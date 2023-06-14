Махачев разошёлся. Наехал на самых опасных парней UFC и обесценил уникальный пояс

Самое ожидаемое событие предстоящей осени – грандиозный турнир UFC 294 в Абу-Даби. На нём Ислам Махачев будет защищать свой пояс чемпиона организации в лёгком весе. Любопытно, что боссы промоушена пока не определились, кто именно станет следующим соперником россиянина. Одним из вариантов является Чарльз Оливейра, который в блестящем стиле разбил Бенеила Дариуша. На другой чаше весов победитель предстоящего боя Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Но, видимо, сам Ислам выбор уже сделал.
Если в соперники Махачеву дадут одного из пары Порье — Гэтжи, бонусом будет идти и титул «Самого опасного ублюдка» UFC. А ведь это уникальный пояс стоимостью в $ 50 тыс. Его первым обладателем стал Хорхе Масвидаль, который вырвал титул из рук Нейта Диаза. Американец завершил карьеру, поэтому пояс стал вакантным. И теперь за него зарубятся два ярчайших представителя лёгкого веса.
Ислам не горит желанием драться с теми, кого уже побил его друг – Хабиб Нурмагомедов. А ещё он очень мощно высказался о самом поясе: «Пояс BMF? Мне эта дрянь не нужна. Что это вообще такое? Пояс для бомжей. Кто впервые сражался за этот пояс? Масвидаль и Нейт Диаз — два бойца, которые никогда не могли стать чемпионами. Вот им и дали какой-то непонятный титул — радуйтесь, деритесь за BMF! Мне он не нужен».
Фактически, Ислам уже сделал свой выбор. Он продемонстрировал, что даже с бонусом в виде ещё одного пояса на плечо Дастин Порье и Джастин Гэтжи ему не нужны. Махачев прекрасно понимает, что каждого из них уже разбирал на части Хабиб, причём делал это легко. Разогнать такие бои и сделать на них большую кассу будет крайне непросто. Есть реванш с Оливейрой, который катком прошёлся по Дариушу. Есть Волкановски, который практически каждую неделю просит дать ему возможность поквитаться с россиянином. Исламу все эти поединки намного нужнее.
Интереснее всего, как на этот выпад Ислама отреагируют Масвидаль и Диаз. По ходу всей карьеры эти парни доказывали, что за словом в карман не полезут и могут наехать на любого бойца. А теперь получили увесистую оплеуху от российского чемпиона.
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