Много шума из ничего. Оливейра легко нокаутировал болтливого Дариуша

В ночь с 10 на 11 июня на «Rogers Arena» в Ванкувере проходит огненный номерной турнир UFC 289. В соглавном бою вечера сошлись Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Оба рвались в октагон с запредельной мотивацией. А всё потому, что изначально поединок носил статус претендентского. Правда, президент UFC Дана Уайт намекнул, что пока не знает, получит ли победитель титульник с россиянином Исламом Махачевым. Но оба понимали, что нужно закатить яркую бойню, чтобы снять все эти вопросы.

Оливейра шёл на серии из 11 побед. Причём в списке поверженных были супертопы – Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи. Но затем случился тот самый поединок с Махачевым. Россиянин тотально доминировал в бою за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе, поэтому закономерно завершил всё уже во втором раунде. Чарльз попался в ручной треугольник Ислама и был вынужден постучать. Теперь бразилец горит желанием взять реванш.

Дариуш также заслужил право приблизиться к титульному поединку. Он идёт на серии из восьми побед. Последними жертвами Бенеила стали Тони Фергюсон и Матеуш Гамрот. А ведь в UFC боец выступает с далёкого 2014 года. Но пока Дариуш ни разу не получал возможности выйти в титульном поединке. Ради битвы с Махачевым иранец был готов на всё.

Многие ждали осторожности, но Оливейра и Дариуш моментально бросились обмениваться ударами. Правда, такая ситуация длилась недолго. Бенеил сначала ушёл в клинч, а затем перебрался в партер. Правда, Чарльз также очень неплохо работал из своей позиции. А ещё бразилец классно защищался. Оливейра даже попытался провести скручивание пятки, но успехом это не увенчалось. Бойцы вернулись в стойку, и Чарльз начал классно попадать. Дариушу пришлось просто спасаться.

Но Оливейра уже почувствовал вкус крови. Он коршуном бросился на потерявшегося соперника. Чарльз опрокинул оппонента на канвас и начал буквально молотить его мощнейшими ударами. В этой ситуации судья был просто обязан остановить поединок, что он и сделал.

Оливейра не только победил, но и сделал это максимально уверенно. Видимо, после такого Дана Уайт просто не имеет права не дать Оливейре реванша с Махачевым. Чарльз продемонстрировал, что он питает чемпионские амбиции и готов буквально размазывать соперников по канвасу.