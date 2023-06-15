Конор снова проигрывает, а травмы бойцов лечит «магией». Третья серия TUF 31

Зато теперь боец Макгрегора дотерпел хотя бы до решения.

Третью серию The Ultimate Fighter 31 открывают бойцы-легковесы Аарон Маккензи, действующий чемпион промоушена LFA, который представляет команду Конора Макгрегора, и Остин Хаббард, с момента ухода из UFC нигде не дравшийся.

Макгрегор на тренировках снова делает акцент на спаррингах и мотивации: «Когда вы здесь, то должны улыбаться, пойте песни про себя».

А ещё Конор продемонстрировал Маккензи какую-то очень странную технику, призывая того принимать боль.

«Положи руку на очаг боли, почувствуй её и начни вытаскивать, она окажется у тебя в руке. Делай так несколько раз в день. Сдави эту боль, как камень, и выбрось», — эзотерическия познания экс-чемпиона впечатляют.

В это же время Остин Хаббард работает с Майклом Чендлером, который называет подопечного самым всесторонне развитым бойцом на этом шоу. Хаббард рассказывает о финансовой яме, в которой он находится, и пока делает ремонт вместе с тестем. Остин покинул UFC в 2022 году и после этого не дрался на профессиональном уровне. Его рекорд в главном ММА-промоушене — 3-4. А ещё показывают эпизоды, где Хаббард тренируется с одним из лучших легковесов мира Джастином Гэтжи.

После стандартных эпизодов, знакомящих нас с семьями бойцов, в дело вступает медийная часть роли Макгрегора. Конор встречается с мальчиком-фанатом, который самостоятельно делает фигурки бойцов. Берёт части других фигурок и собирает из них новую, дорисовывает детали. Ноториус говорит, что его сыну понравятся такие фигурки, и покупает их за $ 1200, чем шокирует пацана.

Далее мы переносимся на арену «Apex», где Чендлер присутствует на взвешивании, а Мака там традиционно нет. Он появится только перед боем.

Первый раунд поединка Маккензи с Хаббардом начался с хороших разменов, борьбы у сетки, множества клинчей. Активничал больше Маккензи, но выхлоп у этой активности был слабый, а вот Хаббард поймал соперника апперкотом и болтанул ещё раз коленом в голову. В итоге боец Чендлера уверенно забрал раунд, но не смог довести до финиша. Это первый бой в сезоне, зашедший дальше первого раунда.

Во второй пятиминутке снова активнее начинает Маккензи, разбивает ногу Хаббарду лоу-киками, хорошо доносит удары руками, но в итоге Остин переводит соперника и снова начинает забивать его в граунд-энд-паунде. Маккензи встаёт, и его снова переводят, в ответ Хаббард запускает кучу рассекающих локтей в оппонента и снова забирает раунд. Единогласным решением победу одержал Хаббард, и это третье подряд поражение команды Макгрегора.

Правда, сам Конор считает, что будь у его бойца ещё раунд, то всё сложилось бы иначе. Но, видя то, что Маккензи пришлось отправиться в больницу на компьютерную томографию из-за полученных повреждений, верится в слова Макгрегора с трудом.

Что дальше? Снова тизерят бой Тимура Валиева. Его поединок с Тревором Уэллсом был перенесён по вине последнего. И, судя по всему, вокруг этого поединка разгорелись споры. Чендлер предложил провести бой в полулёгком весе, так как его подопечный не был виноват в срыве боя и несправедливо заставлять его снова проходить полную весогонку, но в команде Макгрегора считают, что поединок нужно проводить в легчайшем весе, как и планировалось изначально. Ждём огня?