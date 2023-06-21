Малыхину срочно нужно в UFC. От российского великана сбежал Нганну, но остался Джонс

В ONE больше нет соперников, которые способны «дожить» хотя бы до третьего раунда.

23 июня свой очередной поединок в ONE проведёт россиянин Анатолий Малыхин. Он давно стал суперзвездой промоушена, завоевал два временных чемпионских титула и идёт за поясом Арджана Бхуллара. А главное, свои поединки наш великан превращает в форменное избиение. Даже титульные бои не выглядят конкурентными, настолько сильно Малыхин превосходит соперников во всех аспектах. Поэтому Анатолию пора задумываться о возможном дебюте в лучшем промоушене на планете.

Нет сомнений, что россиянина примут в UFC с распростёртыми объятиями. Он имеет профессиональный рекорд 11-0 и доминирует в ONE сразу в двух весовых категориях. Азиатский промоушен Малыхин буквально разрывает. Победы над Алешандре Мачадо, Амиром Алиакбари, Кириллом Грищенко и Ренье де Риддером были добыты досрочно. Более того, лишь представитель Беларуси смог дотерпеть до второго раунда, а остальные улетали в нокаут уже в первой пятиминутке.

В UFC россиянин также сможет выступать одновременно в двух дивизионах. И в любом из них способен пошуметь. Особенно большие перспективы видны в полутяжёлом весе. Конечно, туда перебрался Алекс Перейра, но Исраэль Адесанья наглядно продемонстрировал уязвимость бразильца. С остальными нашему великану справиться вполне по силам.

Ещё более интересным вариантом выглядит вариант с переходом в тяжёлый вес. Конечно, топ там плотно забит Джоном Джонсом. А главным соперником после Стипе Миочича для американца должен стать другой россиянин – Сергей Павлович. Но есть ощущение, что Анатолий может внести в этот дивизион свежесть. Сначала побьёт середняков из топ-15, а затем дождётся Джонса или Павловича, чтобы зарубиться за пояс.

История Малыхина до боли напоминает ситуацию Вадима Немкова. Тот также доминирует в Bellator, является суперзвездой и удерживает на плече чемпионский пояс. Вот только драться ему приходится с ветеранами MMA и с не самыми сильными оппонентами. Даже титульные бои Немкова превращаются в формальность, а сам Вадим начинает застаиваться.

В UFC Малыхину точно будут рады. Яркий и харизматичный россиянин способен показать себя во всей красе и в октагоне, и за его пределами. Достаточно просто посмотреть на трэш-ток, который Анатолий ведёт с Бхулларом. Осталось только решиться на этот шаг.