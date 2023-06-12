Оливейра победил, чтобы проиграть. Махачев растерзает бразильца в реванше

В соглавном событии UFC 289 сразились представители лёгкого веса – бразилец Чарльз Оливейра и ирано-американский боец Бенеил Дариуш. Интерес к противостоянию имелся серьёзнейший. Ведь Дана Уайт изначально пообещал, что победитель выйдет на чемпионский поединок с Исламом Махачевым. Правда, позже президент UFC заявил, что не гарантирует титульного шанса, но парни уже настроились по максимуму.

Оливейра уверял, что покажет чемпионский уровень: «В бою с Махачевым я был сам не свой. Теперь же вы увидите другого Чарльза Оливейру. Этот Чарльз голоден, этого Чарльза вы знаете хорошо. Я жажду побед, я словно лев, вышедший на охоту. Кто бы ни победил в нашем поединке с Дариушем, он будет драться с Махачевым за титул, и я следующий в очереди на этот шанс», — говорил Чарльз в интервью MMAJunkie.

У Дариуша была немного другая тактика. Сначала Бенеил сообщил, что бой с Оливейрой для него на самом деле не очень интересен и он предпочёл бы встретиться с Дастином Порье. Затем начал делить шкуру неубитого медведя, выдав намерение устроить бунт, если ему не дадут Махачева.

На деле же седеющий Бенеил ничего не смог противопоставить напору и умениям бывшего чемпиона. Оливейра превосходил оппонента в стойке, был сильнее в партере и вообще выглядел королём октагона. Дариуш не простоял даже одного раунда: когда бразилец в очередной раз его повалил и начал забивать в партере, рефери остановил поединок. Проигравший даже не спорил — слишком велика оказалась разница в классе.

Следом слово взял Дана Уайт, отметив необходимость реванша бразильца с россиянином. Но есть мнение, что Оливейра на самом деле избегает повторного поединка с Исламом, так как понимает, что шансов у него немного. Ведь у Чарльза уже была возможность провести реванш, но её он не использовал, сославшись на плотный график. А ведь, по словам тренера Оливейры, в UFC даже готовы были устроить бой в Бразилии. Увы, реванша мы так и не видели.

Но отсидеться у бразильца не получится. Едва ли он может рассчитывать, что победит Махачева кто-то другой. Ислам уверен в себе и уже заглядывается на другие дивизионы. Победа над австралийцем Александром Волкановски лишь первый звоночек. А раз так, дело надо брать в свои руки и предложить в реванше что-то новое. Чарльз не раз рассказывал, что тщательно разобрал бой Волкановски с Махачевым и понял, как именно нужно побеждать россиянина.

Может, Оливейра действительно знает, как одолеть Ислама. Вот только едва ли это ему как-то поможет. На словах все знают, как побеждать Махачева. Давить агрессивными действиями в стойке, не позволять оказаться сверху в партере и далее по списку. Вот только провернуть это в октагоне ни у кого не получается. Да, Волкановски провёл образцовый бой с россияном, но победителем он всё равно выйти не сумел.

Главное же заключается в том, что Махачев, кажется, понял главную слабину Чарльза — психологию: «Я ещё до боя говорил, что Оливейра сдавался раньше. Когда он попадает в тяжёлые ситуации, то сдаётся. В голове понимает: в стойке у меня не получается ничего сделать, в партере он меня не боится. Тогда он ломается, так уже было. А если ты в жизни однажды так сдался, то это остаётся внутри тебя и в тяжёлые моменты вылезет», — говорил Махачев YouTube-каналу «Обзор Press».

И для такого устойчивого в этом плане бойца, как Махачев, останется делом техники снова вселить неуверенность в бразильского соперника и повторить былой успех. У Оливейры попросту нет шансов.