Малыхину не надоело бить «мешков» в ONE? Последний соперник даже не сопротивлялся

В Бангкоке состоялся турнир ONE Friday Fights 22. Возглавил шоу объединительный бой в тяжёлом весе между чемпионом организации Арджаном Бхулларом и временным чемпионом, а также обладателем титула в полутяжёлом весе Анатолием Малыхиным. Россиянин легко деклассировал чемпиона и забрал новый пояс. Уверенная победа вызвала восторг, Анатолий действительно провёл отличный бой. Но возникают вопросы по поводу уровня оппозиции Малыхина. Так, известный промоутер Камил Гаджиев заявил, что хотел бы видеть поединки Анатолия с более сильными соперниками.

«Это не те бои, которые хочется смотреть, честно скажу. Я жду от Толи чего-то из ряда вон выходящего. Промоушену ONE нужно подписать человека, который составит ему серьёзную конкуренцию. Иначе Малыхин просто начнет деградировать. Сегодня был конкретный мисс-матч. Пусть они подпишут тяжа, который дрался в UFC или Bellator», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Трудно поспорить с этим заявлением. Но прежде всего надо сказать, что здесь вопросы не к Малыхину. Анатолий качественно выполнил свою работу. На протяжении двух раундов он не давал действующему чемпиону дышать, гонял по всему рингу, а то, как Бхуллар спасался, уползая за канаты, разлетелось на мемы.

Уровень Бхуллара на деле оказался гораздо ниже, чем все ожидали. Хотя иллюзий не должно было быть. Арджан выступает крайне редко, за последние четыре года он провёл четыре поединка, а перед боем с Анатолием последний раз появлялся в ринге аж в апреле 2021 года, то есть больше двух лет назад. Да, Бхуллар в своё время выступал в UFC, но провёл там четыре поединка с малоизвестными бойцами и перешёл в ONE.

Подобной доминации, которую устроил Малыхин в бою с Бхулларом, в серьёзной организации быть не должно. А если вспомнить и предыдущий поединок Анатолия, то с Ренье де Риддером за пояс в полутяжёлом весе россиянин разобрался и вовсе за один раунд.

Интересно, что сразу после боя с Бхулларом Анатолий бросил ещё один вызов де Риддеру. Дело в том, что голландец, утративший титул в полутяжёлом весе, остаётся чемпионом в среднем дивизионе. В ONE немного другие весовые категории. Полутяжёлый вес – до 102 кг, а средний – до 93 кг. Малыхин заверил, что вполне может влезть в средний дивизион и провести бой с де Риддером. С одной стороны, логичное решение россиянина, в случае победы он будет обладателем трёх поясов организации и установит рекорд, который сложно будет кому-либо повторить.

С другой стороны, такое решение Анатолия вызвано отсутствием оппозиции в полутяжёлом и тяжёлом весах. Малыхин деклассировал двух чемпионов и показал, что в организации ему нет равных. Анатолий действительно является суперзвездой ONE, глава промоушена Чатри Ситйодтонг после боя с Бхулларом назвал Малыхина лучшим тяжеловесом мира. Никто не сомневается в способностях Анатолия и в том, что сейчас он находится в отличной форме. Но по поводу лучшего тяжеловеса мира – это, конечно, перебор. Для того чтобы называться лучшим, нужно драться с лучшими. И Малыхин не против зарубиться с топовыми соперниками, никогда не бегал от оппонентов.

Только в ONE на данный момент вообще нет оппозиции для российского чемпиона, поэтому ему приходится скакать по дивизионам в поисках новых вызовов. И тут уже стоит задуматься Чатри Ситйодтонгу: пора привести в организацию достойного соперника для Анатолия, соперника с именем и регалиями. И устроить супербой, который привлечёт новых зрителей и покажет настоящий уровень Малыхина.

Ну а если этого не произойдёт, то Анатолию пора переходить в другие, более конкурентные лиги. Избивая, мягко говоря, не самых сильных оппонентов в комфортных условиях, он будет только деградировать в спортивном плане.