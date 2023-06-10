«Первая победа с 2020 года». Конор избил баскетбольного маскота и был освистан

Конор Макгрегор продолжает подготовку к бою с Майклом Чендлером. Но это не мешает ему отрываться на полную катушку. Боец посетил финальный матч нынешнего розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации, в котором зарубились «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Ирландец был в списке приглашённых гостей, наслаждался встречей и общался с футбольной суперзвездой – нападающим «ПСЖ» Неймаром. А потом стал участником очень странного перформанса.

В перерыве Конор вышел в центр площадки и начал о чём-то разговаривать с маскотом «Майами». Тот был в огромных боксёрских перчатках, поэтому болельщики ждали какого-то шоу. А затем ирландец нанёс удар, от которого бедолага буквально рухнул на площадку. Конечно, шоу было постановочным, но по видео заметно, что Макгрегор бил очень мощно. Брутальным получилось и добивание лежачего. Всё было по сценарию, но Ноториус перестарался.

Макгрегор подвергся шквалу критики ещё на арене. Его жёстко освистали фанаты «Майами», которые начали это делать ещё до момента с ударом. Они просто были недовольны видеть Ноториуса на площадке. А затем над Конором вдоволь нашутились пользователи социальных сетей. Яркие комментарии летели очень быстро. «Первая победа Макгрегора с 2020 года», «Зная Конора, этого даже не было в сценарии», «Равный соперник для Конора» и «Лучший удар Макгрегора за последние пять лет», — такими гневными репликами встретили перформанс фанаты.

Конор — шоумен и любитель эпатажных выходок. Но некоторые его поступки действительно выходят за рамки. Хочется надеяться, что сотрудник «Майами Хит» не пострадал и сможет радовать публику уже на следующем матче клуба. Но по видео было видно, что парень успел пожалеть, что согласился принять участие в этом странном действе.