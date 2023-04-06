Честь дороже денег! Вадим Немков — истинный наследник Фёдора Емельяненко

После ухода Фёдора Емельяненко возникли вопросы, есть ли у него преемник. В ONE есть невероятный Анатолий Малыхин, но мы понимаем, что круче Немкова нет никого. Вадим уничтожил обидчика Последнего Императора. Россиянин выступает в Bellator без поражений и владеет поясом чемпиона организации, безраздельно властвуя в полутяжёлом весе. Следующий шаг — UFC. Так принято. Но у Вадима другая точка зрения.

Наш парень оказался в нынешней лиге с подачи великого Фёдора. И теперь он перехватил знамя нашей легенды. Мы видим, как активно продвигаются ребята из команды Хабиба. Сам Нурмагомедов отошёл от дел, но остался Ислам Махачев, который тоже продвигает команду в UFC. А Вадим — в Bellator. И парни из Старого Оскола получили предложение, от которого нельзя отказаться. «Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Фёдором Емельяненко и решили остаться».

Немков – настоящий ученик Последнего Императора. Емельяненко тоже не получилось заманить в UFC ни деньгами, ни уговорами. И Вадим принял решение остаться в Bellator. Первая причина – стабильность. Во-первых, 30-летний россиянин не захотел откатываться назад в финансовом плане. В своём промоушене он суперзвезда, которая, помимо гонораров, рубит деньги с Гран-при. Один бонусный миллион долларов он уже заработал. А в UFC на первых порах вряд ли можно рассчитывать на солидные контракты. Скорее всего, пришлось бы мириться с доходами уровня зелёных новичков.

Фёдор Емельяненко, Вадим Немков и глава Bellator Скотт Кокер Фото: bellator.com

Во-вторых, главной причиной отказа стали даже не собственные интересы Немкова. Очень важным является замечание про команду. Ребята Фёдора не гонятся за славой и всемирным признанием. Они стараются сделать так, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. И кидать своих ребят Вадим не захотел.

А ещё Немков не предал своего учителя. Стоит напомнить, что у Даны Уайта и Фёдора Емельяненко заочный конфликт. Они до сих пор обмениваются колкими фразами в адрес друг друга.

Сейчас Немков является лидером команды. И он буквально тащит её на себе. У Вадима уже анонсирован предстоящий бой. Но пока готовиться к нему не особо получается. А всё потому, что Немков отдаёт всего себя партнёрам. Сначала он помогал тренироваться Фёдору, теперь будет подводить брата Виктора к поединку с Иваном Штырковым. И каждого из команды он готов тренировать, секундировать, подрабатывать психологом.

Казалось бы, Вадим отказался от мечты. Но этот пример – совершенно точно положительный. Россияне в Bellator стали большой семьёй, в которой все тесно связаны, готовы рубиться друг за друга. И Немков готов пожертвовать своими интересами во благо тех парней, кто идёт с ним плечом к плечу. Россиянин подписал новый контракт с Bellator ещё на два года. Возможно, за это время он найдёт себе замену в качестве лидера и всё-таки отправится покорять UFC. Однако пока Вадим отказался. Сам. И это достойно уважения!