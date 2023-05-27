Даже Удавы стареют. Олейник был звездой UFC, а теперь огребает на РЕН ТВ

На прошедшем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» основное внимание было приковано к братьям Емельяненко — Ивану и Александру. Хотя во втором по значимости поединке вечера дрался боец, до уровня достижений которого далеко даже Александру Емельяненко. Прославленный ветеран Алексей Олейник недавно покинул UFC, где выступал на протяжении восьми лет, и выбрал неожиданный путь продолжения карьеры, вернувшись в Россию. Удав объяснил, что ему предложили хорошие финансовые условия, да и болельщиков хотелось порадовать.

Казалось, что возвращение Олейника в Россию пройдёт максимально успешно. В качестве первого соперника Удаву подобрали Оли Томпсона — бывшего пауэрлифтера, который сколотил себе неплохое имя в ММА, но глобальных успехов не снискал. Перед встречей с россиянином Томпсон шёл на серии из четырёх поражений, причём трижды проигрывал досрочно. С учётом громадного опыта Олейника и его умений в борьбе, казалось, что британского спортсмена Алексей попросту свернёт в бараний рог.

Но с первых секунд всё пошло не так. Удав выглядел крупнее и двигался намного медленнее, нежели обычно. Он слишком неторопливо ходил по клетке — даже Томпсон, никогда не славящийся скоростью, работал на ногах легче. Вторым «звоночком» стали странные действия рефери, мгновенно разнявшего соперников во время клинча у сетки. Олейник только-только окунулся в свою любимую стихию, как его сразу подняли, заставив снова махать руками и ногами в стойке.

И вот в стойке Олейник выглядел попросту никаким. Он пропустил раз, другой, а на третий раз Томпсон приложился с правой в челюсть так хорошо, что Алексей сразу улетел на канвас, раскинув руки. На его потерянное лицо было жалко смотреть, это был настоящий глубокий нокаут. Россиянина ещё долго приводили в чувство, пока Томпсон бурно праздновал успех. Получать такие удары по голове в 45 лет невероятно опасно для здоровья, и никакие заработанные деньги этого не компенсируют.

Сложилось впечатление, что Олейник особо не готовился к бою, выйдя в клетку банально растренированным. Что не отменяет того факта, что Алексей откровенно постарел и ему пора вешать перчатки на гвоздь. Россиянин действительно был большой звездой в UFC, установил несколько рекордов, а его борьба стала именем нарицательным. Вот только теперь Олейник огребает на турнирах РЕН ТВ от парней, которые ещё несколько лет назад не могли и мечтать о схватке с ним. К сожалению, даже Удавы стареют.