всё чаще подвергается сомнению. Сначала любительский бокс страдал от недостатка финансов, низкой квалификации судей и откровенно мутных турнирных схем. Потом IBA возглавил россиянин Умар Кремлёв, привёл за собой спонсоров и решил бóльшую часть проблем. Но началась другая неприятная история — политическая.

Напомним, в 2019 году IBA отстранили от организации турниров по боксу на Олимпийских играх. С того времени Международная боксёрская ассоциация сделала многое, чтобы снять запрет от МОК, но вернуть утерянные права никак не получается. Международный олимпийский комитет продолжает заведовать квалификацией на ОИ-2024, а IBA остаётся не у дел, хотя активно проводит чемпионаты мира и другие крупные турниры. Очень странная ситуация, но разглядеть её корень совсем несложно.

Проблема заключается в том, что Кремлёв не нравится лидерам западного бокса, потому что он из России. Да и его смелые решения много кого огорчают: например, российским и белорусским спортсменам позволено выступать под собственным флагом и гимном. Казалось бы, IBA просто соблюдает принципы равенства и отсутствия политики в спорте. Вот только это не устраивает США: там уже объявили о создании собственной организации любительского бокса. В благородном виде спорта бушует настоящая политическая война.

Впрочем, IBA уверена в своей победе. И продолжает надеяться на возвращение в олимпийскую семью. Команда Кремлёва фактически выполнила все требования МОК, включая даже отказ от продления контракта с «Газпромом». И накануне отправила письмо в олимпийский комитет, уведомляя, что теперь не осталось никаких препятствий для снятия дисквалификации. Исполнительный совет МОК отреагировал и уже собирается на очередное заседание. Добьётся ли IBA положительного результата?