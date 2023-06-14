Боксёр стал автогонщиком и погиб на первой же трассе. Нелепая смерть легенды

14 июня 1980 года свой последний поединок на профессиональном ринге провёл один из самых титулованных боксёров полутяжёлого веса за всю историю – аргентинец Виктор Галиндес. Серебряный призёр Панамериканских игр – 1967, участник Олимпийских игр – 1968, двукратный чемпион мира в полутяжёлом весе среди профессионалов по версии WBA, который провёл десять защит своего пояса, член Международного зала славы бокса – всё это про легендарного аргентинского боксёра. В жизни Галиндеса было два увлечения – бокс и профессиональные гонки. И если первое принесло ему славу и титулы, то второе повлекло за собой раннюю смерть.

Дрался с одним соперником восемь раз

Виктор Галиндес родился 2 ноября 1948 года в провинции Буэнос-Айреса – Ведии. В возрасте 12 лет Виктор перебрался вместе с семьёй в Морон, где и начал профессионально заниматься боксом, за что впоследствии его стали называть Леопардом из Морона.

У Виктора была довольно продолжительная любительская карьера, в которой он неплохо преуспел. Четыре раза Галиндес становился чемпионом Аргентины, а в 1967 году вошёл в состав сборной и завоевал серебро Панамериканских игр. Увы, на Олимпиаде-1968, куда Галиндес отобрался, до призов он добраться не сумел и уже на следующий год дебютировал в профессионалах.

В первые годы профессиональной карьеры Виктор был вынужден выступать у себя на родине. А так как количество боксёров, способных с ним конкурировать в его весовой категории, было ограничено, то Галиндесу приходилось по несколько раз драться с одними и теми же соперниками. И трилогия Канело и Головкина в этом случае покажется детским садом.

Вдумайтесь, с Хуаном Агиларом Виктор разделил ринг аж восемь раз, и в это действительно тяжело поверить. В трёх случаях победил Галиндес, в двух была зафиксирована ничья, один бой был признан несостоявшимся, и в двух победил Агилар – настоящая боксёрская «Санта-Барбара». С Авенамаром Перальтой Виктор встречался шесть раз, и боксёры забрали в свой актив по три победы. С Хорхе Ахумадой Галиндес боксировал пять раз, и здесь преимущество было на стороне Виктора – 4:1.

Чемпион Аргентины и Южной Америки среди профессионалов в полутяжёлом весе ждал своего титульного шанса, и в 1974 году получил его. Боб Фостер, удерживавший титулы WBC и WBA в полутяжёлом весе, оставил свои пояса, и в WBA провели бой за вакантный титул чемпиона организации между Леном Хатчинсом и Виктором Галиндесом, занимавшими первую и вторую строчку рейтинга соответственно. Виктор нокаутировал соперника в 13-м раунде и впервые стал чемпионом мира.

Провёл 19 боёв без поражений за три с половиной года

Засидевшийся в Аргентине Галиндес стал часто проводить поединки и делать это за пределами родины. За первые полтора года после завоевания пояса Виктор провёл восемь боёв в США, Южной Африке, Дании, Норвегии и Аргентине, из них пять были титульными, а три — рейтинговыми, и во всех Галиндес одержал победы. Кто из современных боксёров может похвастаться такой работоспособностью?

Виктор Галиндес Фото: TASS

А 22 мая 1976 года состоялся один из самых известных поединков Галиндеса. Он проводил пятую защиту титула против американца Ричи Кейтса. Боксёры устроили в ринге настоящую кровавую бойню, Галиндесу после боя наложили семь швов, а кровавая рубашка рефери поединка выставлена сегодня в Музее бокса в Йоханнесбурге. Тот бой Виктор выиграл на последней секунде 15-го заключительного раунда, отправив претендента в нокаут левым боковым. Знаковым поединок для Галиндеса стал ещё и из-за того, что в этот день был убит его близкий друг, аргентинский боксёр Оскар Бонавена по прозвищу Ринго.

За следующие два года Леопард из Морона ещё 11 раз выходил в ринг, в том числе пять раз успешно защищал свой пояс, трижды – в Италии. С того момента, как Виктор стал чемпионом, за три с половиной года он боксировал 19 раз, десять раз защитил титул и ни разу не потерпел поражения. Пока в сентябре 1978 года он не встретился с Майком Россманом в карде реванша между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом. Галиндес считался явным фаворитом, но претендент за 13 раундов нанёс чемпиону значительный урон, и бой завершился в пользу Россмана.

Виктор вернул себе титул в реванше, который состоялся 14 апреля 1979 года. Россман сломал руку по ходу поединка и после девятого раунда не стал продолжать бой. Это была последняя победа Виктора Галиндеса на профессиональном ринге. По словам промоутера Боба Арума, в то время аргентинский чемпион утратил страсть к боксу и больше времени уделял автоспорту. Тем не менее Виктор ещё дважды появлялся в ринге. Сначала он проиграл Марвину Джонсону, потеряв титул чемпиона мира, а 14 июня 1980 года провёл свой последний бой, в котором уступил Джесси Бернетту, после чего повесил перчатки на гвоздь.

Нелепая смерть в дебютной гонке

На момент завершения карьеры Виктору Галиндесу был всего 31 год. Казалось, что теперь есть много времени для того, чтобы посвятить себя другому значимому увлечению в жизни – автоспорту. С самого раннего детства Галиндесу нравились техника, автомобили и в особенности Формула-1, за которой он пристально следил. Боксёрская карьера на время отвлекла аргентинца от былого увлечения, но к нему Виктор вернулся сразу же после того, как покончил с боксом.

25 октября 1980 года Галиндес решил принять участие в Turismo Carretera – популярной автосерии в Аргентине. Это был его первый гоночный опыт, Виктор был в роли штурмана у Антонио Лизевиче. По сообщениям аргентинских СМИ, Галиндес хотел приобрести автомобиль Лизевиче, а в гонке они планировали устроить тест-драйв машины, который провалился: после двух километров гонки из-за проблем с коробкой передач экипаж был вынужден сойти. При этом Антонио и Виктор пошли в обратную сторону трассы к боксам, приветствуя немногочисленных зрителей. Увы, это и сыграло с ними злую шутку: один из гонщиков не справился с управлением и в заносе на полной скорости сбил Лизевича и Галиндеса. И Виктор, и Антонио погибли на месте.

Столь яркая и продолжительная карьера в боксе Виктора Галиндеса не нашла продолжения в автоспорте. За 11 лет в профессиональном боксе он провёл 70 поединков, в которых одержал 55 побед. На протяжении четырёх лет он был королём полутяжёлого дивизиона, никого не подпуская к своему титулу. И даже утратив пояс после десяти защит, Виктор нашёл в себе силы взять реванш и вернуть титул. А вот карьера автогонщика, как и жизнь Галиндеса, оборвалась быстро и трагично.

Леопард из Морона навсегда вошёл в историю cпорта, и в 2002 году его имя было увековечено в Международном зале славы бокса.