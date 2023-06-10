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Бенеил Дариуш — Чарльз Оливейра, UFC 289, Ислам Махачев чемпионский бой

Оливейра не выстоял и двух раундов. Бразилец проиграл психологически
Яхья Гасанов
Оливейра не выстоял и двух раундов
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Вспоминаем поражение, которое навсегда изменило карьеру Чарльза.

В ночь на 11 июня знаменитый Чарльз Оливейра предпримет попытку вернуться в титульную гонку и закрыть поражение от Ислама Махачева, которое надолго выбило экс-чемпиона из колеи. Соперник на турнире UFC 289 у Чарльза непростой — Бенеил Дариуш, который может навязать конкуренцию бразильцу и на руках, и в партере и лишить Оливейру привычных козырей.

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Восемь месяцев назад примерно то же самое можно было сказать про титульный бой Чарльза с Исламом Махачевым. Поначалу от Оливейры раздавалось только недовольство: тем, что бой пройдёт в Абу-Даби, тем, что его лишили пояса на весах, тем, что Махачев не заслужил титульный шанс.

Оппозиция Махачева действительно была послабее, чем резюме Оливейры — Тиаго Мойзес и Бобби Грин, которых побеждал Ислам, против Чендлера, Порье и Гэтжи в числе скальпов Чарльза. Бразилец предупреждал Махачева, что тому опасно соваться в партер к топовому джитсеру, и уверенно заявлял, что финиширует россиянина, но Ислама это мало волновало. Он спокойно тренировался с Хабибом и повторял, что решит исход боя в партере.

Возможно, уже в тот момент бразилец психологически надломился, потому что в итоге вышло всё именно так, как предсказывал россиянин. Махачев действительно превзошёл соперника во всех спортивных аспектах. Уже в первом раунде он успел потрясти Оливейру, а потом ещё дважды переводил Чарльза, лишив того пространства и полностью доминируя в октагоне. Оливейра быстро понял, что ловить в этом поединке нечего. Закономерно бой закончился уже во втором раунде после ручного треугольника от Ислама — мир услышал имя нового чемпиона.

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Настолько бесспорная победа Махачева серьёзно сказалась на Оливейре. Ему пошли навстречу, предложив незамедлительный реванш с Исламом, но бразилец отклонил предложение UFC, сославшись на то, что не готов психологически. Причём ему даже давали возможность подраться в родной Бразилии, но это тоже не убедило Оливейру. И сейчас Чарльз признаётся, что до сих пор не пересматривал тот поединок. Посмотрим, выбрался ли Оливейра из психологической ямы и хватит ли ему сил на Дариуша.

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