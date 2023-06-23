Малыхин — монстр. Россиянин деклассировал Бхуллара, забрал второй пояс — и хочет третий!

В Бангкоке (Таиланд) завершился турнир по смешанным единоборствам ONE Friday Fights 22. Возглавил шоу объединительный бой в тяжёлом весе между чемпионом организации Арджаном Бхулларом и временным чемпионом, а также обладателем титула в полутяжёлом весе россиянином Анатолием Малыхиным.

Для Бхуллара это был первый бой после завоевания чемпионского пояса. Арджан победил в апреле 2021 года Брэндона Веру и вот уже больше двух лет не выступал. Из-за этого организации пришлось ввести временный чемпионский пояс: в феврале 2022 года его разыграли Анатолий Малыхин и Кирилл Грищенко. Малыхин нокаутировал соперника и забрал вакантный титул, а в декабре нацелился на второй. Анатолий встретился с голландцем Ренье де Риддером – чемпионом организации в полутяжёлом весе. Если Грищенко сумел дотянуть до второго раунда, то де Риддер был финиширован в первом: Анатолий одержал 12-ю досрочную победу в карьере и объединил пояса в полутяжёлом и тяжёлом весе.

В марте нынешнего года Малыхин и Бхуллар должны были сойтись и объединить пояса, но этого так и не случилось. Долгожданный бой был перенесён на 23 июня и наконец-то состоялся. Малыхин подошёл к поединку с настроем финишировать чемпиона.

«Если Бхуллар опять сорвётся, я больше не буду подписывать контракт на бой с ним. Его отказы, придуманные истории… Я почему согласился на поединок? Арджан перешёл некоторые грани, за которые я хочу с него спросить. Затронул мою жену, ребёнка. Это недопустимо. Можно шутить про меня, но не про семью. У меня тоже есть трэш-ток, но никогда не трогаю семью, религию. Бхуллар грань перешёл. Надо дать ему по жопе», — рассказал Малыхин в интервью «Чемпионату».

Малыхин начал поединок уверенно, оказывал давление, выбрасывал джебы и лоу-кики. Бхуллар постоянно отступал и разбавлял атаки россиянина одиночными ударами коленом. Малыхин не давал сопернику передышки, постоянно работал сериями, менял уровни атак — чемпион выглядел блёкло, но удар держал.

Второй раунд вновь начался с атак Анатолия, который сначала высказал сопернику претензии по поводу захвата перчаток. По-прежнему Малыхин пытался раздёргивать оппонента, не забывал проверять корпус. Бхуллар всё ещё крайне мало атаковал, все мысли чемпиона были о защите. На исходе раунда Малыхин перешёл к активным сериям, зажимал Арджана у канатов и мощно атаковал соперника, при этом Бхуллар продолжал стоять на ногах и стал первым, кто дожил до третьего раунда с Малыхиным.

Но Анатолий не только не устал, но и пошёл на соперника с новой силой в третьем раунде. Огромное количество ударов выбросил Малыхин, после чего перевёл соперника в партер. Но Бхуллар схитрил и уполз за канаты, заставив рефери поднять бойцов в стойку, такой же трюк Арджан провёл в следующем же эпизоде, за что получил жёлтую карточку. Анатолий не успокаивался, ещё раз перевёл соперника на землю и на этот раз не дал никуда убежать. Малыхин стал добивать чемпиона в партере, защита Бхуллара была пассивной, и рефери остановил бой. Анатолий Малыхин — чемпион ONE в тяжёлом весе!

«Сегодня не тот день, когда я хочу праздновать свою победу. Наша семья ONE потеряла двух отличных людей, и я хотел бы им посвятить эту победу. Де Риддер — я иду за тобой, иду за третьим поясом в организации», — сказал Малыхин после боя.

Также Анатолий получил бонус в виде $ 50 тыс. за нокаут в чемпионском поединке.