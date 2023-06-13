Зато послушал Фёдора. Немков отказался от UFC — теперь приходится бить пенсионеров

В ночь с 16 на 17 июня состоится огненный турнир Bellator 297, в рамках которого очередной поединок проведёт Вадим Немков. Его соперником станет 46-летний Йоэль Ромеро. Говоря откровенно, возрастной кубинец совсем подсдулся. Да, он выиграл два боя подряд. Но всё равно Йоэль далёк от своей пиковой формы.

Любопытно, что это второй ветеран подряд, которого подкидывают Вадиму в Bellator. В предыдущем бою Немкову противостоял 33-летний Кори Андерсон, с которым пришлось биться дважды. Похоже, ждать нового поединка с молодым и перспективным бойцом россиянину придётся долго. А ведь в топ-5 дивизиона есть ещё и Фил Дэвис, которому уже 38. Конечно, американец дважды уже проигрывал Вадиму. Но второй номер рейтинга дивизиона вполне может выпросить у организации и третий поединок, предприняв последнюю попытку реваншироваться.

Россиянин продолжает откровенно мучиться в своём Bellator, где ему подсовывают одних пенсионеров. А ведь Немков имел на руках предложение от UFC и мог быть ведущим бойцом лучшей лиги на планете. Но послушал Фёдора Емельяненко и принял решение не менять промоушен. Об этом сам Вадим рассказывал в одном из интервью.

Совсем мёртвым дивизион Немкова назвать сложно. В нём есть очень перспективные парни. Это и 27-летний Грант Нил (8-1), и Алекс Полиззи (10-2), которому 30. Но пока они выглядят сыровато, организация не рискует бросать бойцов под россиянина. А значит, Вадиму и дальше придётся колотить ветеранов, которые близки к завершению профессиональной карьеры.

Только время покажет, правильное ли решение принял Немков, когда отказался от предложения UFC и остался в Bellator. Но пока всё говорит о том, что карьера россиянина начинает застаиваться. Пока Вадима неизбежно ждут новые битвы с Андерсоном, который совершенно точно рассчитывает на реванш, и другими пенсионерами. А новых перспективных претендентов можно уже и не дождаться.