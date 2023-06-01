«Я словно побывал в раю». Как Мохаммед Али посетил СССР и проиграл нашему боксёру

Столы ломились от восточных блюд и лакомств: узбекский плов, испечённые в тандыре лепёшки, шашлык, самса, кебабы, медовый виноград и невероятное обилие фруктов. Так встречали в Ташкенте и Самарканде в июне 1978 года знаменитого боксёра Мохаммеда Али. Американец прилетел в СССР по приглашению советского посла в Вашингтоне Анатолия Добрынина – с помощью боксёра советское правительство планировало укрепить на Западе тезис о миролюбии, свободе и гармонии в стране победившего социализма. Кроме того, это было отличным промо к московской Олимпиаде-1980.

Поездкой в СССР Али преследовал сразу три цели. Он хотел лично убедиться, насколько соответствуют действительности страшилки западной пропаганды о коммунистах, и также принявший ислам спортсмен рассчитывал проникнуться культурой мусульманских республик единого и нерушимого. Ну и, конечно, планировал побоксировать с лучшими представителями Союза. Коллективным воплощением советского Ивана Драго стали трое боксёров – Пётр Заев, Игорь Высоцкий и Евгений Горстков. Было решено, что против каждого из них американец проведёт по два раунда.

После приезда в Москву Али встретился в цирке с Никулиным

В день прилёта в Москву Мохаммед удивился, что в Шереметьеве его не встречают толпы поклонников, как это было в других странах – только официальные лица и несколько журналистов. Американцу и сопровождавшей его жене Веронике Порше выделили лучший люкс отеля «Метрополь», и в тот же день они отправились в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил боксёра обалдевшим зрителям, которые в антракте облепили звезду с желанием взять автограф.

Турне американца было рассчитано на 10 дней, и он не хотел терять ни минуты. На следующий день в шесть утра Али наматывал круги по Красной площади, а после посетил Центральный институт физической культуры и пообщался со студентами. В спортзале института Али увидел боксёрский ринг и не преминул провести несколько импровизированных шуточных боёв. А вот во время визита в музей Ленина спортсмен явно скучал.

Мохаммед Али в Московском институте физкультуры и спорта Фото: РИА Новости

Мохаммеду предложили провести ещё один день в Москве, но программа встреч с многочисленными чиновниками его не заинтересовала, и он улетел в Ташкент. Тут его уже встречала многотысячная толпа фанатов и дорогой подарок – расшитый золотом халат. Первым делом боксёра повезли в мавзолей исламского ученого IX века имама аль-Бухари и построенную в XV веке обсерваторию Улугбека. Также Али помолился с прихожанами в мечети, после чего отправился на рыбалку.

Во время трёхдневного пребывания в Узбекистане дорогой гость ни в чём себя не ограничивал: вкушал местное вино, коньяк, деликатесы. Особенно ему понравилась черешня, которую он уплетал килограммами. Неудивительно, что к моменту возвращения в Москву он прибавил 5 кг. Американец рассчитывал посетить Бухару, но из-за обширной культурной программы не успел – нужно было готовиться к боям против троих советских боксёров.

«Потрясающие эмоции! Я рассчитывал увидеть в СССР толпы мрачных и нищих людей, агентов КГБ. Вместо этого увидел страну, населенную сотней национальностей, которые живут дружно. Здесь нет преступности, проституток и гомосексуалистов», – сиял чемпион.

Перед боем с советскими боксёрами Мохаммед пытался их запугать

Али был не в форме, но и его оппоненты – тоже. Чемпион СССР — 1978 Игорь Высоцкий отдыхал с женой в Гаграх и прилетел в Москву за день до выхода в ринг. Двукратный чемпион Европы (1977, 1979) Евгений Горстков тоже был вынужден прервать отпуск в Орске, где навещал родителей. И лишь будущий серебряный призер Олимпиады-1980 Пётр Заев поддерживал форму в столице.

Легенда боксирует с одним из студентов Центрального института физической культуры Фото: РИА Новости

Двухраундовые поединки проводились во Дворце спорта ЦСКА, попасть в который из числа простых смертных удалось единицам – бóльшая часть билетов и пригласительных разошлась среди чиновников и их близких. «Я отдал свой пригласительный другу, а сам направился в манеж налегке – думал, что спокойно пройду как участник. Какой там, милиционеры не пропустили! Хорошо, что мой тренер вступился, и я все-таки попал в зал», – испытал сильнейший стресс Горстков.

С первого дня пребывания в СССР Мохаммед вёл себя очень раскрепощёно и местами вызывающе. В Ташкенте он во время прогулки по городу в шутку задирался к фактурным мужчинам, вызывая их на бой, чем смущал не только прохожих, но и сопровождающих лиц. Юмор американца понимали не все, но выходки его терпели – как и один из милиционеров на Красной площади, у которого Али отобрал фуражку, чтобы в ней сфотографироваться. Решил подшутить чемпион мира и над соперниками по рингу.

За час до битвы с советскими боксёрами Мохаммед ворвался с диким криком в их раздевалку, мощно саданул кулаком по двери и разразился потоком ругательств на английском языке. После американец повернулся спиной к соперникам и показал выведенную на всю спину тренировочного халата надпись на русском языке – Сильнейший. «Мы остолбенели, – признался Высоцкий. – Слов не поняли, конечно, но суть уловили – чемпион мира обещал надрать нам задницы. Правда, потом он улыбнулся – стало ясно, что Мохаммед нас так запугивает, но в шутку, по-доброму».

Бой Али с Петром Заевым Фото: Иванов Олег, Ун Да-Син Вячеслав/ТАСС

Накануне встречи с Али советских боксёров проинструктировали председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов и двукратный чемпион Европы Виктор Агеев. Они подчеркнули, что важно не упасть в битве с легендой, но и особую прыть проявлять не стоит – Мохаммед мог неправильно понять.

Встреча с Брежневым, восторг и разочарование СССР

Первым с чемпионом выпало сразиться Заеву, который словно забыл о рекомендациях чиновников и сильно потрепал чуть заплывшего после узбекского плова и долмы Али. Американец преимущественно защищался и тяжело дышал – легендарный боец понял, что всё же придётся попотеть. Во втором бою с Горстковым он держал дистанцию, не позволял сопернику приблизиться и в одном из эпизодов нанёс увесистый удар с левой. Евгений пошатнулся, но от падения его спасли канаты.

От раунда к раунду Али обретал уверенность и превращался во всем известную машину. «Удивило, что в пятом и шестом раундах он выглядел очень свежим. Его вариативность действий и умение реагировать впечатляли. Мне так и не удалось к нему приблизиться достаточно близко», – сокрушался Высоцкий.

После поединков, которые проходили без судейских протоколов, Мохаммед отметил, что единственный бой, который он выиграл по очкам – с Высоцким. Американец признал поражение от Заева и ничью с Горстковым. «Мне было тяжело. Я знал, что советские боксеры хороши, но не предполагал, что настолько», – признался американец в интервью Центральному телевидению.

В 2002 году Али посетил Афганистан в качестве Посла мира ООН Фото: Paula Bronstein/Getty Images

И всё же самым памятным днём для американца в СССР стал визит в Кремль 19 июня, где чемпиона встретил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Они общались около часа, советский лидер подарил боксёру свою книгу «Малая земля» с автографом и часы с дарственной именной надписью. Домой Али улетал с таким количеством подарков, что для транспортировки их в аэропорт пришлось заказывать небольшой грузовик.

«Раньше я боялся русских, думал, что они хотят атаковать Америку. Теперь этого страха нет. Я буду говорить правду о Советском Союзе. Наши страны слишком прекрасны, чтобы их разрушили бомбы», – восторгался СССР чемпион. Однако после введения в 1979 году советских войск в Афганистан мнение Мохаммеда изменилось, и он призвал бойкотировать московскую Олимпиаду. «Те 10 дней в СССР — я побывал словно в раю, у меня сложилось мнение, что местные люди живут очень хорошо и ни в чём не нуждаются. Только спустя время я понял, что для меня сделали красивую картинку», – разочаровался чемпион.